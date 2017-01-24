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Крейсер «Варяг» и поныне служит России

Как имя и слава корабля, ставшего для всего мира символом мужества и верности Отечеству, укрепляют авторитет русского воинства

Благотворительному фонду поддержки военно-морского флота «Крейсер «Варяг» 31 января исполняется 10 лет. Его основатель и бессменный руководитель – заведующий кафедрой рационального природопользования географического факультета МГУ имени Ломоносова доктор экономических и кандидат географических наук Михаил Слипенчук. К слову, он сын известного российского писателя и поэта Виктора Слипенчука, который родился и окончил школу в селе Черниговка Приморского края. 

Корреспондент «В» побеседовал с Михаилом Слипенчуком накануне юбилея фонда «Крейсер «Варяг».

Возвращение реликвий

– Михаил Викторович, работу вашего фонда недавно высоко оценил Владимир Путин. Чем вы заслужили благодарность президента России?

– Дело в том, что наш фонд стал одним из организаторов международного историко-патриотического выставочного проекта «Крейсер «Варяг». Обретение реликвий». Хранившиеся в запасниках музеев Республики Корея исторические реликвии с крейсера «Варяг», вступившего в 1904 году в Желтом море в неравную схватку с превосходящими силами противника, спустя век с небольшим вернулись на родину.

Первая выставка состоялась в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Затем в Центральном музее вооруженных сил в Москве была представлена новая, уже расширенная экспозиция подлинных предметов, связанных с судьбой легендарного крейсера. Помимо 11 предметов из Южной Кореи выставку дополнили еще 40 экспонатов, собранных в самой России и других странах мира. К примеру, там есть альбом японских акварелей с изображением боя «Варяга» и «Корейца» с японской эскадрой, их нарисовал наблюдавший за битвой художник. Представлено оружие противоборствующих сторон.

Впервые гюйс (носовой флаг корабля) «Варяга» и кормовой (Андреевский) флаг «Корейца», ставшие символами победы воинского духа, провезли по всей стране от Мурманска и Калининграда до Владивостока и Петропавловска-Камчатского.

– Помимо возвращения реликвий вы инициировали и открытие памятника «Варягу» на берегу Ирландского моря в Великобритании…

– Как известно, после знаменитого на весь мир сражения при Чемульпо с 14 вражескими кораблями затопленный русскими моряками крейсер был поднят и отремонтирован японцами. На примере подвига «Варяга» (отметим, что крейсеру было оставлено его русское имя) японских матросов учили любить свою родину. В годы Первой мировой войны Россия его выкупила, и непродолжительное время крейсер служил во Владивостоке. Потом «Варяг» перешел Северным морским путем в Романов-на-Муроме и вошел в состав флотилии Северного Ледовитого океана. А в феврале 1917 года его отправили на ремонт в Британию, где корабль и завис из-за произошедшей смены власти в России. В 1925 году при буксировке на слом крейсер попал в жестокий шторм и затонул в местных водах.

Фонд выступил инициатором и создателем русского военно-морского мемориала легендарному «Варягу» на шотландском берегу. В российско-английских отношениях последних десятилетий это одно из самых ярких событий.

Кстати, мемориал русскому крейсеру стал местом поклонения даже для британских военнослужащих.

– Михаил Викторович, о памятнике в Шотландии известно всему миру. А о памятном знаке на Северных Курилах практически никто не знает.

– В августе 2015 года по инициативе министра обороны генерала армии Сергея Шойгу к 70-летию окончания Второй мировой войны фондом был изготовлен и установлен памятный знак воинам-тихоокеанцам, павшим в 1945-м в десантной операции на острове Шумшу. Надпись на табличке из красного гранита гласит: «Героям Курильской десантной операции по освобождению о. Шумшу – последнего боя Второй мировой войны». Как известно, там погибло и было ранено несколько сот советских воинов. Кроме того, на острове совместно с Русским географическим обществом и министерством обороны проводим исследовательские военно-исторические экспедиции. В дальнейшем они могли бы стать международными – с участием представителей Японии.

Кстати, памятники погибшим при исполнении служебного долга военным и силовикам мы открываем в разных местах России. Также изготавливаем бюсты для Аллеи героев на Поклонной горе в столице. Так что фонд продолжает вести активную работу по укреплению авторитета и престижа Вооруженных сил России.

Не с пустыми руками

– Это все дань делам давно минувших дней. А что связывает фонд с днем сегодняшним?

– Фонд «Крейсер «Варяг» постоянно ведет работу по программам военно-патриотической, спортивной, культурной и социальной направленности. Наши делегации ежегодно посещают Тихоокеанский флот и поднимаются на борт гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и малого противолодочного корабля «Кореец», других боевых кораблей. Естественно, не с пустыми руками: в рамках шефской помощи экипажам передаются электронные книги и оргтехника, сладости и фрукты для личного состава.

Мы помогаем семьям российских военнослужащих-миротворцев, погибших в грузино-осетинском конфликте в августе 2008 года. Собранная материальная помощь составила более 3 млн рублей.

Для детей и подростков проводим экскурсии, литературно-музыкальные вечера, кадетские балы, фехтовальные турниры и соревнования по армрестлингу среди кадетов, мемориальные конференции. В рамках исследовательской и музейной деятельности фонд постоянно сотрудничает со многими музеями, издательствами и военными историками. Проводим научные конференции «Верные долгу» о судьбах морских офицеров прошлого.

Неоднократно фонд спонсировал гастроли и отдельные концерты Олега Газманова в отдаленных гарнизонах страны, в воинских частях и соединениях.

Недавно переиздали книгу 1915 года «Записки флота капитан-лейтенанта Егора Метаксы» – о подвигах великого флотоводца Федора Ушакова. Весь тираж передается в дар воинским частям и соединениям вооруженных сил, военно-морским учебным заведениям, нахимовским, суворовским и кадетским корпусам для популяризации военной службы и патриотического воспитания молодежи. Совместно с Русским географическим обществом и издательством Paulsen мы выпустили уникальную книгу – дневник Владимира Соколова, основателя и первого начальника полярной станции на острове Котельном. После забвения Арктики на рубеже веков Россия медленно, но неуклонно в нее возвращается. Поэтому важно вспомнить опыт первопроходцев северных широт, который поможет их современным последователям чувствовать себя увереннее.

Плюс к этому фонд профинансировал создание документального фильма «Батюшки особого назначения» – о священнослужителях на боевых кораблях.

– Немного личный вопрос. Как вы, сугубо сухопутный и гражданский человек, создали благотворительный фонд поддержки военно-морского флота?

– С детства мечтал о море. Мой отец и два моих дяди – профессиональные моряки и рыбаки. Они жили в Приморье и бороздили дальневосточные моря. Моряком я не стал, но поступил на географический факультет МГУ имени Ломоносова, чтобы быть ученым-океанологом. И, кстати, проходил в Севастополе практику на исследовательском судне «Академик Петровский».

А поскольку помимо науки и политики я занимался бизнесом, то все свободные средства направлял на поддержку военно-морского флота страны. Для меня фонд «Крейсер «Варяг» – это вклад в Россию, возможность выразить глубокое уважение и признание тем, кто связал свою жизнь с морем, и дань памяти тем, кто погиб, защищая нашу Родину.

Справка «В»

Михаил Слипенчук – ученый, политик и предприниматель. Родился на Алтае в 1965 году. В 1987 году окончил географический факультет МГУ, в 1993-м – аспирантуру при университете. Является членом Русского и Американского географических обществ. Был заместителем председателя комитета Государственной думы РФ VI созыва по природным ресурсам, природопользованию и экологии и возглавлял арктическую группу в парламенте.

Президент Федерации карате кекусин-кан России и Фонда развития боевых искусств России. С его помощью по всей стране строятся, восстанавливаются и реставрируются православные и буддийские храмы. В их числе и Успенский храм в приморском селе Черниговка.

  

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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