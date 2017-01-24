Андрей Гайдулян спас ребенка

Звезда сериалов Андрей Гайдулян несколько месяцев назад объявил сбор средств для лечения малыша – Вадима Прохорова.

Артист рассказал о нем на своей странице в Инстаграме и попросил подписчиков помочь семье ребенка, которому жизненно необходима пересадка печени. В короткий срок поклонники актера собрали необходимую сумму денег, и мальчика своевременно прооперировали в бельгийской клинике. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Андрей поделился радостной новостью с теми, кто откликнулся на его призыв о помощи.

«Ребята, мы с вами пересадили печень!.. Вадиму сделали операцию, сейчас у него все показатели в норме. Он ест, пьет, крутится в кроватке и пытается ползать. Ребята, мы с вами сделали это, вы осознаете это? Низкий поклон вам!»

Андрей призвал своих коллег помогать семьям, в которые пришла беда, ведь на призыв известных актеров охотно откликаются простые люди.

– Мне безразличны комментарии разных дегенератов о том, что таким образом актеры пиарятся, – говорит Андрей. – На это можно закрыть глаза ради того, чтобы хоть немного быть причастным к чуду…

Напомним: сам актер не так давно перенес тяжелое онкологическое заболевание. Его поддерживали друзья, коллеги и поклонники.