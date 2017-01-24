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Россияне стареют с разной скоростью

Сегодняшние пенсионеры моложе, чем их ровесники полвека назад. Просто не все доживают до пенсии...

В России впервые составлен демографический лист. В него вошли не только актуальные данные по численности населения, рождаемости и смертности, но и прогноз до 2035 года, пишут «Известия». Кроме того, ученые рассчитали для россиян порог старости и выяснили, что в разных регионах страны люди стареют с разной скоростью.

Медленнее всех идут к этому порогу и потому дольше живут ингуши и москвичи. В Ингушетии и столице мужчины становятся стариками в 70 лет, а женщины – в 71-72 года. А в Республике Тыва, например, мужчины – в 57 лет, а женщины – в 64 года. Что касается приморцев, они торопятся постареть, практически как большая часть остальных россиян: мужчины – в 59 лет, женщины – в 67.

Что такое порог старости

Российский демографический лист – это совместная разработка Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Федеральной службы государственной статистики (Росстата) и Международного института прикладного системного анализа (IIASA). В нем впервые для нашей страны был введен термин «порог старости». В интерпретации авторов листа это возраст, в котором средняя ожидаемая продолжительность дальнейшей жизни становится меньше 15 лет.

– Концепция порога старости – это разработанный нашими зарубежными коллегами научно обоснованный подход к вопросу старения населения, – рассказал «Известиям» заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин. – Это не субъективный фактор, а реальный процесс, который оценивается по статистике смертности в разных регионах, для мужчин и женщин, для города и села.

По словам ученого, понятие «порог старости» не является простой разницей между продолжительностью жизни (хоть и очень от нее зависит) и цифрой 15. Это легко понять на примере. 200 лет назад ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России составляла примерно 30 лет, при этом смертность в возрасте от 0 до 15 лет была очень высокой (вероятность дожить до 15 лет едва доходила до 50 %, а опасность умереть в первый год составляла 30 %). Если бы порог старости определялся простым вычитанием, то тогда он составил бы всего 15 лет (30–15=15). Но на самом деле он равнялся 40 годам. То есть все люди, которые не умерли в детстве и дожили до 40 лет, имели ожидаемую продолжительность жизни около 15 лет.

15-летний срок до смерти ученые выбрали для определения начала старости потому, что в это время резко меняется социальное поведение людей, их повседневная жизнь, состояние здоровья.

– Термин «порог старости» существует давно, но мы несколько иначе определили его значение, – пояснил заведующий Международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Щербов. – ООН считает старыми людей после 60 лет. Этот показатель не меняется: и 50 лет назад, и сейчас, и в будущем граница между зрелостью и старостью не двигается. Мы предложили не фиксировать порог, потому что старость – это очень многомерное понятие, и возраст – только один из ее параметров.

Одиночество пожилых

Ученые ввели также понятие инфляции возраста. Оно означает, что современные зрелые люди ведут себя, как раньше молодые: и когнитивно (то есть сохраняя способность к познанию), и физически.

– В 1953 году самому старшему спортсмену, альпинисту из Непала, взобравшемуся на Эльбрус, было 39 лет. В 1980–2000 годах возрастная планка покорителей этой вершины поднялась до 50–60 лет. В 2013-м на Эльбрус забрался 80-летний альпинист из Японии. Конечно, изменилась техника, но и люди меняются. Поэтому мы не должны сравнивать 60-летних, живших десятки лет назад, и современников. Люди становятся здоровее, живут дольше, – отметил Сергей Щербов.

Сейчас демографическая нагрузка пожилыми людьми выглядит пугающе. Действительно, если пенсионеров считать старыми, то уже в 2016 году в России их было почти столько же, сколько трудоспособных граждан старше 20 лет, – 45,6 %. К 2035 году стариков станет больше, чем молодых, – 61,8 %. Но если границу старости сделать динамичной и старыми людьми считать только тех, кто достиг порога старости, то сейчас такая демографическая нагрузка составляет всего 18,8 %. К 2036 году она возрастет, но все равно останется необременительной – 26,2 %.

– Появляется совершенно другая демографическая картина старения – население не стареет, а молодеет, – объяснил Сергей Щербов. – Современные женщины в 55 лет и мужчины в 60 еще не старые. Просто у нас мало людей, особенно мужчин, доживают до этих возрастов. И возникает другая серьезная проблема – одиночество зрелых и пожилых людей. Есть регионы, где женщин за 60 в два раза больше, чем мужчин. Еще хуже ситуация с возрастом 70+. Например, в Мурманской и Ивановской областях таких женщин в три раза больше, чем мужчин. 80-летних женщин в пять раз больше. Это тот колокол, в который надо бить.

Сами себе враги?

Определение порога старости в России выявило колоссальный разброс по этому показателю между регионами. Это объясняется существенной разницей по ожидаемой продолжительности жизни.

– Ожидаемая продолжительность жизни настолько разнится по России, насколько она разнится в целом по миру. У нас есть регионы, где она почти как в Западной Европе (77–80 лет). Это Ингушетия с показателем 76,5 года для мужчин, Дагестан – 73,2 года, Москва – 73 года. Но в Тыве ожидаемая продолжительность жизни для мужчин составляет 58 лет. В Еврейской АО, на Чукотке она тоже меньше 60 лет. Это из ряда вон выходящие показатели, соотносимые с уровнем беднейших стран Центральной Африки, – рассказал Сергей Щербов.

– Показатели мужской смертности в некоторых российских регионах не просто высокие, а вопиюще высокие, – подчеркнул Сергей Шульгин. – Эти регионы напоминают средний уровень по стране ситуации начала 2000 годов, когда Россия переживала кризис в связи с резким увеличением смертности. Причины были в низком социально-экономическом положении, массовом потреблении наркотиков, крепких спиртных напитков, в том числе поддельных, курении (курящими были 40 % населения).

По словам Сергея Щербова, сейчас самое страшное, что происходит в демографии России, – это сверхсмертность в среднем возрасте. Причин этому много: образ жизни, окружающая среда, питание и даже уровень образования.

– Чем менее развита страна, тем сильнее зависимость продолжительности жизни от уровня образования, – отметил ученый. – В той же Тыве доля мужчин с высшим образованием в возрасте 40–45 лет на 2010 год составляла 12,5 %, в то время как в Москве их 45,5 %. Женщин с высшим образованием в Тыве – 25 %, а в Москве – 51,2%.

При этом климат и экономика играют в этом отношении не главные роли.

– В Норвегии и Финляндии суровый климат, но высокая продолжительность жизни. В небогатой Кубе благодаря образу жизни ее продолжительность такая же, как в благополучных США. В Китае живут дольше, чем в России. То есть не все определяется уровнем доходов. Важно, как люди относятся к собственному здоровью, как к нему относится государство, – считает демограф. – В России отношение людей к здоровью более безответственное, чем во многих странах.

Напишем оптимистичный сценарий?

Идеальная разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами, по мнению ученых, составляет около 5 лет и объясняется физиологическими особенностями. В проблемных регионах России этот показатель огромен – до 12 лет, что объясняется во многом моделью потребления алкоголя и пристрастием к курению. Поэтому в мусульманских субъектах Федерации разница близка к идеальной и дальше ей сокращаться некуда.

Разброс продолжительности жизни между городом и селом в целом по России у мужчин – два-три года. В благополучных регионах он может быть меньше, в неблагополучных – значительно больше. Так, в Воронежской области он составляет полтора года для мужчин и чуть больше года для женщин. А вот в Тыве мужчины-сельчане живут в среднем на 7,5 года меньше, чем горожане. Для женщин эта разница составляет 7,6 года (данные на 2015 год).

– Москва и по мужчинам, и по женщинам находится на уровне очень успешной восточноевропейской или не очень успешной западноевропейской страны, – уточнил Сергей Шульгин. – Во многом это связано с распространенностью медицинского обеспечения, доступностью самых необходимых лекарств.

Демографические прогнозы строились на данных Росстата. Как отметили ученые, ведомство предоставило для этого средние показатели между идеальной моделью динамики смертности и реальной (инерционной).

– Это довольно оптимистичный сценарий, основанный на прогнозах по высокой ожидаемой продолжительности жизни и быстрому сокращению смертности, – считает Сергей Шульгин. – Чтобы добиться такого уровня, стране надо значительно улучшить качество жизни, медицинского обслуживания, справиться с курением и чрезмерным потреблением алкоголя.

    

Автор : Отдел новостей «В»

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