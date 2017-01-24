Размер имеет значение

Посчитайте, какая пенсия светит вам в будущем, сейчас. Возможно, у вас еще есть шанс ее увеличить

Если вам лет тридцать, вы полны сил и планов, в ответ на предложение подумать о будущей пенсии вы, конечно, отмахнетесь: да когда она еще будет, та пенсия… А если до заслуженного отдыха, как говорится, рукой подать, проявите такое же легкомыслие? Вряд ли. Именно сейчас пришло время подумать и, главное, узнать, насколько обеспеченной (или необеспеченной) будет ваша старость.

Возможно, вы не знали, но сегодня получить ответ на этот закономерный вопрос не составит особого труда.

Алгоритм действий предлагает Пенсионный фонд России (ПФР). Чем и воспользовалась корреспондент «В», взяв для примера вполне конкретную персону с не менее конкретными трудовым и страховым стажами.

Шаг 1: заводим личный кабинет

Итак, нашей героине, назовем ее Марьей Ивановной, 45 лет, она официально трудоустроена в коммерческой организации и, что немаловажно, имеет десятилетний временной люфт до официального выхода на заслуженный отдых. На ее примере мы предлагаем пошаговый инструктаж по расчету будущей пенсии на основе комментариев сотрудников Отделения ПФР по Приморскому краю.

Нынче в Интернете полно сайтов, предлагающих всевозможные онлайн-калькуляторы таких расчетов. Однако они выдают (проверено!) весьма приблизительные результаты. За точными цифрами лучше все-таки обратиться непосредственно в Пенсионный фонд РФ, на его официальный сайт – www.pfrf.ru.

Конечно, ваши индивидуальные данные не лежат на этом сайте в открытом доступе. Чтобы их увидеть, следует завести здесь свой личный кабинет. Для этого необходимо сначала зарегистрироваться на портале госуслуг – www.gosuslugi.ru. Правда, затем придется сходить в отделение (любое) МФЦ «Мои документы» за подтверждением регистрации. Можно получить регистрацию и непосредственно в любом управлении ПФР.

Заранее отметим, что размер пенсии зависит от трех факторов: от продолжительности трудового стажа, от величины заработной платы и от возраста выхода на пенсию. А начнем мы разбираться со стажа.

Шаг 2: изучаем лицевой счет

Итак, получив регистрацию, открываете сайт www.pfrf.ru и заходите в раздел «Личный кабинет гражданина». Затем, кликнув на кнопку «О сформированных пенсионных правах», вы можете ознакомиться с данными вашего индивидуального лицевого счета. Далее вам предлагают либо просто его сохранить, либо выслать извещение по электронной почте. Выбирайте предпочтительный вариант и проверяйте информацию.

Что же вы здесь можете увидеть? Прежде всего свой трудовой стаж, то есть весь перечень организаций, в которых вы когда-либо работали (заметим: только тех, где вы были оформлены официально или работали по трудовому договору). А кроме того, размер своей заработной платы, размер страховых пенсионных взносов за некоторые периоды и количество заработанных вами пенсионных баллов.

Шаг 3: вспоминаем зарплату в 2001 году

Вся ваша пенсионная история делится на период до 1 января 2002 года и после. До 2002 года за основу берется стаж, учтенный в трудовой книжке.

А с начала 2002 года уже важен размер вашей официальной заработной платы, вернее, пенсионных взносов, которые вносил за вас ваш работодатель.

Внимание! Есть еще один очень важный период в жизни каждого будущего российского пенсионера, чья трудовая деятельность захватила начало нулевых – 2000-2001 годы (почему этот период выделяется отдельно, точно неизвестно, просто он считается переломным: тогда как раз стало активно меняться законодательство). А важный он потому, что зарплата, которую вы получали в то время, и, главное, ее отношение к средней заработной плате по стране в тот период сильно влияют на размер расчетного пенсионного капитала. Именно он будет одной из составляющих вашей будущей пенсии наряду с фиксированной выплатой (бывшей базовой частью пенсии) в размере 4593 рубля (эту выплату государство вам гарантирует и ежегодно индексирует) и вашими страховыми взносами, переведенными в баллы.

Нашей Марье Ивановне здесь порадоваться нечему: ее средний ежемесячный официальный заработок за 2000-2001 годы составил 1200 рублей, тогда как средняя зарплата по стране в тот период была 1495 рублей.

В более выгодном положении оказались те, чья официальная зарплата была выше средней на 20 %. Впрочем, даже если вы зарабатывали тогда (официально) в два раза больше среднего (скажем, 2990 рублей), все равно предельная сумма при расчете будущей пенсии не превысит 1,2 средней заработной платы – это установленный государством потолок. То есть все, что вы зарабатывали в те два года свыше этой суммы (хоть на 25, хоть на 30, хоть на 50 %), при расчете пенсии просто не будет браться во внимание.

Однако Марья Ивановна имеет то, что имеет: 1200 рублей. Поэтому от этой суммы и будем танцевать дальше.

Вот она, формула расчета пенсии: 1671 (средняя заработная плата в РФ, утвержденная правительством РФ, для исчисления размера пенсии) x 0,55 (это минимальный стажевый коэффициент: для женщин – 20 лет общего трудового стажа, для мужчин – 25 лет) x 0,7 (процентное соотношение зарплаты Марьи Ивановны к средней заработной плате по стране, рассчитанное Пенсионным фондом). Получаем 643 рубля.

Внимание! С учетом того, что период с 1991-го по 2001 год был достаточно сложным в истории нашей страны и не все граждане могут документально подтвердить факт своей работы в течение этого времени, вне зависимости от наличия или отсутствия подтвержденного стажа за тот период всем гражданам трудоспособного на тот момент (до 1 января 2002 года) возраста к пенсии прибавляется 10 %. И еще отдельно по одному проценту плюсуется за каждый проработанный год до 01.01.1991 г. Это называется валоризация.

Так что, учитывая гарантированные 10 % (других нет, поскольку до 1991 года Марья Ивановна не работала) к ее 643 рублям прибавились еще 10 процентов. Итого – 707,3 рубля. Такова расчетная сумма ее будущей пенсии, к которой впоследствии будут добавляться баллы и которая будет индексироваться.

Шаг 4: считаем баллы

После 2002 года главный фактор при расчете пенсии – размер официальной заработной платы, вернее, страховые взносы, которые выплачивает с нее ваш работодатель на обязательное пенсионное страхование. Причем страховая часть пенсии будет рассчитываться не в абсолютных цифрах (то есть в накопленных рублях), а в баллах.

Увы, количество баллов Марьи Ивановны оказалось невелико – 27,48, поскольку ее официальная зарплата в период с 2002 года была совсем небольшой. А в течение трех последних лет ей и вовсе добавляли всего лишь по 0,63 балла за год (на столько тянут страховые взносы в ПФР, которые перечислял за нее работодатель). Чтобы понять стоимость одного балла: небольшая, но официальная зарплата воспитателя в детском саду в 21 тысячу рублей конвертируется в ежегодные три балла.

Внимание! Чтобы вообще рассчитывать на страховую пенсию, надо заработать некоторое обязательное количество баллов. Для тех, кто будет уходить на заслуженный отдых в 2017 году, оно составляет 11,4 балла. Но эта цифра будет расти с каждым годом и к 2025 году составит уже 30 баллов.

Увеличатся и требования к минимальному стажу. Сейчас, чтобы иметь право на трудовую пенсию, достаточно проработать всего 8 лет. К 2025 году обязательный стаж увеличится до 15 лет.

При исчислении стажа и расчете баллов учитываются так называемые нестраховые периоды: служба в армии (долг Родине оценивается в 1,8 балла за год службы), период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет (но не более 6 лет в общей сложности), больничные и декретные отпуска. Время, в течение которого ваша трудовая деятельность прерывается по причине того, что вы вынуждены ухаживать за людьми старше 80 лет, нуждающимся в уходе, или инвалидами 1-й группы, также входит в страховой стаж и конвертируется в баллы.

При выходе на пенсию количество накопленных баллов будет умножаться на их стоимость. Последняя утверждается правительством и каждый год будет индексироваться в зависимости от уровня инфляции. Например, с 1 февраля 2017 года стоимость балла зафиксируют на уровне 78,28 рубля. Так что, если бы Марья Ивановна уходила на заслуженный отдых в этом году, то размер ее страховой пенсии составил бы 2134 рубля. Плюс фиксированная выплата – это, напомним, 4593 рубля. Марья Ивановна подсчитала общую сумму и прослезилась.

Внимание! Если у вас не набралось прав на страховую пенсию (не хватило стажа или баллов), Пенсионный фонд назначит социальную: женщинам – в 60 лет, мужчинам – в 65. Но только неработающим.

Шаг 5: пытаемся исправить ситуацию

Но, слава богу, в запасе у Марьи Ивановны есть еще 10 лет. С чего начать? Перво-наперво разобраться со своей зарплатой из начала 2000-х.

Сейчас подошло время выхода на пенсию тех граждан, чья трудовая деятельность пришлась на 90-е и нулевые. Тогда, если помните, найти работу с более или менее высоким заработком было уже удачей. А уж если этот заработок был официальным… Так что следующая рекомендация будет актуальна не только для Марьи Ивановны.

– Готовьтесь к пенсии заранее, – советует начальник управления организации назначения и выплат пенсии Отделения ПФР по Приморскому краю Ирина Никитина. – За год до пенсии обязательно обратитесь в Пенсионный фонд по месту жительства. Здесь специалисты проверят необходимые документы: трудовую книжку, военный билет, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке (если в течение жизни менялась фамилия).

Готовясь к выходу на пенсию, вспомните, где вы работали до 2001 года: вполне возможно, на какой-то из ваших прежних работ у вас был более высокий заработок. Сообщите нам об этом, и мы направим в эти организации запрос. Обязательное условие: заработок должен быть показан за пять лет подряд.

Есть еще один способ: требуйте от своего работодателя официально указывать ваш реальный заработок, если хотите, чтобы пенсия была больше. Насколько это реально – вопрос уже другой.

Хотите пенсию выше? Не спешите за ней

Размер пенсии зависит и от того, во сколько лет вы отправитесь на заслуженный отдых. Например, можно уйти и в законном возрасте (в 55 лет женщинам, в 60 – мужчинам). А можно и подзадержаться (не обращаясь за пенсией).

Если ваш трудовой стаж продлится после наступления пенсионного возраста, то каждый год к расчетной сумме вашей пенсии будут добавляться премиальные коэффициенты. Так, если вы решите поработать один лишний год, фиксированная пенсия увеличится на 5,6 %, а страховая – на 7 %. Как вы понимаете, это выгодно тем, у кого страховая часть пенсии сравнительно высокая. Что делать остальным? Вероятно, работать дальше, пока хватит сил…