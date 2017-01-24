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О пикировке замолвите слово

Приближается время посева на рассаду перцев, баклажанов, а потом и капусты, томатов и других овощных культур. Каждый раз сомневаюсь, нужно ли учитывать при определении сроков посева, с пикировкой или без нее будет выращиваться рассада. Понятно, что это довольно болезненная процедура для растений и, как ни старайся делать ее осторожно, корни будут повреждаться. Поэтому растениям потребуется время на восстановление. Получается, нужно стремиться к тому, чтобы вообще отказаться от пикировки? А. ЧЕРНЯВИН, г. Владивосток, дачник

– При выращивании рассады с пикировкой сеять ее надо на 10–14 дней раньше, чем без пикировки, – пояснил ученый Приморской овощной опытной станции кандидат сельскохозяйственных наук Александр Корнилов. – Пересадка из стаканчиков в теплицу, например, существенно задерживает развитие растений, поскольку они должны практически заново сформировать корневую систему, прижиться и снова пойти в рост – на это и уходит как раз около двух недель.

При пикировке обрывается до 50 процентов корней. В результате из-за остановки в росте удлиняется срок выращивания рассады в среднем на 10 дней, при неблагоприятных условиях укоренения сеянцев – даже на больший срок.

Вредное воздействие пересадки уменьшается при использовании молодых сеянцев в фазе семядолей и начале появления 1-го листа. В этот период происходит массовое образование корневых бугорков, которые не повреждаются при выборке сеянцев и быстро восстанавливают утраченную часть корневой системы. Пересадка сеянцев с развитыми 1-м и 2-м настоящими листьями связана со значительной потерей не только центрального, но и боковых корней. Нарушение в соотношении надземной части и корневой системы приводит к большой задержке в росте и в итоге ухудшает качество рассады.

Но в результате пикировки растения образуют мочковатую корневую систему, которая положительно влияет на последующее их развитие в условиях достаточного увлажнения. Правда, вредит в засушливых условиях, где необходимы хорошо развитые центральные корни, чтобы брать влагу из глубоких слоев. Вместе с тем пикировка позволяет лучше, чем при посеве, распределить рассаду на отведенной площади, выбраковать все больные, поврежденные, недоразвитые сеянцы и уменьшить в 2-5 раз расход семян, которых иногда мало или они дорогие и дефицитные. При выращивании рассады без пикировки наблюдается невыровненность растений, наряду со стандартной рассадой с 4-5 листьями встречается мелкая – с 2-3 листьями, так как распределить равномерно семена при посеве сложнее, чем сеянцы при пикировке. Посев вручную по одному семени так же трудоемок, как и пикировка, посев по 2 семени в лунку с последующим прореживанием не снижает затрат труда по сравнению с пикировкой. Поэтому нельзя однозначно говорить, что пикировка создает одни проблемы.

Важно знать, сколько дней составляет допикировочный период. В зависимости от условий он обычно длится для капусты 10–14 дней, для томата – 20–30 дней, сельдерея – 30–35 дней. Установлено, что при выращивании рассады для открытого грунта пикировка целесообразна в том случае, если допикировочный период больше 8–10 дней.

Другое дело, что сейчас в садоводческих магазинах продаются всевозможные приспособления, в том числе торфяные изделия (таблетки, горшочки и т.д.), позволяющие выращивать рассаду овощей без пикировки. Дачники используют также горшочки, сделанные из бумаги. Но лучше все-таки использовать полиэтиленовую пленку. Ее нарезают полосками на 35–50 % больше окружности горшочка и шириной, равной его высоте. Полоски опускают в горячую воду и свертывают из них цилиндры – получаются достаточно прочные горшочки без дна. Их устанавливают в ящики, в которые насыпана почвенная смесь слоем 1-1,5 см. При высадке рассады полоски пленки свободно снимаются, не разрушая кома земли и не повреждая растений.

Справка «В»

Пикировка – распространенный в аграрном производстве прием. Молодые всходы-сеянцы специально выращиваются сначала загущенно, а потом рассаживают на участке с большей площадью питания.

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