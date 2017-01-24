Полиция Приморья под колпаком ФСБ

Во Владивостоке по подозрению во взятке задержаны два высокопоставленных сотрудника УМВД по Приморскому краю.

Задержание проводили сотрудники Приморского УФСБ совместно с представителями центрального аппарата Следственного комитета России. В здании краевого УМВД РФ в среду с утра были проведены обыски.

Информация по этой операции держится в строгом секрете. Пресс-служба краевой полиции лишь сообщила, что оперативниками УФСБ России по ПК и службы собственной безопасности краевого УМВД по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения задержаны двое сотрудников следственной части СУ УМВД России по Приморскому краю.

Также известно, что по факту получения взятки было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали два офицера краевой полиции, в связи с этим ведомство начало служебную проверку. И, как сообщает пресс-служба УМВД Приморского края, если вина задержанных подтвердится, то они будут уволены «в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством». Кроме того, их непосредственным руководителям грозит строгое дисциплинарное взыскание.

Как стало известно агентству «Интерфакс», версия следствия такова: сотрудник полиции получил через посредника взятку от подчиненного за содействие в премировании в повышенном размере по сравнению с другими подчиненными, а также за непривлечение к ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и дальнейшее попустительство по службе.

По информации Следственного комитета России, по факту получения взятки задержаны замначальника следственной части следственного управления УМВД по Приморью и посредник. Фамилии задержанных полисменов уже озвучены некоторыми СМИ, правда, без ссылки на официальные источники.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте двух задержанных подозреваемых.