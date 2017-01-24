1917–2017: эпоха перемен

Завтра, 28 января, по восточному (китайскому) календарю начинается Год Красного Огненного Петуха. Петушок считается хоть и беспокойной птичкой, но вполне себе справедливой. Мудрецы говорят, что при его правлении люди будут чувствовать себя довольно комфортно. Без политических потрясений, но с финансовым благополучием и романтическим настроением.

А мне подумалось другое: наступил год 100-летия революции и начала великих потрясений в России. Для большевиков и части многомиллионного народа это была социалистическая революция. А кое для кого 1917 год стал годом перелома, октябрьского переворота и сменой многовековой власти самодержавия.

Сто лет назад наши соотечественники с оптимизмом ожидали наступления Года Змеи, ведь она по восточному календарю вся такая мудрая, несет интеллект, здоровье и плодородие.

Ожидания были связаны с предстоящим окончанием Первой мировой войны и возвращением домой миллионов фронтовиков. По урокам истории школьной и университетской программы помню, что в долгой позиционной войне двух воюющих сторон к концу 1916 года наметился перелом. Несколькими месяцами ранее российская армия осуществила знаменитый Брусиловский прорыв, приведший к разгромному поражению первого союзника кайзеровской Германии – Австро-Венгрии. На весну 1917 года было намечено наступление Кавказского фронта под командованием генерала Деникина, которое успешно началось, но не было доведено до конца из-за смены власти в Петрограде. Вместе с предстоящим десантированием частей Черноморского флота под командованием адмирала Колчака на берега проливов Босфор и Дарданеллы это привело бы к выводу из войны Порту – второго важного союзника Германии. Победа и получение от поверженного Берлина положенной контрибуции закрепило бы за Россией звание ведущей мировой державы.

Но история не знает сослагательного наклонения, поэтому мы имеем то, что имеем. Февральскую революцию, отречение императора Николая II от престола, временное правительство, бесславный выход России из войны и постыдный Брестский мир, события октября с последовавшей за ними Гражданской войной с миллионами погибших…

Россия и ее многонациональный народ выбрали свой лимит революций и переворотов. В мире мало стран, на долю которых выпали такие же испытания, через которые пришлось пройти нам за минувшее столетие. И практически нет таких, кому удалось вернуть былое величие.

Лично я уверен, что 2017-й не станет годом великих потрясений, но станет годом великой России. А справедливый по-восточному Красный Петух поможет нам в этом.