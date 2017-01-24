Пока вырастишь – триста раз заболеешь

Хотя материнство является одним из самых больших наслаждений в жизни многих женщин, это еще и огромный удар по их здоровью, пишет medikforum.ru.

Исследователи установили, что с момента рождения ребенка и до момента достижения им 18-летнего возраста его мама в среднем заражается от него 324 раза, что приводит к различным недомоганиям. Чаще всего это простуда или грипп. 68% женщин, принявших участие в опросе, признались, что с момента рождения детей они стали болеть значительно чаще.

В течение первых 18 лет жизни ребенка родительницу ожидает 36 пищевых отравлений (по два в год), а также обязательные ежегодные вспышки гриппа. Опрос также продемонстрировал, что каждый год среднестатистическая мама может обнаружить у себя в волосах вшей, которые попадут к ней от ребенка, в свою очередь, подцепившего их в школе.

Но подавляющее большинство женщин считает, что они лучше справляются с болезнями, которыми заражаются от детей, чем их супруги. Матери не только реже берут больничные, но и меньше проявляют тяжелые симптомы. Мужчины тяжелее переносят заработанные от своих отпрысков инфекции. Таковы результаты опроса более 2000 родителей, проведенного американскими социологами.