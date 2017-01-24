Сергея Маковецкого послали под бандитские пули

Впервые в своей карьере Сергей Маковецкий надел бронежилет. Это случилось на съемках 10-серийного проекта «Трасса смерти» телекомпании НТВ.
Актер перевоплотился в следователя по раскрытию особо тяжких преступлений по фамилии Мельников. Ради съемок Маковецкому пришлось в буквальном смысле рисковать своей жизнью.
– Взрывы и перестрелки в нашем проекте – настоящие, поэтому мы все в бронежилетах, а как иначе? – заметил Маковецкий. – Для меня такой костюм вообще в новинку, раньше я в бронежилете никогда не снимался. Можно было бы еще, конечно, попросить защитный шлем, но это будет уже неправдоподобно. Настоящий следователь не ходит с оружием, следователь – это ручка и блокнот, это анализ.
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