В ожидании снежных вихрей

Уходящая неделя порадовала приморцев оттепелью. Сибирский антициклон, правивший бал в середине январе над российским Дальним Востоком, потерял силу, и вместо крепких морозов с севера к нам устремились относительно теплые юго-западные воздушные потоки.
Все минувшие дни температура воздуха держалась на уровне минус 7–12 градусов, а на побережье воздух прогревался и вовсе до минус 1–6 градусов. В ночные часы, естественно, было прохладнее.
Тем временем в сторону Приморья с запада следуют один за другим два циклонических вихря, сообщила корреспонденту «В» сотрудник пресс-службы Примпогоды Алина Фирсова. Первый из них принесет в край незначительные осадки уже сегодня, они продолжатся и завтра.
Гораздо существеннее окажется циклон из Монголии в воскресенье. В зоне его влияния окажется вся южная половина края. Здесь местами пройдет небольшой и умеренный снег. Во Владивостоке также ожидаются осадки при северном и сильном ветре. Температура воздуха в ближайший уик-энд в краевом центре будет от минус 6–8 градусов ночью и до минус 3–5 градусов днем.
Мясо и субпродукты птицы от российских птицефабрик, возможно, будут экспортировать в Сингапур – об этом шла речь на заседании межправительственной российско-сингапурской комиссии. Сейчас предприятия, заинтересованные в продаже своей продукции за рубеж, готовятся к прохождению полномасштабной инспекции.
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