Согревающая Азия

Что видит в экзотических странах художник, чего не разглядит обычный турист?

Зайти на выставку «Путешествие по Азии», что на днях открылась в выставочных залах Приморского отделения Союза художников, все равно что в оранжерею заглянуть. Нет, аромата экзотических цветов вы там не почувствуете. Но вот сами цветы, яркие сочные краски, солнечное безоблачное небо, теплое море – вся полнота таких ощущений гарантирована!

Все представленные в экспозиции работы таких любимых приморской публикой живописцев, как Евгений Осипов, Илья Бутусов, Мария Холмогорова, Олег Подскочин, Сергей Черкасов, Лидия Козьмина, Евгений Пихтовников и других, посвящены одной теме – Азии. Удивительной. Неповторимой. Непостижимой и прекрасной…

С улочек Мьянмы – во внутренний космос

– Значительная часть, даже можно сказать большинство, наших художников посещают страны Азии, особенно близлежащие, довольно часто по разным программам. Разумеется, возвращаясь с пленэров в Китае или Вьетнаме, с выставок и творческих встреч, художники выражают свои впечатления, воспоминания на полотне, – объясняет Илья Бутусов, председатель Приморского отделения Союза художников. – Мы уже проводили выставки подобной тематики – «Русские в Китае», «Русский пленэр», «Из Азии», но столь обширную экспозицию – более ста работ – собрали впервые. Решили показать глазами разных художников то, как мы видим Азию, как представляем ее. И неслучайно для проведения выставки мы выбрали январь: нам хотелось согреть всех посетителей в эти морозные дни…

– Представленный материал является и своего рода живописным путевым дневником, в котором отражены впечатления авторов, побывавших в творческих поездках в странах Азии, и полновесной картиной этой части мира, – говорит куратор выставки искусствовед Ольга Зотова. – Яркая и многоликая, напоенная солнцем и красками, с удивительными ландшафтами, подчас дикая, лишенная культурной европейской причесанности и ухоженности, дающая возможность соотнести национальные культуры со своей родной, российской, Азия дает художнику богатейший материал.

Часть выставленных работ – это настоящие путевые заметки, этюды, написанные по первому впечатлению от натуры. Традиции пленэра, являющиеся неотъемлемой частью русской школы живописи, подверглись в этом случае основательной проверке. К экзотическим качествам натуры – цветовым и световым характеристикам – российским авторам нужно было приноровиться, и этюдные работы показывают, что наши художники прекрасно справились с этой задачей. Китайские дворики, улочки Мьянмы, яркое вьетнамское солнце, небеса Тибета получились полными жизни, небанальными и неповторимыми, ведь каждый художник видит натуру по-своему.

Вторую часть выставки составляют произведения, написанные в мастерских после возвращения из путешествий, когда непосредственные ощущения перерабатываются в ассоциативную картину под общим названием «Азия». Иногда проходят месяцы и даже годы, а путешествие продолжает жить в сознании художника, трансформируясь в соответствии с личным опытом и характером. И тогда рождаются удивительные сюжеты, в которых созданный образ отражает внутренний космос художника, его способность выделить из общей картины те точные детали, которые становятся основой художественного повествования.

Как за художником толпа ходила

«Путешествие по Азии» в буквальном смысле завораживает зрителя. По выставке можно бродить очень долго, то всматриваясь в полные ассоциаций и тайных смыслов работы Марии Холмогоровой, Лидии Козьминой, то застывая у легких, почти невесомых этюдов Сергея Черкасова, вглядываясь в монументальные, немного рериховские работы Александра Гунзенова. Так и кажется, что вся Азия разом шагнула в выставочный зал, – тихая в своем буддийском отрешении и многозвучная в суете будней. Такой, пожалуй, ее не каждый турист увидит – надо быть художником, чтобы это разглядеть…

– Художники редко бывают просто путешественниками, – подтверждает участница выставки Лидия Козьмина. – Мы чаще отправляемся не в турпоездку, а, например, на выставку или пленэр, а это совсем другое. К примеру, я в первый раз попала в Китай, когда меня пригласили туда работать, в 2003 году. И с тех пор бываю там именно как художник.

– Чем же вдохновляет художника Азия?

– Гигантским, тысячелетним пластом совершенно иной культуры, менее нам знакомой, к которой удается прикоснуться. В Азии, кроме того, удивительно привлекает смешение эпох, как, например, в Харбине: древний монастырь в центре наисовременнейшего города. Азия – это всегда неожиданность, внезапность. А еще… В Европе, когда ты стоишь с этюдником, на тебя никто внимания не обращает, для европейцев это привычное дело. В Азии художник с мольбертом, этюдником, красками вызывает у всех, без преувеличения у всех – от детей до стариков, такой искренний восторг, такое удивление, такие чистые эмоции! Они буквально по пятам ходят. Когда мы были в Тибете, одни буквально ни минуты не провели: за нами толпа ходила, всем было интересно, кто мы, чем занимаемся…

– Краски, которыми художник пишет Азию, они какие? Отличаются ли от тех красок, которыми вы пишете, например, Европу?

– Конечно! Как отличается от Европы сама Азия. Она яркая, цветная и в то же время местами почти монохромная, очень сдержанная. Однажды на этюдах мы были в одной деревне, стоящей у воды, так я потом сама удивлялась: у меня все этюды оказались спокойно-серебристого тона. А из Вьетнама привезла множество ярчайших этюдов, просто буйство красок.

Азия… С одной стороны, тебе кажется, что она легко и быстро открывается, показывает все свои тайны. А потом, очень скоро, ты понимаешь, что на самом деле она закрыта, она вся в себе. Чтобы ее понять, надо еще долго стараться.

На фоне Будды спит усталая старушка

– Вы выставлялись в Китае не раз. Представляли там работы, сделанные в Харбине или других городах?

– Вы знаете, – Лидия Козьмина на секунду задумывается, – сначала мне это казалось глупым. Думала: ну что я могу показать людям, которые живут здесь всю жизнь, что такого нового им открою? Стеснялась… Потом поняла, что у китайцев как раз есть интерес к тому, как видят их страну, их города российские художники. Например, было много откликов на мои работы по старому Харбину. Китайцы удивлялись, как мы много внимания уделяем старинной архитектуре, особенно уцелевшим домам русской постройки.

Но, скажу честно, больше отклика на свои китайские работы я вижу все же у российской публики. Вот, к примеру, картина «Стопа Будды» родилась из удачно сделанной фотографии. Далеко не всегда в поездках удается от души побродить с этюдником, иногда просто много снимаешь, напитываешься впечатлениями, а уже потом, дома, глядя на фото и вспоминая, создаешь картину… Вот так и я в Харбине рядом со старым буддийским монастырем (это, кстати, удивительное место в центре города, наполненное настоящим успокоением, дзеном, если хотите, всегда стараюсь туда прийти, когда бываю в Харбине) сделала кадр, на котором была только ступня статуи Будды и старая китаянка-уборщица, которая почти что задремала, сидя чуть ниже в уголке… Уже дома, во Владивостоке, я постаралась передать все это: и величие Будды, и спокойствие места, и то чувство, что все под Богом ходим, которое возникло при виде снимка…

Эта картина – размышление, я всегда в своих работах стараюсь дать зрителю некий повод подумать, поразмышлять. И именно в России зрители мне говорили о том, что задумываются как раз на эти темы, стоя перед «Стопой Будды».

– Как бы вы оценили нынешнюю выставку?

– Очень насыщенная. Словно в первый раз увидела работы коллег, посвященные Азии. И еще я явственно чувствую посыл молодым художникам: отправляйтесь на этюды, на пленэры, это поможет расти творчески, ведь вокруг столько интересного...