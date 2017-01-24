О пикировке замолвите слово

– При выращивании рассады с пикировкой сеять ее надо на 10–14 дней раньше, чем без пикировки, – пояснил ученый Приморской овощной опытной станции кандидат сельскохозяйственных наук Александр Корнилов. – Пересадка из стаканчиков в теплицу, например, существенно задерживает развитие растений, поскольку они должны практически заново сформировать корневую систему, прижиться и снова пойти в рост – на это и уходит как раз около двух недель.
При пикировке обрывается до 50 процентов корней. В результате из-за остановки в росте удлиняется срок выращивания рассады в среднем на 10 дней, при неблагоприятных условиях укоренения сеянцев – даже на больший срок.
Вредное воздействие пересадки уменьшается при использовании молодых сеянцев в фазе семядолей и начале появления 1-го листа. В этот период происходит массовое образование корневых бугорков, которые не повреждаются при выборке сеянцев и быстро восстанавливают утраченную часть корневой системы. Пересадка сеянцев с развитыми 1-м и 2-м настоящими листьями связана со значительной потерей не только центрального, но и боковых корней. Нарушение в соотношении надземной части и корневой системы приводит к большой задержке в росте и в итоге ухудшает качество рассады.
Но в результате пикировки растения образуют мочковатую корневую систему, которая положительно влияет на последующее их развитие в условиях достаточного увлажнения. Правда, вредит в засушливых условиях, где необходимы хорошо развитые центральные корни, чтобы брать влагу из глубоких слоев. Вместе с тем пикировка позволяет лучше, чем при посеве, распределить рассаду на отведенной площади, выбраковать все больные, поврежденные, недоразвитые сеянцы и уменьшить в 2-5 раз расход семян, которых иногда мало или они дорогие и дефицитные. При выращивании рассады без пикировки наблюдается невыровненность растений, наряду со стандартной рассадой с 4-5 листьями встречается мелкая – с 2-3 листьями, так как распределить равномерно семена при посеве сложнее, чем сеянцы при пикировке. Посев вручную по одному семени так же трудоемок, как и пикировка, посев по 2 семени в лунку с последующим прореживанием не снижает затрат труда по сравнению с пикировкой. Поэтому нельзя однозначно говорить, что пикировка создает одни проблемы.
Важно знать, сколько дней составляет допикировочный период. В зависимости от условий он обычно длится для капусты 10–14 дней, для томата – 20–30 дней, сельдерея – 30–35 дней. Установлено, что при выращивании рассады для открытого грунта пикировка целесообразна в том случае, если допикировочный период больше 8–10 дней.
Другое дело, что сейчас в садоводческих магазинах продаются всевозможные приспособления, в том числе торфяные изделия (таблетки, горшочки и т.д.), позволяющие выращивать рассаду овощей без пикировки. Дачники используют также горшочки, сделанные из бумаги. Но лучше все-таки использовать полиэтиленовую пленку. Ее нарезают полосками на 35–50 % больше окружности горшочка и шириной, равной его высоте. Полоски опускают в горячую воду и свертывают из них цилиндры – получаются достаточно прочные горшочки без дна. Их устанавливают в ящики, в которые насыпана почвенная смесь слоем 1-1,5 см. При высадке рассады полоски пленки свободно снимаются, не разрушая кома земли и не повреждая растений.
Справка «В»
Пикировка – распространенный в аграрном производстве прием. Молодые всходы-сеянцы специально выращиваются сначала загущенно, а потом рассаживают на участке с большей площадью питания.