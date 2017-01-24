Пеньки по осени считают?

Как предприниматель из свидетеля стал обвиняемым, а потом и вовсе был вынужден свернуть бизнес

Режим чрезвычайной ситуации, введенный на территории Приморского края 31 августа 2016 года из-за обрушившегося на регион тайфуна «Лайонрок», был снят только 27 декабря. К этому времени почти 500 жилых домов были признаны не подлежащими восстановлению, а к весне их может стать еще больше, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Этот тайфун уже назвали самым мощным стихийным бедствием, зарегистрированным в Приморье за последние 100 лет. Было разрушено или повреждено несколько десятков мостов и около 30 км автомобильных дорог. Более тысячи приморцев были эвакуированы из мест подтопления, число пострадавших достигло 40 тысяч человек. Техники и людей на восстановление разрушенных коммуникаций катастрофически не хватало, люди пытались восстановить хозяйство своими силами.

К примеру, в поселке Кавалерово предприниматель Александр Ижболдин снял с лесозаготовок свою тяжелую технику, чтобы восстановить русла рек и укрепить берега. Помогал землякам Александр не в первый, но, похоже, в последний раз. Сейчас он вынужден закрыть производство, что уже привело к потере рабочих мест, затем лишится и спецтехники. Следовательно, после очередного натиска стихии (а они неизбежны, увы) подтопленцам Кавалерово помогать будет некому.

Откуда растут претензии?

Первый тревожный звонок раздался для Ижболдина в 2014 году, после того как в августе на восточное побережье Приморья обрушился тайфун «Халонг». Как обычно, здесь подтопило дома, нужно было восстанавливать русла рек и укреплять берега, «реанимируя» идущие вдоль них улицы и подворья. На просьбы жителей помочь в поселковом совете Кавалерово лишь разводили руками, сетуя на отсутствие техники и денег, поэтому Ижболдин в срочном порядке отправил бульдозеры расчищать русла и укреплять берега, а самосвалы – вывозить образовавшийся мусор. Топливо и зарплату рабочим во время аварийно-восстановительных работ предприниматель оплачивал из своего кармана, за что администрация поссовета вынесла ему благодарность (очередную, к слову).

А пока техника была задействована на восстановлении поселкового хозяйства, неизвестные лица проникли на заброшенный после заготовки предприятием Ижболжина участок и под шумок спилили почти 100 кубометров леса. Сей прискорбный факт не укрылся от всевидящего ока природоохранной прокуратуры, сотрудники которой 19 сентября 2014 года провели проверку, а 30 сентября возбудили дело об административном правонарушении по факту незаконной вырубки леса на лесосеке № 1 Ольгинского лесничества. Арендатором этого участка является ООО «Аралия плюс», по договору с которым предприятие Ижболдина и проводило заготовку леса. Правда, все работы на лесосеке № 1 были закончены еще за полгода до того, весной 2014-го, а техника была переброшена на другие участки, в том числе и на борьбу с последствиями стихии. Тем не менее стражи закона пришли разбираться именно к Ижболдину.

– Открываю дверь – на пороге представители природоохранной прокуратуры и ФСБ. Требуют проехать с ними в лесхоз, – вспоминает Александр. – Я им поясняю, что это уже не мой участок, я его уж полгода как сдал, о чем и документы есть соответствующие. Бумаги они смотреть не стали, повезли меня на лесосеку. Приезжаем, а там свежие пни. «Вот, – говорят, – это сделали вы». «Обознались, – отвечаю, – мы работали полгода назад, видите, все спилы потемнели от времени. По ним, кстати, можно убедиться, что мое предприятие провело вырубку в полном соответствии с полученной квотой. А то, что вы показываете, свежие спилы, они аж светятся. Кто это сделал, не знаю, да и не моя это работа – участок охранять. Для этого есть арендатор, ООО «Аралия плюс».

В итоге дело было передано в Кавалеровский районный суд, который и признал ООО «Аралия плюс» виновным в совершении административного правонарушения, а индивидуального предпринимателя (ИП) Ижболдина – свидетелем по делу. «Аралия» выплатила штраф в размере 120 тысяч рублей, а Александр вернулся в свой леспромхоз – нужно было готовиться к зиме. К тому времени к нему уже потянулись жители частных домов, нуждающиеся в дровах. В большинстве своем это были пенсионеры, которым не под силу топором махать и бревна таскать. А предприятие Ижболдина последние 11 лет исправно им в этом помогало.

– Когда начались гонения на Александра Ижболдина, я работал в правоохранительных органах, – вспоминает Денис Анжиевский, житель поселка Кавалерово. – Меня и моих коллег это сильно удивило. За все годы его работы на вырубках леса к нему никаких претензий не было. А переруб был обнаружен после того, как Ижболдин с участка ушел. За это время на лесосеке мог побывать кто угодно. У многих местных жителей во дворах стоит высокопроходимая техника, на которой можно добраться до лесосеки и заготовить себе тех же дров. Поэтому обвинять огульно одного человека – это неправильно, должны быть факты.

Отсутствие этих самых фактов не помешало природоохранной прокуратуре возбудить теперь уже гражданское дело о незаконной вырубке все на той же лесосеке № 1. На этот раз сотрудники надзорного органа решили взыскать причиненный лесному фонду ущерб. Так появилось «дело о трех миллионах».

Три миллиона причин

История получила неожиданный поворот. Проходивший по административному делу о незаконной вырубке свидетель Александр Ижболдин становится… ответчиком! Прокуратура требует взыскать с него и ООО «Аралия плюс» нанесенный ущерб в размере более трех миллионов рублей.

Однако Кавалеровский районный суд таких «перестановок» не понимает и не принимает: признав виновным лишь ООО «Аралия плюс», он постановляет своим решением от 10 марта 2016 года взыскать ущерб именно с этого ООО. Однако арендаторы лесосеки оказались людьми неглупыми и отказались платить, объявив, что таких денег у них нет. И по закону взять с них ничего не получится: коммерсанты могут объявить себя банкротами, и тогда с них можно будет взыскать лишь сумму уставного капитала (обычно это 10 тысяч рублей). А вот индивидуальный предприниматель может лишиться всего своего имущества, повторюсь, абсолютно всего. Надо его лишь «обвиноватить». И прокуратура передает дело в Приморский краевой суд, где 29 июня 2016 года выносится постановление, отменяющее решение Кавалеровского районного суда и удовлетворяющее требование природоохранной прокуратуры о возмещении ИП Ижболдиным ущерба от незаконной вырубки.

– Я подал кассационную жалобу в президиум Приморского краевого суда, в которой попросил обратить внимание на тот факт, что ответственность за рубку леса могут нести только те лица, которые осуществляют ее с нарушением закона. Почему меня привлекают к ответственности, если в моей работе таких фактов зарегистрировано не было, в то время как вина ООО «Аралия плюс» доказана в суде? – недоумевает предприниматель.

Адвокат Наталья Коротченко нашла еще несколько грубейших нарушений в апелляционном определении Приморского краевого суда.

– Обязанность по возмещению вреда не может быть наложена на ИП Ижболдина, поскольку в установленном законом порядке данное лицо не признано виновным в нарушении лесного законодательства, – объясняет адвокат. – Само же участие в лесоразработке в рамках подрядных отношений с ООО «Аралия плюс» не является нарушением этого законодательства и не может влечь за собой материальную ответственность. Кроме того, в апелляционном определении судебная коллегия ссылается как на доказательство вины Ижболдина на объяснения, которые были даны им в рамках административного производства. Однако данные материалы вообще не были исследованы в судебном заседании первой инстанции, поэтому такая ссылка несостоятельна и прямо противоречит статье 195 ГПК РФ, согласно которой суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. Более того, судебная коллегия своим решением определила Ижболдина виновным в незаконной рубке леса, что прямо противоречит как материалам гражданского дела (отсутствуют доказательства вины), так и действующему законодательству: краевой суд не наделен полномочиями в рамках гражданского производства устанавливать виновность лица.

Однако аргументы защиты не были приняты, после чего судебные приставы арестовали имущество ИП Ижболдина. Предприятие пришлось закрыть, и люди, работавшие на лесозаготовках, оказались не у дел. А для поселка Кавалерово 97 человек, оставшихся без работы, – это серьезная проблема, вакансий там просто нет.

– Уже арестовали автотехнику. Единственное, что они пока не могут у меня арестовать, – это автобаза, – рассказывает Александр. – Чтобы ее выкупить, я взял кредит в банке под залог самой базы. Поэтому юридически она мне не принадлежит. В свое время ее чуть не выкупили китайцы под склад, но я благодаря займу сумел это сделать раньше. К тому же приобрел станки для ремонта техники. Предприятие работало, люди получали зарплату, а государство – налоговые отчисления. Зачем было рушить абсолютно легальный и приносящий пользу всему району бизнес, мне непонятно.

Беда не приходит одна?

Надо отметить, что, несмотря на всю дикость происходящего, Александр не опустил руки и продолжил заниматься бизнесом. Но природоохранная прокуратура проводит еще одну проверку, на этот раз на лесосеке № 6, на которой ИП Ижболдин проводил вырубку все в том же 2014 году. На этот раз ему насчитали ущерба аж на 27 млн 888 тысяч рублей! Причем вновь не были найдены перерубщики.

Как и в первый раз, Кавалеровский районный суд своим решением от 1 апреля 2016 года признал виновным только ООО «Аралия плюс», а Приморский краевой суд, заседание которого прошло 3 августа 2016 года, – Ижболдина.

– При этом прокуратура, выступая истцом, не представила краевому суду расчеты на эти без малого 28 миллионов рублей, – уточняет адвокат Коротченко. – Но без расчетов взыскивать нельзя! Тогда прокурор просит перенести заседание на другой день и... приносит требуемые бумаги. Хотя закон запрещает представлять суду второй инстанции, коим является краевой суд, новые доказательства, которые могли быть предъявлены в первой инстанции. Тем не менее суд принимает эти расчеты, даже не уходя в совещательную комнату, что тоже запрещено, и выносит постановление взыскать указанную сумму. После этого я сходила на прием к председателю суда и указала на столь грубые нарушения законодательства. Результата никакого.

Александр Ижболдин надеется, что справедливость будет восстановлена, ведь Приморский краевой суд – не истина в последней инстанции, есть еще и суд Верховный...

Мы общались с Александром накануне Нового года. Попрощавшись, он пошел грузить ящики с подарками для воспитанников Горнореченского детского дома. Суды судами, а Деда Мороза никто не отменял.