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Виноград убирают… в мороз

Многие из тех владивостокских садоводов, которые побывали недавно на встрече в краевой библиотеке имени Горького с ученым из Китая – профессором Ай Цзюном и получили от него приглашение приезжать летом в Чанчунь, мечтают теперь о такой поездке.

В этом городе находится лаборатория по изучению лиановых культур научно-исследовательского института академии сельскохозяйственных наук Китая, которую гость возглавляет, и хотелось бы, конечно, поближе познакомиться с ее работой. Опыт организации садоводческих туров из Приморья в Китай уже есть (минувшим летом они были связаны с виноградом), и появилось намерение сделать их традиционными.

Плоды науки

Особенно наших дачников заинтересовал рассказ китайского ученого о создании в лаборатории первого в Китае сорта винограда для производства ice vine – ледяного вина. В соответствии с технологией производства этого особого напитка уборка урожая ведется при минус 8 градусах, когда уже с лозы облетела листва. Грозди винограда при этом висят в целости и сохранности, только ягоды замерзают. Вода из них вымораживается, и содержание сахара резко возрастает. Поэтому вино из такого винограда производят хоть и сухое, но очень сладкое. Китайские ученые работали над этим сортом много лет.

Интересное направление работы лаборатории связано с гибридизацией актинидии с родственной плодовой культурой – киви. Не исключено, что в скором времени это приведет к появлению на рынке необычных фруктов, которые будут отличаться от своих родителей и в чем-то, конечно же, превосходить их.

Свободное плавание не на пользу актинидии

Актинидия – двудомное растение, на восемь женских экземпляров обычно приходится один мужской. Ученые лаборатории поставили перед собой задачу создать так называемый мужской сорт с преобладанием мужских экземпляров, которые могли бы использоваться для опыления растущих в саду женских растений. В лаборатории уже выведено шесть перспективных сортов с разными сроками созревания, весом (от 8,5 до 39 г), разными по цвету и форме ягодами. Из зала китайскому профессору задали вопрос об обрезке и формировке актинидии. Участники встречи поинтересовались, важны ли для нее эти операции в той же степени, что и для винограда. Ай Цзюн подтвердил, что да, важны не меньше, и порекомендовал придерживаться предложенных им схем.

Более подробные пояснения на этот счет дал куратор коллекции лиановых культур, собранной на Дальневосточной опытной станции ВИР под Владивостоком кандидат сельскохозяйственных наук Павел Чебукин:

– Если пустить актинидию в свободное плавание, то у вас возникнут проблемы со сбором урожая и его качеством.

Актинидия, как и любое культурное растение, нуждается в грамотной и ежегодной обрезке! Обрезка заключается в удалении генеративных (отплодоносивших) побегов прошлого года (в противном случае они сами отмирают) и укорачивании вегетативных побегов. В зависимости от вида шпалеры и расстояния между лианами обрезается до 2/3 от их общей длины, на которых в следующем году будут вновь формироваться генеративные и вегетативные побеги. Применяя виноградную терминологию (обрезка актинидии и винограда очень похожа), обрезка сводится к удалению плодовых звеньев и укорачиванию однолетних вегетативных побегов.

Большое значение имеют сроки обрезки. При ранней весенней обрезке сокодвижение из свежих ран будет длительным, иногда оно продолжается в течение всего вегетационного периода. Поэтому лучше обрезку перенести на осень, когда закончится рост побегов и пройдет листопад.

Автор : Надежда БРАЖИНА

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