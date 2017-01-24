Ребенок среди мертвецов

На один вечер столичный кинотеатр «Формула кино на Кутузовском» превратился в дом мертвецов: по всему холлу расставили гробы, между которыми фланировали «мертвые» невесты с бледными лицами и вампирскими оскалами.

Так кинотеатр подготовился к премьере российского фильма ужасов «Невеста» режиссера Святослава Подгаевского. Впрочем, исполнительница роли сестры невесты Александра Ребенок выглядела, напротив, очень живой и даже могла похвастаться свежим загаром, поскольку несколькими днями ранее вернулась с отдыха в Таиланде.

– Это мой дебют в триллере – ранее я в картинах такого жанра не снималась, – поделилась с нами Александра. – Признаюсь, фильмы ужасов я боюсь смотреть с самого детства: знаю, что потом не смогу заснуть – будут мерещиться всякие привидения, слышаться посторонние звуки… Мне и на съемочной площадке в некоторые моменты было не по себе…

Ее можно понять: по сюжету ее сестру мучают призраки мертвецов, а потом она и вовсе оказывается в гробу…