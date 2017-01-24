Розы даже под укрытием чувствуют оттепели

Конец января – начало февраля – самое время для поздней выгонки роз в отапливаемых теплицах. Такая технология отработана в оранжерее Ботанического сада-института ДВО РАН. Цвести розы начинают в конце марта – апреле, по-королевски одаривая любителей цветов своей необыкновенной красотой.

– Три зимних месяца розы находятся в состоянии покоя. В этот период температура в теплице не должна быть выше 3-5 градусов, необходимо прекратить полив растений, – поведала секреты, связанные с любимыми всеми цветами, куратор роз коллекции закрытого грунта в Ботаническом саду-институте ДВО РАН кандидат биологических наук Екатерина Зорина. – Во второй половине этого срока проводим обрезку стеблей, рыхление почвы, внесение органических удобрений. За 2 с половиной месяца до установленного срока выгонки меняем полив режима, температуру в теплице повышаем сначала до 10-12 градусов, после раскрытия почек – до 20. И розы откликаются на все эти меры, скоро раскрываются на радость нам и тем, кто приходит в теплицу полюбоваться цветочным оазисом практически среди зимы.

Екатерина Владимировна пояснила, что делать выгонку роз можно и в неотапливаемых теплицах, и это довольно широко распространено у нас в крае. Это дает возможность получить качественные розы на срезку во второй половине июня – все равно раньше, чем в открытом грунте.

Занятие по розам Екатерина Зорина провела в минувшую пятницу в школе садоводов, которая работает еженедельно в актовом зале Первореченского административно-территориального управления администрации Владивостока. Больше всего вопросов от участников занятий было, конечно же, по выращиванию роз в открытом грунте, по их укрытию на зиму, борьбе с вредителями и болезнями, выбору сортов. Это хоть и самая любимая цветочно-декоративная культура наших цветоводов, однако не у каждого получается найти к ней подход. Учеба помогает разрешить трудные проблемы, правильно составить календарь ухода за розами, получить их пышное цветение.

К примеру, при выращивании роз в открытом грунте важно не только правильно укрыть их на зиму, но и открыть весной. Делать это надо поэтапно.

– В конце февраля – начале марта следите за температурой воздуха и при устойчивых оттепелях делайте проветривание укрытий, частично поднимая утеплитель с двух сторон, – дала еще один совет Екатерина Владимировна. – В середине – конце марта можно снять полиэтилен, оставив каркас с утепляющим материалом. Но проветривание продолжайте, и даже более интенсивно, чем раньше. Сигналом для дальнейшего шага по снятию укрытия служит оттаивание почвы и набухание почек на побегах. Утепляющий материал убирают в пасмурный, желательно безветренный день, оставляя на время для притенения каркасы.

Более подробно рекомендации Екатерины Зориной можно прочитать в ее книге «Садовые розы для выгонки и открытого грунта на юге Приморского края».