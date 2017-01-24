«Луч» дотянется до Турции

Новостная лента
Январь, 25 среда
10:29
Приморцы подписывают петицию к президенту об отставке губернатора Миклушевского
10:29
Приморцам предлагают похудеть к лету и выиграть путевку в Таиланд Эксклюзив
10:29
Приморский океанариум готов пускать посетителей бесплатно Эксклюзив
10:27
Во Владивостоке на профессора устроили крупную облаву за мелкую взятку
10:25
В Приморской "Мариинке" - кадровые перестановки Эксклюзив
10:16
Житель Владивостока застрелился на АЗС из ружья
10:03
В Хабаровске пенсионерку-зоозащитницу съели ее же собаки
10:01
Приморские студенты празднуют Татьянин день
09:52
Владивостокских студентов-юристов отправили в ППС
09:34
Часть Владивостока останется сегодня без электричества Адреса
09:21
Гороскоп на 25 января
09:15
Женщина, "приютившая" у себя 9 тысяч мигрантов, заплатит штраф в 100 тысяч рублей в Приморье
08:54
Приморье - во власти оттепели до конца рабочей недели
08:03
Приморцы могут проголосовать за Матч звезд КХЛ во Владивостоке
07:34
Современным детям не придется самим водить машину‍
06:17
Распитие алкоголя едва не закончилось трагедией
05:05
Россияне все чаще "сидят" в соцсетях
04:29
Женщина выпрыгнула из окна со своим 4-летним сыном
03:03
35-летний мужчина покончил жизнь самоубийством
02:22
Иностранное судно нарушило границу у берегов Сахалина
01:01
Женщины хотят случайного секса больше мужчин
00:20
Творческим мероприятием во Владивостоке отметят 79-й день рождения Владимира Высоцкого
Январь, 24 вторник
23:07
В Хабаровске из-за пожара несколько семей осталось без крова
22:30
Вулкан Ключевской выбрасывает пепел
21:02
На Луне хотят варить пиво
20:23
Курилы "встряхнуло" на 4,5 балла
19:09
Почти половина мужчин заражена смертельным вирусом
18:25
Хабаровского душегуба, убившего свою жену, двоих малолетних детей и свою бабушку, задержали Фото
17:59
Во Владивостоке открыли буерный сезон-2017 Видео
17:41
На заводе в Приморье сгорело "ценное" имущество Эксклюзив
17:36
Сильный снег обрушится на Приморье в ночь на пятницу
17:12
По "наводке" иностранных таможен в ДФО возбуждены десятки уголовных дел
17:08
Как слон играет черепахой в футбол? Видео
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4071 (10) от 25 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Зеленые зоны надо отдать. Под защиту закона
Велико Приморье. А назначить некого?
Приморский океанариум пополнится пингвинами
У границы выходной
Светофор на Уборевича вновь работает
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Спорт

«Луч» дотянется до Турции

Футболисты Владивостока отправились на первый предсезонный сбор

Вчера, 24 января, футболисты и тренерский штаб «Луча-Энергии» отправились на первый предсезонный сбор в турецкий городок Белек на берегу Средиземного моря. Об этом корреспонденту «В» сообщил пресс-секретарь клуба Андрей Вялков.

На прошлой неделе владивостокская команда хоть и с опозданием из-за финансовых трудностей, но вышла из отпуска. Зимняя пауза растянулась аж на полтора месяца, в то время как большинство соперников уже активно тренируются. Тем не менее 11 футболистов под руководством тренерского штаба во главе с Константином Емельяновым провели первые занятия на своей учебно-тренировочной базе в пригороде Владивостока. В распоряжении наставника команды были только местные игроки, как опытные, так и те, кто впервые получил приглашение в главную команду. У спортсменов были пробежки, разминки, выполнения технических упражнений, удары по воротам, игры в «квадрат» и в футбол минимальными составами 6 на 6.

Первый учебно-тренировочный сбор в регионе Анталия продлится почти три недели – до 11 февраля (выезд туда планировался еще на 11 января, но был отложен из-за проблем с финансированием клуба). В рамках этой подготовки «желто-синие» проведут три контрольные встречи: 4, 7 и 10 февраля. По предварительным данным, соперниками «Луча» в этих матчах будут иностранные команды, выступающие в высших дивизионах своих национальных чемпионатов. Сейчас с ними ведутся переговоры.

На первый сбор в Турцию отправятся и несколько новичков. Все они являются воспитанниками футбольной школы клуба: Илья Чечин, Олег Ветошкин, Егор Холодилов, Евгений Смирнов и Петр Янзин. Стоит отметить, что двое последних уже имеют опыт выступления за профессиональные команды: Смирнов играл за «Якутию» и «Носту» из Новотроицка, а Янзин бился за «Текстильщик» в Иваново. Не исключено, что кто-то из молодых и подающих надежды ребят войдет в основной состав «Луча» по итогам предсезонной подготовки, – «домашним» футболистам всегда рады в любом клубе.

После окончания первого сбора команда отправится на несколько дней в Москву, где пройдет обязательный медицинский осмотр. А 16 февраля из столицы вылетит в турецкий город Лара на второй предсезонный сбор.

Напомним: первую игру весенней части первенства Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» проведет в женский праздник 8 Марта в Красноярске против местного «Енисея». Сибиряки сейчас находятся на четвертом месте в турнирной таблице с 37 очками и реально претендуют на попадание в стыковые матчи за выход в высшую лигу. Как известно, первых два проходных места на основной чемпионат России за собой уже практически застолбили московское «Динамо» и «Тосно» из Ленинградской области, а за стыки еще сражаются СКА-Хабаровск и воронежский «Факел».

«Луч-Энергия» после 24 игр этого сезона располагается на вполне себе комфортном девятом месте. Однако рядом в турнирной таблице с таким же багажом в 32 очка находятся клубы «Тамбов» и «Зенит-2». На одно очко меньше у «Тюмени», но у этой команды имеется одна игра в запасе. Так что предстоит нешуточная битва даже среди коллективов из средней части турнирной таблицы, чтобы не свалиться в зону вылета, от которой «Луч» отделяют всего пять очков.

Автор : Николай КУТЕНКИХ

comments powered by Disqus
В этом номере:
Зеленые зоны надо отдать. Под защиту закона
Зеленые зоны надо отдать. Под защиту закона

Иначе скверы превратятся в супермаркеты

Велико Приморье. А назначить некого?
Велико Приморье. А назначить некого?

Контрольно-счетную палату может возглавить бывший куратор главных долгостроев края

Приморский океанариум пополнится пингвинами
Приморский океанариум пополнится пингвинами

​Круглосуточное наблюдение за животными ввели в научно-образовательном комплексе на острове Русском. Эта мера безопасности была принята в связи с гибелью сразу нескольких обитателей океанариума.

У границы выходной

Новый год по восточному календарю наступит в ближайшую субботу, 28 января. На время новогодних праздников граница с Китаем будет закрыта.

Светофор на Уборевича вновь работает

​Движение на перекрестке улиц Суханова и Уборевича стало вновь безопасным. Особенно для пешеходов.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4070

Полуфинал обещает жесткую игру
Семья из Артема стала жертвой дезинсекции
Парусами украсился лед
Циклотрон ПЭТу в помощь
В пару к Барсу – Славяна
Слепили себе «Гелендваген»

газета
газета "Владивосток" № 4069

Не жалейте пьяных за рулем
Истинной вере холод не страшен
Отопительный сезон в Приморье ограничат санкциями?
На билеты накинули по рублю
Бюджет – в помощь
Приморцы избавились от боевого оружия и гранат

газета
газета "Владивосток" № 4068

Любой подъезд должен быть парадным
Депутат Сулеев обещает исправиться
Студентам доверят полосатый жезл
Опытом Владивостока заинтересовались на Сахалине
Великолепный Владислав споет в «Макбете»
Букет роз не завянет даже в зимнюю стужу

газета
газета "Владивосток" № 4067

Отлученные от иордани
Автомобилистам пришла «Эра-Глонасс»
Школам предложат курсы дояров и трактористов
Акушеры-гинекологи надели сарафаны и сварили 13 каш
Бюст Сталина как ответ на бюст Николая Второго
Владивосток – выбор иностранцев