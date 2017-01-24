Дома «Приморочке» и стены помогают

Волейболистки Владивостока закрепились на втором месте

Две игры в родных стенах Владивостока провела в январе наша волейбольная команда «Приморочка» в рамках седьмого тура высшей лиги А. В гости на Дальний Восток приезжали всегда настроенные на победу спортсменки клуба «Воронеж».

«Приморочка», конечно, посильнее соперниц. Да и родные стены «Олимпийца» вместе со зрителями помогали. Тем не менее каждая победа давалась нашим девушкам с огромным трудом.

К примеру, в первой встрече во всех сетах именно гостьи выходили вперед. Так, на старте матча «Воронеж» повел – 1:4, но к первому техническому перерыву уже «Приморочка» выигрывала – 8:5 и рывком довела до 12:5. Ко второму техническому перерыву преимущество нашей команды было уже двузначным, а партия завершилась с разницей в 13 очков – 25:12.

Во втором сете «горожанки из европейской части России» вели в счете до середины отрезка, имея преимущество в 4 очка (8:12). Вновь «Приморочка» рывком 6:1 вышла вперед и больше инициативу не отдавала – 25:21.

В начале третьей партии произошел неприятный инцидент: травму получила наш диагональный игрок Марина Бондарева, которую заменила Татьяна Шаманаева. В отсутствие стартового доигровщика «Приморочка» весь сет шла в роли догоняющей и не смогла ни разу сравнять счет. Так «Воронеж» сумел сократить отставание в матче – 2:1 по партиям.

Четвертая партия также прошла при преимуществе гостей, но в концовке «Приморочка» счет сравняла – 23:23. К сожалению, пропустив две атаки подряд, приморские волейболистки позволили гостям сравнять счет в матче.

Короткая пятая партия держала в напряжении обе стороны, но в ней наша команда сыграла собранно и показала все лучшее, что умеет в нападении. Точно и мощно била диагональный игрок Наталья Решетникова, центральные блокирующие Евгения Снегирева и Светлана Чеснокова результативно атаковали первым темпом. После равного счета в середине отрезка – 8:8 в концовке победу «Приморочке» принесла качественная игра на блоке – 15:11.

Счет по партиям между «Приморочкой» и «Воронежем» составил 3:2 (25:12, 25:21, 21:25, 23:25, 15:11).

Несмотря на победу, главный тренер ВК «Приморочка» Александр Стаценко был самокритичен: «Игра совсем не получилась. Тяжелая борьба, и в большинстве отрезков мы боролись сами с собой. Были моменты, когда можно было дожать соперниц, но мы эти доигровки недорабатывали: либо неудачно скидывали мяч, либо били в аут или в блок. После травмы Марины Бондаревой произошел психологический надлом, получилось, что игроки, которые вышли на замену, не смогли усилить игру, были в замешательстве, и долго не получалось их вывести из ступора».

Конечно, ко второму матчу седьмого тура в «Приморочке» были сделаны выводы. Однако матч с «Воронежем» завершился с тем же счетом, что и днем ранее, – 3:2. Вновь «Приморочка» при поддержке своих болельщиков переломила ход игры и вырвала победу на тай-брейке.

Первые две партии стали самыми упорными в матче. В первом сете лидер менялся пять раз. На первый технический перерыв команды уходили при номинальном преимуществе гостей, затем доигровщик Елена Бабкина двумя эйсами (подачей на вылет) вывела вперед «Приморочку». Однако в концовке сета «Воронеж» обеспечил себе достаточно комфортное преимущество – 17:21. Александр Стаценко использовал второй тайм-аут – и «Приморочка» преобразилась. Евгения Снегирева трижды результативно атаковала первым номером, Татьяна Шаманаева пробила блок и обманула скидкой, Елена Бабкина подала еще один эйс, а точку в партии в атаке поставила Евгения Снегирева – 25:23.

Вторая партия в концовке затянулась. У «Приморочки» было два очка преимущества на отметке 21:19. К сожалению, это преимущество не удержали. Первой наша команда вышла на сет-бол (очко, которое решает результат партии), но ошибка на подаче не позволила победить в партии. Второй раз на сет-бол нашу команду вывела Евгения Снегирева, но у «Воронежа» со второй попытки все-таки удалось выиграть сет.

В третьей партии у нашей команды обострились проблемы с приемом и с завершением атаки. Чаще били в блок, скидки не проходили. Зато гостьи наладили атаку и победили в этом сете.

Но на большее гостям «Приморочка» рассчитывать не позволила. С первых розыгрышей в четвертой партии наша команда вышла вперед и уверенно выиграла сет – 25:18. В короткой пятой партии хозяйки так же уверенно прошлись по сопернику. Светлана Чеснокова на сетке успешно атаковала, под стать играла и Елена Бабкина с линии атаки – 8:3. Этого преимущества вполне хватило, результат сета – 15:9. Счет по партиям составил 3:2 (25:23, 26:28, 17:25, 25:18, 15:9).

Две подряд победы позволили «Приморочке» уверенно выйти на второе место в турнирной таблице высшей лиги А. На первом месте находится «Северянка» из Череповца, на третьей строчке – «Политех» из Курска.