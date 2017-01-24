Чем притягательно Чертаново

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Четыре премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят последний фильм Мартина Скорсезе «Молчание», отечественный блокбастер Федора Бондарчука «Притяжение» и две легкие французские ленты: комедия «Семейное ограбление» с Жаном Рено и анимационная «Балерина».

«Молчание» (18+)

В XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и распространить христианское Евангелие.

Режисер фильма Мартин Скорсезе снял трехчасовой фильм-колосс о вере, отчаянии и страдании. Эта лента, несмотря на сюжет, не является проповедью или нравоучительной историей о добрых христианах, попавших к японским дикарям. Скорее, наоборот, католические священники показаны здесь высокомерными задиральщиками носов, пришедшими в чужой монастырь со своим уставом. Точнее, в чужую страну со своей верой. Логично, что «Молчание» поставлено по книге японского писателя Сюсаку Эндо.

Картина насыщена жестокими сценами. Есть здесь и пытки, не уступающие в кровожадности передовым инквизиторским технологиям. Есть медитативные внутренние монологи героев, любование природой и вечные вопросы. Есть актеры Лиам Нисон и Эндрю Гарфилд, который, как и в «По соображениям совести», открылся зрителям с новой стороны, вырос из костюма Человека-паука и доказал свою драматическую профпригодность.

«Притяжение» (12+)

«Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертаново оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми гостями. В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей и о развитии событий вы узнаете первыми», – так создатели отечественного блокбастера подготавливают зрителей перед началом просмотра.

Фильм, наверное, понравится тем, кто, смотря «Трансформеров» или «Район № 9», сокрушался, почему это не снято Федором Бондарчуком в одном из спальных районов Москвы.

В России умеют снимать фантастику. По крайней мере, был положительный опыт в советское время. А вот блокбастеры с кучей спецэффектов пока не удаются. Главным образом из-за отсутствия кучи спецэффектов. За дерзость идеи в тяжелые кризисные годы взяться за дорогостоящий боевик про пришельцев аплодисменты авансом.

«Семейное ограбление» (16+)

Анжела и Анжелика – две абсолютно разные девушки, которые не имеют ничего общего. Кроме разве что отца, которого они никогда не видели. И вот однажды он появился в их жизни. Вор международного масштаба решил наверстать упущенное, создав с дочерьми безумную команду, чтобы совершить ограбление века. И все бы ничего, только гениальный план Патрика дает сбой, и все идет не по запланированному сценарию.

«Балерина» (6+)

События развернутся вокруг маленькой сиротки, которая, следуя за мечтой стать балериной, приезжает в Париж в 1879 году. Анимационная комедия для всей семьи родом из Франции.

Автор : Сергей ПЕТРАЧКОВ

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