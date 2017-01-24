Получится ли у Дональда Трампа осуществить задуманное?

​От редакции. Бывшая журналистка нашей газеты, ныне живущая и работающая в Чикаго, уже рассказывала читателям «В», как голосовали американцы за президента США и почему, на ее взгляд, победил Дональд Трамп (см. номер за 16 ноября 2016 года). Теперь, после инаугурации 45-го президента США, мы попросили Нонну Чернякову поделиться своим мнением о том, что ждут от Трампа его избиратели. И почему одни его жутко ненавидят, а другие верят в светлое будущее Америки.

Все ради американских семей

Ну вот, наконец Дональд Трамп стал официальным президентом Соединенных Штатов. Как выразился популярный в Америке карикатурист Скот Адамс, теперь одна половина страны считает, что живет в эпоху германского нацизма, а другая половина думает, что получила улучшение экономики и бесплатное развлечение. «Эти два совершенно разных фильма идут на одном экране одновременно», – сказал Адамс.

Во время инаугурации я убедилась в этом на работе, где нам разрешили посмотреть исторический момент, каким бы он ни был. Все, что мне казалось разумным и вдохновляющим в речи президента Дональда Трампа, вызывало издевательские насмешки коллег-демократов. Конни, которая излила больше всех яда, сказала: «Хотелось бы сейчас прокрутить пленку на полгода вперед и посмотреть, что будет».

Не являясь аналитиком, могу точно предсказать то, что случится через полгода: Трамп будет выполнять свои обещания. Прослушав много его выступлений во время предвыборной кампании и прочитав его книгу «Искусство заключать сделки», написанную 30 лет назад, я поняла, что этот уникально одаренный лидер на самом деле вернет Америке процветание, несмотря ни на какие препятствия.

Не думаю, что он доставит демократам удовольствие и наподобие Гитлера загонит евреев или мусульман в концлагеря. В обратном случае я первой полезу на баррикады воевать против него. Но все его избиратели сейчас затаили дыхание и ждут великих перемен, втайне молясь, чтобы Дональд не подвел.

Свои предвыборные обещания он повторил в своей речи во время церемонии вступления в должность. Без всяких дипломатических уверток пообещал отобрать власть у политиков Вашингтона и отдать ее американскому народу: «Слишком долго небольшая группа в нашей столице пожинала плоды своего правления, а цену их оплачивали простые люди. Вашингтон процветал, но эти богатства не доставались народу». Надо было видеть лица этих политиков, присутствовавших на церемонии. Ох, Дональд, берегись!

К счастью для американских «голодранцев», вместо российского вождя пролетариата Владимира Ленина в мятой кепке с броневика эти «популистские» речи произносит капиталист-миллиардер с огромным опытом построения процветающей международной империи.

«С сегодняшнего дня Америка будет превыше всего, – говорит Трамп. – Каждое решение – торговля, налоги, миграция, внешняя политика – будет приниматься ради выгоды американских рабочих и американских семей».

Военных возглавит Сумасшедший Пес

По его словам, во внешней политике он будет искать дружбы и добрососедства со всеми народами мира, при этом понимая, что всякая нация имеет право отстаивать свои интересы. «Мы не собираемся никому навязывать наш образ жизни, пусть он будет сияющим примером, за которым те пойдут по собственной воле». Это касается и России, с которой новый президент хочет восстановить прагматичный диалог взамен необоснованных санкций.

Трамп клянется вернуть в Америку рабочие места, ввести новую систему образования и заменить введенный Обамой закон о здравоохранении, из-за которого наш семейный доктор разорился и уехал из города, а граждане, не желающие покупать дорогостоящую страховку, должны платить большой штраф. Еще не став президентом, он уже убедил главные автомобилестроительные компании закрыть заводы в Мексике и вернуть рабочие места в Америку. Согласно данным CNN, Трамп в январе уже создал 34 тысячи рабочих мест из обещанных 25 миллионов.

Сразу после инаугурации Трамп приступил к работе. Символично, что самым первым его распоряжением было назначить министром обороны генерала Джеймса Мэттиса – самого талантливого военачальника США. Бывший морской пехотинец по кличке Сумасшедший Пес хорошо знает обстановку на Ближнем Востоке, повоевав там с начала войны 2003 года. Ему Трамп поручил важную задачу восстановления и укрепления мощи американской армии, подорванной некомпетентной политикой Обамы. Сделать жизнь в Америке безопасной и стереть с лица земли радикальный ислам – вот основные задачи генерала.

Назначение Мэттиса – пример того, как Трамп находит таланты и создает команду для исполнения своих великих планов. Так же, как он находил лучших мастеров обработки мрамора при постройке своих высочайшего качества небоскребов, он теперь ищет одаренных людей для кабинета министров. При этом, если выбранный кандидат не справится с заданием, Трамп его уволит, несмотря ни на какие регалии. То, как он это делает, многомиллионная публика наблюдала в его растиражированном шоу «Подмастерье».

Искусство выполнять обещанное

В книге «Искусство заключать сделки» он подробно описал свою стратегию и тактику достижения целей, и я настоятельно рекомендую эту книгу всем бизнесменам и политикам. Поражает не только его упорство и знание человеческой психологии, но и умение слушать. Трамп пишет, что принимает решения только тогда, когда у него появляется шестое чувство: вот оно, правильное решение. А оно появляется после опроса десятков, иногда сотен людей – от таксистов и домохозяек до чиновников на высших постах. В недавнем интервью Трамп упомянул, что для того, чтобы найти подходящую кандидатуру судьи в Верховный суд, он опросил сотню человек. Судя по тому, что имя кандидата пока еще не оглашено, продолжает опрашивать.

Трамп пишет, что искусство, которому безраздельно принадлежит его сердце, – это заключение сделок, желательно крупных. И делает он все это не из-за денег – у него их и без того достаточно. Он всегда старается заключать сделки взаимовыгодные, так что обе стороны получают желаемое. В этом он преуспел, создав свою многомиллиардную компанию практически на пустом месте (никто не завещал ему миллионы, и он долго жил в скромной квартирке-студии, пока не разобрался в сложностях бизнеса). Секрет его успеха был в том, что он всегда выполняет то, что обещает.

В книге мне показался примечательным эпизод строительства муниципального катка в Нью-Йорке. Долгострой длился шесть лет и стоил городу миллионы долларов. Трамп уговорил власти доверить строительство ему, и через четыре месяца каток был готов за меньшую сумму, чем предполагалось.

Он всегда мечтал строить самые красивые и грандиозные здания в мире – и сумел это сделать. Теперь решил обустроить свою страну – и сделает это.

У Трампа много недостатков – его избиратели, в том числе и я, не слепые. Но как выразилась одна его поклонница в интервью местному телевидению: «Я лучше проголосую за талантливого человека, который ошибается, но говорит искренне, от всего сердца, чем за тренированных лгущих политиков».