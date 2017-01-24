«Но я приду по ваши души…»

​День рождения артиста и барда Владимира Высоцкого отметили во Владивостоке 25 января декламированием его стихов, исполнением песен и посвящений.

К памятнику Владимиру Семеновичу поклонники потянулись с самого утра, украсив свежими цветами гриф гитары.

– Творческие вечера у памятника Высоцкому мы проводим два раза в год – в день его рождения (25 января) и в день ухода из жизни (25 июля). В этом нам очень помогают организаторы фестиваля «Приморские струны», люди творческие и увлеченные, – рассказала Татьяна Никонова, начальник отдела управления культуры администрации Владивостока. – Каждый раз почтить память поэта собираются сотни поклонников его творчества. В основном это взрослые, определившиеся в жизни люди, которым близко творчество артиста и понятен смысл, вложенный поэтом в тексты.

Большинство слушателей знает творчество Владимира Высоцкого только по записям, хотя и во Владивостоке есть счастливчики, побывавшие на его концертах в ДКМ (ныне Феско-холл).

– Ощущения от встречи с нашим кумиром до сих пор замечательные, для меня он словно все еще живой. Помню его голос и манеру пения, как он держал гитару и что говорил зрителям, – поделилась Людмила Абрамова, преподаватель Высшей народной школы ДВФУ. – В нашей семье Высоцкого любят и поют его песни все, включая маленькую внучку. А насколько сильно его любил народ, я убедилась, будучи в Москве в тот роковой день 25 июля 1980 года. Столица погрузилась в траур, через три дня, в день похорон Высоцкого, на Ваганьковском кладбище организовалось целое паломничество. Да и сейчас к его могиле не зарастает народная тропа.

Несмотря на мороз, слушатели не расходились до самого окончания творческого вечера, свет зажегшихся фонарей в Театральном сквере придавал концерту особую атмосферу. По словам организатора встречи Людмилы Жердзинской, формат акустического концерта был выбран не случайно, ведь Владимир Семенович сумел затронуть души людей, пользуясь лишь голосом и аккордами своей семиструнки.

– Ни одна из песен Высоцкого не оставляет слушателя равнодушными, каждая чем-то цепляет, – считает Виктор Стригуненко, автор и исполнитель песен. – Сегодня я исполнил мое посвящение этому великому человеку и, судя по реакции зрителей, смог передать мое восхищение его творчеством. Сам я редко использую репертуар Высоцкого в своих выступлениях, предпочитаю больше слушать, каждый раз находя в, казалось бы, знакомых композициях что-то новое.

Творчеством Владимира Высоцкого интересуется и современная молодежь, на встрече юноши и девушки не только внимали песням барда, но и декламировали его стихи.

– Прихожу на каждый вечер памяти Владимира Семеновича, мне очень интересно его творчество. И сегодня я прочитала для всех стихотворение «Упрямо я стремлюсь ко дну», – рассказала участница творческой встречи Валерия Гапонова. – Оно, как и все произведения Высоцкого, очень противоречивое и неоднозначное. В нем много подтекста, и любой человек может извлечь для себя то, что ему ближе. С творчеством Владимира Высоцкого я познакомилась еще в детстве, мой дедушка каждое утро, делая на балконе зарядку, включал песню «Утренняя гимнастика». С тех пор многие юмористические песни Высоцкого у меня ассоциируются именно с детством.

Очень тепло зрители приняли выступление 6-летнего Гриши Митрофанова, который исполнил довольно объемное и сложное стихотворение «Гимн морю и горам». По словам мамы юного дарования, на то, чтобы его выучить, пришлось потратить две недели.

– Учили текст по вечерам, параллельно Гриша познакомился с биографией Высоцкого и прослушал много песен, ведь в нашей семье их очень любят. Выбрал «Гимн» он самостоятельно, после того как узнал, что здесь говорится о моряках и альпинистах.

Закончился творческий вечер так, как понравилось бы самому Владимиру Семеновичу, – общим исполнением его песен. Ведь поэт не раз говорил: «Я не люблю, чтобы на моих концертах люди отдыхали. Я хочу, чтобы моя публика работала вместе со мной, чтобы она творила».

Напомним, что 25 июля 2013 года во Владивостоке появилось еще одно по-настоящему знаковое место – поющий памятник Владимиру Высоцкому. Сейчас в Театральном сквере, где на ступеньках амфитеатра Владимир Семенович – в бронзе – как будто исполняет свои песни, постоянно собираются почитатели творчества поэта. Литературные мероприятия и небольшие концерты проходят здесь по нескольку раз в год.

Первый в России поющий памятник легендарному барду появился во Владивостоке по инициативе главы города Игоря Пушкарева. До открытия скульптурной композиции в течение двух лет градоначальник вместе с художниками и творческой общественностью выбирал эскиз памятника.