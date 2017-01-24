В бананово-лимонном Сингапуре – приморские куры?

Мясо и субпродукты птицы от российских птицефабрик, возможно, будут экспортировать в Сингапур – об этом шла речь на заседании межправительственной российско-сингапурской комиссии. Сейчас предприятия, заинтересованные в продаже своей продукции за рубеж, готовятся к прохождению полномасштабной инспекции.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, уже в конце прошлого года начались взаимные инспекции российских и сингапурских предприятий по производству животноводческой продукции. Основная задача – обеспечить исполнение санитарных требований к импорту и экспорту мяса и мясопродуктов, утвержденных в России и Сингапуре.

Ведущим птицефабрикам Приморья уже направлены письма с предложением пройти инспекцию на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым страной-импортером.

Список приморских предприятий, заинтересованных в экспорте мяса птицы и субпродуктов в Республику Сингапур, будет готов к 1 февраля. Скольким из них удастся пройти все инспекции и действительно отправить свою продукцию в бананово-лимонный Сингапур, покажет время.