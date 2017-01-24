Открыть холодильник и не отравиться

Рекомендации относительно того, как долго можно хранить в холодильнике определенные продукты, озвучили ученые, сообщает meddaily.ru.

Так, рыбу не в фабричной упаковке можно хранить только сутки. Сырое мясо или птицу – максимум 2-3 дня.

А вот копченый лосось спокойно продержится до двух недель. Сосиски живут в холодильнике три дня, бекон – неделю, ветчина – два дня. Мягкие фрукты без крупных косточек могут храниться 1-2 дня, с косточками – от 3 до 7 дней. Зеленые овощи пролежат 3-4 дня, салат стоит выбрасывать через три дня. Молоко сохранится в течение 4-5 дней, мягкий сыр – 2-3 дня после открытия. Твердые сыры и яйца спокойно лежат в холодильнике целую неделю.

Отметим, что вакуумная упаковка не всегда означает безопасность продуктов. Под ней могут находиться смертельно опасные бактерии, заверяет сайт The Daily Mail со ссылкой на мнение сотрудников Технического университета Дании.

Датские специалисты выяснили: четверть пациентов, заразившихся бактериями из числа обитающих под вакуумной упаковкой, находятся в группе повышенного риска смерти. Суть в том, что в условиях отсутствия кислорода патогены – Listeria monocytogens – могут становиться особо агрессивными. И, попадая в тело человека, они начинают активное наступление. По словам ученых, с этой точки зрения опасны молоко, мороженое, сыр, мясо, полуфабрикаты, рыба и овощи. Они советуют избегать продуктов в вакуумной упаковке.