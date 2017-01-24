Большое градостроительное возвращение

Краевым законом у муниципалитетов сначала забрали полномочия, а теперь возвращают обратно. Эксперимент стоил бюджету Приморья сотни миллионов рублей

Верховный суд РФ постановил вернуть муниципалитетам, входящим во Владивостокскую агломерацию, полномочия в градостроительной деятельности.

На данный момент права распоряжаться землями и выдавать решения на капитальное строительство на территории Владивостока, Артема, Шкотовского и Надеждинского районов принадлежат администрации Приморского края. Они были переведены с муниципального уровня на региональный в 2015 году со вступлением в силу закона № 497-КЗ, посвященного созданию Владивостокской агломерации.

Вопрос о частичном возвращении полномочий муниципалитетам будет рассмотрен депутатами Законодательного собрания на очередной сессии в конце января. И эта мера вынужденная. В сентябре прошлого года Верховный суд РФ признал вышеупомянутый передел полномочий противоречащим федеральному закону «О свободном порте Владивосток».

Причем вопрос этот, скорее всего, будет рассмотрен положительно – он уже получил одобрение комитета по региональной политике и законности ЗС ПК. Что это значит и к чему приведет? Для этого необходимо обратиться к истории вопроса.

Новые бюджетники

Соглашение о создании Владивостокской агломерации было подписано в октябре 2014 года. Сама идея этой структуры, позволяющей четырем соседствующим территориям развиваться органично, советоваться и помогать друг другу, нашла широкую поддержку в самих муниципалитетах. Концепт равноправия, партнерства и сотрудничества понравился всем.

Однако вышедший вслед за соглашением краевой закон № 497-КЗ, который забрал у городов и районов градостроительные функции и передал их на уровень выше, радости поубавил, вызвав неоднозначную реакцию. По сути, органы местного самоуправления лишались самостоятельности в одном из основных видов деятельности. В роли «старшего брата», принимающего стратегические решения, выступила администрация Приморья.

Для осуществления новых полномочий были созданы три подведомственных предприятия – «Управление землями и имуществом на территории Приморского края», «Центр развития территорий» и «Приморская реклама и информация». Первое занялось вопросами предоставления и оформления земли. Второе взяло на себя градостроительные функции. Третье – вопросы размещения рекламы, баннеров, растяжек и т.д.

Таким образом, краевые власти убили двух зайцев. Во-первых, обеспечили исполнение новых полномочий. Во-вторых, формально не увеличили чиновничий аппарат: подведомственные организации подчиняются профильным департаментам, но сами сотрудниками администрации не являются. Иными словами, бюджетники, но не чиновники.

На новые структуры в 2015 году было выделено 162 миллиона рублей. Штат их работников составил более 110 человек.

В администрациях городов и районов также произошли изменения. Но не столь радостные: из-за передачи полномочий отделы, занимавшиеся ранее земельными, градостроительными и рекламными вопросами, были существенно уменьшены либо упразднены.

С возвращением полномочий муниципалитетам эти отделы вновь придется наполнять кадрами. В то же время недавно образованные краевые предприятия (в частности «Управление землями и имуществом на территории Приморского края» и «Центр развития территорий»), на создание которых уже ушли бюджетные средства, теряют всякий смысл. Будут ли они упразднены, пока неизвестно.

След Николаева

Кстати, как пишет газета «Золотой Рог», среди руководителей и сотрудников подведомственных предприятий оказалось немало людей, так или иначе связанных с администрацией экс-мэра Владивостока Владимира Николаева.

Учитывая специфику деятельности учреждений, не будет преувеличением сказать: еще пару лет назад представители николаевской команды вернули себе часть властных полномочий во Владивостоке. Причем в хорошо знакомых им сферах. Так, заместителем начальника общего отдела КГКУ «Центр развития территорий» числится Сергей Марданшин, в 2007 году осужденный на семь лет лишения свободы по делу о мошенничестве со стороны сотрудников муниципального учреждения Владивостока «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» (МУ «АПМЗН»). А нынешний руководитель ЦРТ Александр Шалякин (сначала был руководителем юротдела) несколько лет назад представлял в арбитражном суде интересы ООО «Восток Бизнес Инвест» – структуры, которая через аукционы приобрела немало муниципальных помещений в период, когда АПМЗН возглавлял… Сергей Марданшин. Сегодня в качестве директора краевого учреждения Шалякин входит в состав единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края. Нельзя исключать, что на работу в Центр развития территорий обоих упомянутых сотрудников принимал вице-мэр эпохи Николаева Константин Стоценко. Именно он возглавлял краевую структуру после ее создания в начале 2015 года.

Руководителем другого краевого учреждения, появившегося после создания Владивостокской агломерации (КГКУ «Управление землями и имуществом на территории Приморского края») является Галина Карпенко. В 2006 году она руководила МУП «Городские земли», учредителем которого выступило Управление муниципального имущества, градостроительства и архитектуры во главе с Николаем Аржановым. Среди прочего МУП проводило конкурсы на аренду земельных участков под жилищное строительство с компаниями под строительство жилья. В свою очередь, Управление землями и имуществом на территории Приморского края подведомственно краевому департаменту земельных и имущественных отношений и распоряжается земельными участками, находящимися в краевой собственности, а также участками, собственность на которые не разграничена, на территории Владивостокской агломерации.

Кратко о сути

Как пишет газета «Золотой Рог», претензии к краевому закону № 497, который регулировал перераспределение полномочий внутри Владивостокской агломерации, у надзорных органов возникли почти сразу после его опубликования.

В начале 2015 года Управление Министерства юстиции по Приморскому краю указало на ряд несоответствий документа федеральному законодательству. Прокуратура, контролировавшая правоприменение КЗ-497, выявила ряд недоработок со стороны департаментов градостроительства и земельных и имущественных отношений. Наконец, осенью 2015 года прокурор Приморского края Сергей Бессчасный направил в ЗС ПК письмо, указав на противоречие ряда положений краевого закона только что принятому федеральному – «О свободном порте Владивосток» и потребовав устранить разночтения.

Прокурором оспаривалась передача следующих полномочий: подготовка и утверждение документации по планировке территорий, разрешение на использование земельного участка или объекта капитального строительства (либо отказ в таковом), разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Прокурор обосновал свою позицию тем, что принятый в октябре 2015 года федеральный закон «О свободном порте Владивосток» изначально не предполагал передачу данных полномочий на уровень региона. Поэтому КЗ № 497 в оспариваемой части нарушает права и законные интересы Владивостока, Артема, Надеждинского и Шкотовского районов «на создание благоприятной среды для привлечения инвестиций в объекты капитального строительства на территории свободного порта Владивосток». А также нарушает права и законные интересы правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории данных муниципальных образований.

12 мая минувшего года Приморский краевой суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры, хотя вызванные в суд представители ЗС Приморья и краевой администрации озвучили свои возражения. По их мнению, возможность перераспределения полномочий между муниципалитетами и краем предусмотрена положениями федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» и рядом других документов, а кроме того, представитель администрации напомнил, что закон о порто-франко был принят уже после создания Владивостокской агломерации. Вскоре администрация Приморья и краевой парламент подали апелляционные жалобы на данное решение в Верховный суд РФ, однако 29 сентября судебная коллегия по административным делам ВС РФ оставила решение Приморского краевого суда в силе. Верховный суд подтвердил, что краевой закон об агломерации частично противоречит федеральному, имеющему большую юридическую силу.

Интересно, что свои возражения на апелляционные жалобы ЗС ПК и АПК помимо прокуратуры предоставили администрации Владивостока и Надеждинского района. Ранее, при рассмотрении дела в краевом суде, позицию прокурора поддержали органы власти Артема и Шкотовского района. Таким образом, все четыре включенных в агломерацию муниципальных образования высказались за возвращение им отобранных полномочий.