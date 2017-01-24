Приморский Тайфун получает призы

Снимок дальневосточного леопарда по имени Тайфун принес победу «Земле леопарда» в номинации конкурса «Фотоловушка-2016».

Второй национальный конкурс «Фотоловушка-2016» посвящен 100-летнему юбилею основания заповедного дела в России, сообщила пресс-служба нацпарка. Он призван показать возможности современных технологий и поощрить их использование для изучения и охраны природы. До 25 декабря 2016 года посетители сайта конкурса активно голосовали за понравившиеся фотографии и видео. Церемония награждения состоялась в Москве.

На голосование было предложено 1800 фотографий и видео от 103 участников. Они оценивались в нескольких номинациях в зависимости от вида запечатленного животного. Благодаря красоте самой редкой крупной кошки планеты, а также поддержке друзей национального парка «Земля леопарда» в число победителей конкурса вошел снимок пятнистого хищника по имени Тайфун.

Уникальные кадры с леопардом были сделаны в заповеднике Кедровая Падь благодаря мастерству сотрудников научного отдела, которые точно знают, где и как установить в лесу фотоловушку, чтобы получить самые необычные и интересные кадры из жизни редких животных. Тайфун – единственный фиксирующийся на данной территории заповедника самец, то есть хозяин этого участка земли.

Напомним, что в 2015 году «Земля леопарда» уже становилась победителем номинации первого национального конкурса «Фотоловушка-2015». Тогда лучшим был признан снимок дальневосточного леопарда по имени Охотск.