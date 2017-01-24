Вас еще ждут Снегурочка и болото

В ближайшие выходные у горожан и гостей Владивостока еще есть шанс приобщиться к великому классическому и взглянуть на спорное современное искусство.

В последние дни января (до 29-го включительно) завершают свою работу сразу две масштабные и яркие выставки, всколыхнувшие культурную жизнь Владивостока: «Городской романс» (из собрания Третьяковской галереи) в Приморской картинной галерее и «Пустырь и пустошь» в центре современного искусства «Заря».

Первая выставка дает возможность посетителям взглянуть на такие шедевры, как «Осень в Сокольниках» Левитана, «Снегурочка» Васнецова и многие другие великолепные работы, так или иначе связанные с темой музыки… Напомним: подлинники Репина, Васнецова, Сурикова были включены в состав экспозиции именно для показа во Владивостоке.

В ЦСИ «Заря» зрителей ждет совсем иная экспозиция – здесь представлены тоже классики, но современного искусства. Работы Валерия Кошлякова, Семена Файбесовича, Алексея Каллимы, Олега Васильева выставляются далеко не в каждом городе. Даже в Москве их работы собирают полные залы. Интересно взглянуть на то, как современные художники творчески переработали, переосмыслили тему «пустуют земли российские»…

В феврале в этих залах начнут работу уже другие выставки. Не теряйте даром времени…