Хороший мальчик напился в подъезде до потери сознания

На недавнем заседании комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского района Владивостока было рассмотрено 14 материалов в отношении детей и их родителей.

В составе комиссии – представители системы образования, Центра занятости, полиции, ГУФСИН, прокуратуры, соцзащиты, органов опеки и попечительства, а также психолог, уточнили в пресс-службе мэрии.

Одним из рассмотренных стало дело 13-летнего подростка, который после употребления в подъезде алкогольных напитков был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. Это случилось в середине января. На заседание комиссии подростка пригласили вместе с родителями. Выяснилось, что школьник ведет активный образ жизни, имеет положительную характеристику по месту учебы и ранее не был замечен в подобном. Мать подростка, которая по закону несет за него ответственность, была оштрафована на 1500 рублей.

Еще два несовершеннолетних с родителями были приглашены на заседание комиссии после происшествия в одном из детских пригородных лагерей отдыха. Поздно вечером парни пытались проникнуть на территорию учреждения через центральный вход, но получили отказ от представителей охранного предприятия. Тогда они решили сделать это незаконно и перелезли через забор, попали в объектив видеокамер и были задержаны. Так как подростки уличены в подобном впервые, не состоят на учете и имеют положительные характеристики, их родителям вынесено административное наказание в виде предупреждения.

Также члены комиссии рассмотрели материал, оформленный в отношении жителя ул. Ватутина. 15 января 39-летний мужчина, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, несколько часов гулял на улице с дочерью-дошкольницей. Нетрезвый родитель спотыкался, падал, девочка громко плакала. Прекратить опасную прогулку смогли только сотрудники полиции, которых вызвали на место происшествия свидетели. Члены комиссии приняли решение о постановке семьи на учет и оштрафовали отца семейства на 100 рублей.

Решение принято по каждому из 14 протоколов. В следующий раз комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района Владивостока соберется 31 января. На заседании помимо материалов в отношении детей и их родителей будет рассмотрен вопрос правонарушений и детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта.

Справка «В»

Сегодня на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского района Владивостока состоят 45 детей и 32 неблагополучные семьи, в которых проживают 53 несовершеннолетних.