Пореченков стал воеводой, а потом ушел в монастырь

В новой мистической ленте «Вурдалаки» Сергея Гинзбурга Михаил Пореченков исполнил главную роль – монаха Лавра.

Фильм создан по мотивам рассказа писателя XIX века Алексея Толстого «Семья вурдалака». Ради съемок в картине Пореченкову пришлось вместе с коллегой по фильму Константином Крюковым взять несколько уроков фехтования.

– Вся жизнь Лавра – одно большое испытание, и самая главная битва происходит внутри него самого, – рассказывает про своего героя Пореченков. – Тот свет и ту истину, что он несет, требуется оберегать и защищать. И он это делает, несмотря на все трудности, которые выпадают ему на пути. Предполагаю, что Лавр когда-то был воеводой, а потом уверовал и ушел в монахи. Но где-то в душе он оставался воителем. И эти две ипостаси в нем хорошо уживаются.

На экраны картина, в которой зрители также увидят Аглаю Шиловскую, Андрея Руденского, Михаила Жигалова и Юлию Ауг, выйдет в конце февраля.