Матерщинник камня за пазухой держать не будет

Ученые нескольких стран пришли к выводу: человек, употребляющий ненормативную лексику, более честен с окружающими, чем люди, следящие за своим языком.

Психологи из Великобритании, Голландии, Гонконга и США провели совместное исследование, в ходе которого попросили почти 300 человек написать свои ругательства, которые они часто используют, а затем протестировали каждого участника эксперимента на детекторе лжи. Чем грязнее были высказывания, тем реже человек врал.

Следующим этапом стал анализ данных 75 тысяч пользователей популярной социальной сети Facebook. Как оказалось, сквернословов отличает частое использование языковых конструкций, которые свидетельствуют об их честности, например, личных местоимений.

«Ненормативная лексика – сложное явление. Такое общение кого-то может оскорбить, но, с другой стороны, это говорит о том, что собеседник с вами откровенен. Ведь если он не следит за своими словами, значит и за мыслями не особо следит», – рассказал Дэвид Стиллуэлл, являющийся одним из авторов работы.

Впрочем, международные ученые лишь подтвердили то, что до них уже давно сказала наша Фаина Раневская: «Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью».