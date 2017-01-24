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За своего короля я вам все перья повыдираю!

Павлины, фазаны и цесарки тоже претендуют на звание символа года

В нынешнюю субботу, как известно, наступит Новый год по восточному календарю и в свои законные права вступит символ 2017-го – Петух.

Известно, что птица эта задиристая и порой агрессивная, поэтому неудивительно, что многие ждут встречи с ней настороженно: что преподнесет нам столь вспыльчивый хозяин года? Но к отряду курообразных помимо самих кур во главе с петухами относятся и другие птицы, например, великолепные павлины, фазаны, цесарки (всего, к слову, насчитывается 283 вида курообразных). Может быть, у них натура поспокойнее? В мини-зоопарке «Чудесный», расположенном в селе Борисовка под Уссурийском, живут пара павлинов, четыре вида фазанов и два семейства цесарок. Посмотрим, какой характер у этих птиц. Может, и не так страшен предстоящий год, как грозится Огненный Петух?

Артист и его скромная подруга

Пара павлинов, Юлиан и Пава, – одни из старожилов зоопарка, они поселились в Приморье в апреле 2013-го. Но окончательно акклиматизировались, похоже, только в этом году: если еще прошлой зимой птицы пережидали морозы в домике, то нынче даже в -32°С гуляют на улице.

По словам директора зоопарка Екатерины Зотовой, если будет держаться теплая погода, то уже в конце января – начале февраля Юлиан начнет открывать хвост. Вообще, павлины открывают хвост во время брачного периода, чтобы привлечь самку. Брачные игры у этих птиц проходят с апреля по сентябрь, но в неволе могут продлиться до восьми месяцев в году.

– Птицы уже чувствуют приближение весны и брачного периода: Юлиан начал петь, – объясняет Екатерина. – Не все могут принять пение павлинов, кого-то их крик раздражает, но мне нравится. Правда, когда это начинается в шесть утра, немного напрягает.

Юлиан у нас парень с характером. Часто говорят, что у куриных птиц нет мозгов, но это явно не про него. Когда заходят к нему в вольер, любит, чтобы его хвалили, а после уборки всегда проверяет ее качество. Павлины у нас живут вместе с фазанами и индюшкой, так вот Юлиан считает недостойным своего королевского величия общаться с птицами меньшего размера. И ест всегда сначала он, потом Пава, и только после этого подпускаются к чашке другие обитатели птичьего двора.

Еще Юлиан по натуре своей артист. Танцевать обычно начинает для своей дамы, отвечая на ее ухаживания, но если начать ему аплодировать, то танец становится более энергичным, а крик громче. Поэтому он любит, когда в зоопарке много посетителей, ведь перед публикой выступать интереснее. А увидев фото- или видеокамеру, вообще ведет себя, как настоящая звезда, кружится и позирует.

Пава же, в отличие от супруга, скромная и спокойная, но при этом общительная – соседи по вольеру не обделены ее вниманием.

Король и Эта Женщина

В зоопарке живут фазаны четырех видов: румынский, королевский, кавказский и золотой. Обычно у этих птиц самцы – драчуны, вечно выясняют отношения и меряются силой. Но пара королевских фазанов – исключение.

Самец по кличке Король – ласковый и общительный. Когда его кормят, старается забраться на руки, а если его игнорируют, начинает летать за человеком, требуя внимания. Зато его вторая половина очень драчлива и других птиц к своему благоверному просто не подпускает. Изначально планировалось, что все фазаны будут жить вместе, но характер королевской супруги не позволил, и эта пара сидит отдельно.

К слову, у драчуньи нет имени – по словам Екатерины, между собой сотрудники зоопарка называют грозную фазаниху Эта Женщина.

Африканский балаган

Цесарка – ближайшая родственница кур, ее еще называют африканской курицей.

– Эти птицы очень крикливые. Если они проснулись и начали кричать, разбудят весь зоопарк, – рассказывает Екатерина. – Не дай бог один начал паниковать – панике мгновенно поддаются все, беспорядочно бегают и пищат. Сейчас они зимуют в одном вольере с курами. У нас Первомайская порода кур, они очень спокойные, так вот на их фоне цесарки кажутся бешеными. Успокаиваем курочек тем, что терпеть такой балаган им осталось недолго, до весны.

Несмотря на то что эти африканские птицы не такие живописные по сравнению с павлинами и фазанами, я считаю их красивыми. Еще у цесарок нет внешних отличий между самцом и самкой...

Как видим, у каждого представителя отряда курообразных свой характер, так что предстоящий год нам откроется с разных сторон. Для кого-то он будет шумным и ярким, как стая цесарок, кому-то придется ревностно охранять свое счастье, как супруге королевского фазана, а для кого-то раскроет свой прекрасный хвост царственный павлин.

    

Автор : Елена ВИШНЕВСКАЯ

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