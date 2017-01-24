В ожидании снежных вихрей

Уходящая неделя порадовала приморцев оттепелью. Сибирский антициклон, правивший бал в середине январе над российским Дальним Востоком, потерял силу, и вместо крепких морозов с севера к нам устремились относительно теплые юго-западные воздушные потоки.

Все минувшие дни температура воздуха держалась на уровне минус 7–12 градусов, а на побережье воздух прогревался и вовсе до минус 1–6 градусов. В ночные часы, естественно, было прохладнее.

Тем временем в сторону Приморья с запада следуют один за другим два циклонических вихря, сообщила корреспонденту «В» сотрудник пресс-службы Примпогоды Алина Фирсова. Первый из них принесет в край незначительные осадки уже сегодня, они продолжатся и завтра.

Гораздо существеннее окажется циклон из Монголии в воскресенье. В зоне его влияния окажется вся южная половина края. Здесь местами пройдет небольшой и умеренный снег. Во Владивостоке также ожидаются осадки при северном и сильном ветре. Температура воздуха в ближайший уик-энд в краевом центре будет от минус 6–8 градусов ночью и до минус 3–5 градусов днем.