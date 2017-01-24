На старт, учитель года!

В феврале – марте во Владивостоке пройдет – после многолетнего перерыва – муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года России». Победитель городского конкурса примет участие в региональном этапе состязания педагогов.

В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования прошло заседание оргкомитета конкурса, в который вошли как представители управления, так и педагоги городских школ, в том числе Лариса Букина, заместитель директора гимназии № 1, Оксана Нанобашвили, лауреат всероссийского конкурса «Директор года – 2016».

– Цель конкурса – создание условий для формирования в обществе приоритета образования, повышение престижа педагогической профессии, стимулирование профессионально-личностной самореализации педагогов, – пояснила начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Марина Фролова. – Мы надеемся, что наши владивостокские учителя примут активное участие в конкурсе и победитель сможет достойно представить Владивосток на краевом уровне, а там и на всероссийском, не так ли?

Кроме того, проведение конкурса, как полагают члены оргкомитета, поможет педагогам краевого центра поверить в свои таланты. А также даст возможность публичного признания личного вклада учителей в развитие системы образования краевой столицы, поощрения лучших из лучших, поспособствует изучению и распространению опыта ведущих педагогических кадров города.

Сейчас примерное положение о конкурсе уже разослано во все школы Владивостока. Педагоги могут оценить свои силы, желание поучаствовать в соревновании. А во второй декаде февраля пройдет прием документов, заочный этап, победители которого смогут показать себя в очных испытаниях, включающих в себя проведение мастер-классов, открытых уроков, а также суперфинал (все это состоится в середине марта).

– Мы не гонимся за количеством участников, – сказала Марина Фролова, – главное, чтобы в конкурсе проявили себя действительно талантливые педагоги, любимые школьниками учителя, уважаемые, творческие и высокопрофессиональные люди.

Победитель муниципального конкурса станет представителем Владивостока на краевом соревновании педагогического мастерства. Кроме того, все финалисты и победитель получат дипломы и ценные подарки. Показательно, что расходы на проведение конкурса «Учитель года» учтены в бюджете Владивостокского городского округа на 2017 год.