Любителей зимней рыбалки предупреждают об опасном явлении

В ближайшие сутки ожидаются взлом и подвижка льда в Амурском и Уссурийском заливах.

О предстоящем неблагоприятном погодном явлении предупреждают Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока.

Так, по данным Примгидромета, ночью в пятницу, 27 января, в связи с усилением южного ветра в Амурском и Уссурийском заливах ожидаются взлом и подвижка припайного льда в районе трещин. При этом днем 27 января усилится уже северо-западный ветер, при котором станет возможным вынос льда в открытую часть залива Петра Великого.

В связи с этим любителям подледной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от выхода на лед. Владельцам автотранспортных средств также напоминают о том, что выезд автомашин на лед категорически запрещен. Пренебрежение этими правилами уже стоило жизни нескольким водителям и пассажирам, чьи автомашины провалились под лед, напомнили в пресс-службе мэрии.

Родителям и педагогам необходимо обращать особое внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются. Нужно постоянно напоминать ребятам, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью.

Номер телефона Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока (ЕДДС) 222-23-33.