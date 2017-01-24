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Будущее приморской журналистики растет у нас на глазах

Нужно поддержать юный талант, и он не свернет с заданного пути

Пятиклассник Женя Гришин из поселка Артемовского Приморского края только начинает свой путь в сфере журналистики, но уже прославился на всю Россию и Белоруссию. Он пока единственный, кому удалось взять интервью у младшего сына Александра Лукашенко. Поддержать подающего надежды репортера приехал депутат Законодательного собрания Приморья Валерий Кан. От себя лично и от Приморского отделения Союза журналистов России он вручил Жене ноутбук и обсудил с ним его дальнейшие творческие планы.

Встреча пятиклассника Жени Гришина и депутата ЗС ПК, члена Союза журналистов России Валерия Кана прошла в школе поселка Артемовского во время одного из уроков. Гость подарил школьнику ноутбук, который пригодится юному дарованию в работе по созданию нового выпуска новостей для собственного канала на YouTube.

Женя увлекается тележурналистикой и на сделанной в домашних условиях студии создает новостные сюжеты о жизни родного поселка. Не так давно 11-летний корреспондент совершил настоящий профессиональный прорыв, сделав то, о чем старшие коллеги могли только мечтать: взял первое интервью у Николая Лукашенко, младшего сына президента Белоруссии.

Мальчик из Приморья давно мечтал сделать эксклюзивный материал и рассказал об этом на одном из центральных телеканалов России. Он написал письмо в белорусское консульство и вскоре получил приглашение. В Белоруссии у Жени прошли настоящие новогодние каникулы. Он общался с Колей Лукашенко, вместе с ним катался на лыжах, кормил кроликов на ферме и даже сыграл в хоккей с президентом республики. Также Женя Гришин побывал на главной новогодней елке Белоруссии и получил в подарок от Александра Лукашенко и его сына видеокамеру.

Во время беседы с депутатом Законодательного собрания Приморского края Женя рассказал о планах на ближайшее будущее, поделился новостью о готовящемся к выпуску фильме, героями которого станут его одноклассники. Валерий Кан, в свою очередь, отметил, что, как член Союза журналистов России, надеется на дальнейший профессиональный рост Жени, а также пригласил его принять участие в работе МедиаСаммита и выездного заседания Приморского отделения Союза журналистов России.

– Женя – уникальный мальчик. Журналист – сложная профессия, многие всю жизнь стремятся стать мастерами этого дела. А он в 11 лет сам ищет актуальные для освещения темы, снимает и монтирует видео. Видно, что у него есть огромное желание развивать свои навыки, и я желаю ему не сходить с заданного пути. Пусть в дальнейшем он станет достойным представителем российской журналистики, которая не просто информирует о событиях в мире, но и ориентирована на помощь населению, отстаивание его интересов и формирование объективного общественного мнения. Союз журналистов России, его Приморское отделение, постарается всячески поддерживать Женю в творческих начинаниях, помогать в становлении как корреспондента, – рассказал депутат Законодательного собрания Приморского края, член Союза журналистов России Валерий Кан.

Автор : Вероника МУРВАТОВА

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