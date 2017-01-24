Ресурсосъедающая организация

КГУП «Примтеплоэнерго» предложили три выхода из кризиса.Один – рост тарифов на тепло

Долг КГУП «Примтеплоэнерго» перед ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) составил более 450 миллионов рублей. Данные приведены на 1 января 2017 года. К марту эта сумма может вырасти почти в два раза – предприятие не способно оплачивать текущее потребление электричества. Счета тепловиков скованы исполнительными производствами, а банки отказывают выдавать кредиты. При этом общая кредиторская задолженность превысила 7,4 млрд рублей.

В середине января от электроснабжения были отключены 20 объектов Примтеплоэнерго. Что ждет главную теплоснабжающую организацию края и ее потребителей?

Опасный долг

В сложной ситуации с КГУП пытались разобраться депутаты на заседании экономического комитета Законодательного собрания. С одной стороны, ничего нового. Финансовые трудности у предприятия начались еще в 2011 году, и в течение пяти лет дебит с кредитом так и не сошлись. Например, если в 2014 году дебиторская задолженность организации составляла 4 млрд (из которых 2,9 млрд – долги населения), а кредиторская – 7,9 млрд, то в 2016 году дебиторка установилась в размере 3,4 млрд (2,5 млрд – долги населения), кредиторка – 7,4 млрд (по данным Алены Григорьевой, гендиректора Примтеплоэнерго).

С другой стороны, предприятие оказалось не способно оплачивать даже текущие счета за электричество. А это, по словам председателя экономического комитета ЗС ПК Александра Костенко, чревато ростом тарифов.

В кредите отказано

Как объяснила Алена Григорьева, оплачивать текущее потребление электричества не позволяет сложная экономическая ситуация в КГУП.

– На всех счетах предприятия имеются исполнительные производства, – отметила она. – И мы вынуждены сначала отдавать долги, которые уже сложились. Списание средств со счетов идет не только по долгам за электроэнергию, но и за тепло, воду, за работу подрядчиков и т.д.

Также предприятие сейчас в срочном порядке пытается расплатиться с поставщиками топлива. Никто из них, зная тупиковое положение организации, не желает поставлять ни уголь, ни мазут в долг. Только по предоплате либо с условием очень короткого периода отсрочки.

Усугубляет положение и то, что банки, глядя на кредитную историю Примтеплоэнерго и его баланс, отказывают в предоставлении заемных средств.

– Предприятие работает в условиях высокого уровня просроченной кредиторской задолженности без возможности привлечь заемные средства, – резюмировала Алена Григорьева. – У нас не хватает оборотных средств и резервов.

Раньше в качестве гарантии КГУП могло предоставить банкам свои котельные. Но прокуратура запретила использовать стратегически важные объекты тепловой инфраструктуры в виде залога. Другого имущества, имеющего интерес в глазах кредиторов, у предприятия нет.

В отчетах писали: к зиме готовы…

Присутствующий на комитете вице-губернатор Евгений Вишняков, курирующий ТЭК, предложил свое видение выхода из ситуации.

– Есть ряд муниципальных образований, которые должны нам порядка 270 миллионов рублей, – сказал он. – Мы намерены прокредитовать эти муниципалитеты, чтобы они рассчитались за тепло с Примтеплоэнерго. Еще 66 миллионов рублей нам должны учреждения, которые финансируются из бюджета. Получив эти средства, мы закроем более 300 миллионов рублей долга.

Но идея эта оказалась не только нереализуемой, но и неновой. Таким способом Примтеплоэнерго старалось решить ситуацию еще в прошлом году. Однако департамент финансов Приморского края не нашел законного механизма, как перечислить муниципалитетам бюджетный кредит. Такой формы подпитки городов и районов в Бюджетном кодексе не существует.

– Мы все это уже слышали, – отметила Елена Тюрина, первый заместитель гендиректора ДЭК по экономике и финансам. – Была договоренность, что мы получим деньги от Спасска, от Лесозаводска. Ничего не получили. Все, что сегодня декларируется, уже было пройдено.

– Такой негативной ситуации, как с Примтеплом, у ДЭК нет больше ни с кем, – пояснил Сергей Хитун, замгендиректора по сбыту ПАО «ДЭК». – Власти не отрабатывают вопрос в должном порядке. Мы написали порядка десяти писем на имя губернатора края, вице-губернатора, двух министров Российский Федерации. Осталось только к президенту обратиться. Эффективной работы по сути вопроса мы не увидели. Ситуация ухудшается. На 1 марта, по нашим подсчетам, задолженность составит 700-800 миллионов рублей.

– Когда были бравурные отчеты о стопроцентной готовности к отопительному сезону, надеялся, что это соответствует правде. Оказывается, все не так, – пенял директору КГУП Александр Костенко.

Обсуждение вопроса длилось полтора часа. За это время депутаты так и не выяснили, как КГУП планирует рассчитываться с энергетиками. Представители предприятия рассказали, что составили график частичного погашения долгов. Однако в прошлом году предприятие предоставило ДЭК пять таких графиков, и ни один не был выполнен.

В итоге участники заседания обозначили три основных варианта развития событий. Ни один из них нельзя назвать оптимистичным.

Первый – банкротство

– До сих пор непонятно, куда идет предприятие. Мы создали Примтеплоэнерго в 2001–2002 годах, когда край замерзал. За все это время, несмотря на то что говорили, что все плохо, край не вымерз, скандалов не было. И никто никогда не ставил вопрос о банкротстве. С энергетиками рассчитывались. Сейчас стыдно смотреть им в глаза, – сказал Александр Костенко, добавив, что такие предприятия банкротить нельзя. Да и ДЭК от этого мало прока. Что КГУП сможет выставить на продажу на погашение долгов? Котельные?

Второй – рост тарифов

– Повышать тарифы – самая непопулярная мера, – прокомментировал депутат Сергей Ищенко. – Нам никто не даст этого сделать.

Более того, эта мера неэффективна с точки зрения экономики. Дело в том, что в крае для населения действует пониженный тариф. Он в два раза меньше экономически обоснованного. Разница оплачивается из бюджета региона. Ежегодно на эти цели закладывается почти 4 миллиарда рублей. Если тариф будет значительно повышен, это приведет не только к народному недовольству, но и к значительному увеличению бюджетной компенсации. Такие средства разумнее было бы направить на оздоровление предприятия.

Третий – модернизация

Этот вариант выглядит самым адекватным и правильным до тех пор, пока не замечаешь цену вопроса.

– По нашим подсчетам, из бюджета Приморья на модернизацию предприятия за 3,5 года потребуется направить дополнительно 8,5 миллиарда рублей, – озвучила цену вопроса Алена Григорьева. – Срок окупаемости вложений составит от 5 до 8 лет.

За ошибки компании заплатят налогоплательщики?

На этом комитет завершил рассмотрение ситуации с Примтеплоэнерго. Не потому, что был найден выход, а, скорее, из-за общей усталости и утомления. В итоге было решено сделать очередное обращение к губернатору.

– На этот раз он должен пристальнее посмотреть на эти вещи и дать свое видение, как все-таки будем рассчитываться с ДЭК, – отметил Александр Костенко.

К вопросу погашения задолженности депутаты решили вернуться 10 февраля, а в конце весны комитет обсудит вопрос о модернизации КГУП «Примтеплоэнерго».