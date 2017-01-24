Двойная жизнь Константина Хабенского

Константин Хабенский закончил сниматься в фильме «Селфи» по одноименному роману Сергея Минаева.

В картине, режиссером-постановщиком которой стал Николай Хомерики, у артиста сразу две роли: известного писателя и телеведущего по фамилии Богданов и его двойника, который копирует мимику и жесты героя так точно, что никто не может заподозрить подмены. В один момент он начинает вести вместо Богданова его телепередачу, встречаться с его фанатами-читателями и жить с его женщинами.

– Богданов и сам до конца не понимает: у него появился двойник или это шизофрения? – рассказывает Хабенский. – Для меня как для актера эта задача была очень интересной, так как я играл двух людей в одном. И совершенно непонятно, кто из этих героев хороший, а кто плохой. Когда Минаев дал мне прочитать свою книгу, я не ждал ничего особенного, а получил мощный психологический триллер, в основе которого лежит глубокий кризис творческого человека. Богданов делает вид, что устал быть звездой, но на самом деле он устал от себя самого.

В картине также снялись Федор Бондарчук, Анна Михалкова и звезда фильма «Дуэлянт» Юлия Хлынина. В прокат фильм выйдет осенью нынешнего года.