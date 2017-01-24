За абонементами – на ярмарку

Необычную акцию проведут в первый день февраля театр молодежи, Приморская картинная галерея и Приморская краевая филармония.

В этот день с полудня в фойе филармонии развернется «Ярмарка абонементов». Праздничное настроение создадут артисты трио русских народных инструментов «Садко» и солисты филармонии. Будет работать фудкорт с лакомствами и бесплатным чаем, рядом с угощениями развернут свои ряды мастера декоративно-прикладного творчества. Но главное – на ярмарке абонементов все желающие смогут приобрести билеты на концерты и спектакли сезона 2017-2018 годов с 50-процентной скидкой. Вход на ярмарку бесплатный.