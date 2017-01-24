«Луч» дотянется до Турции

Футболисты Владивостока отправились на первый предсезонный сбор

Вчера, 24 января, футболисты и тренерский штаб «Луча-Энергии» отправились на первый предсезонный сбор в турецкий городок Белек на берегу Средиземного моря. Об этом корреспонденту «В» сообщил пресс-секретарь клуба Андрей Вялков.

На прошлой неделе владивостокская команда хоть и с опозданием из-за финансовых трудностей, но вышла из отпуска. Зимняя пауза растянулась аж на полтора месяца, в то время как большинство соперников уже активно тренируются. Тем не менее 11 футболистов под руководством тренерского штаба во главе с Константином Емельяновым провели первые занятия на своей учебно-тренировочной базе в пригороде Владивостока. В распоряжении наставника команды были только местные игроки, как опытные, так и те, кто впервые получил приглашение в главную команду. У спортсменов были пробежки, разминки, выполнения технических упражнений, удары по воротам, игры в «квадрат» и в футбол минимальными составами 6 на 6.

Первый учебно-тренировочный сбор в регионе Анталия продлится почти три недели – до 11 февраля (выезд туда планировался еще на 11 января, но был отложен из-за проблем с финансированием клуба). В рамках этой подготовки «желто-синие» проведут три контрольные встречи: 4, 7 и 10 февраля. По предварительным данным, соперниками «Луча» в этих матчах будут иностранные команды, выступающие в высших дивизионах своих национальных чемпионатов. Сейчас с ними ведутся переговоры.

На первый сбор в Турцию отправятся и несколько новичков. Все они являются воспитанниками футбольной школы клуба: Илья Чечин, Олег Ветошкин, Егор Холодилов, Евгений Смирнов и Петр Янзин. Стоит отметить, что двое последних уже имеют опыт выступления за профессиональные команды: Смирнов играл за «Якутию» и «Носту» из Новотроицка, а Янзин бился за «Текстильщик» в Иваново. Не исключено, что кто-то из молодых и подающих надежды ребят войдет в основной состав «Луча» по итогам предсезонной подготовки, – «домашним» футболистам всегда рады в любом клубе.

После окончания первого сбора команда отправится на несколько дней в Москву, где пройдет обязательный медицинский осмотр. А 16 февраля из столицы вылетит в турецкий город Лара на второй предсезонный сбор.

Напомним: первую игру весенней части первенства Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» проведет в женский праздник 8 Марта в Красноярске против местного «Енисея». Сибиряки сейчас находятся на четвертом месте в турнирной таблице с 37 очками и реально претендуют на попадание в стыковые матчи за выход в высшую лигу. Как известно, первых два проходных места на основной чемпионат России за собой уже практически застолбили московское «Динамо» и «Тосно» из Ленинградской области, а за стыки еще сражаются СКА-Хабаровск и воронежский «Факел».

«Луч-Энергия» после 24 игр этого сезона располагается на вполне себе комфортном девятом месте. Однако рядом в турнирной таблице с таким же багажом в 32 очка находятся клубы «Тамбов» и «Зенит-2». На одно очко меньше у «Тюмени», но у этой команды имеется одна игра в запасе. Так что предстоит нешуточная битва даже среди коллективов из средней части турнирной таблицы, чтобы не свалиться в зону вылета, от которой «Луч» отделяют всего пять очков.