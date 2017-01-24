Зыбкая дорога к славе

Почему стоит принимать участие в творческих конкурсах, но как при этом не вляпаться в скандал

Скандал с премией Art-Premium People Awards стал поистине всероссийским. О том, как организаторы этого сомнительного фестиваля обидели в Москве юных участников со всей России, рассказали федеральные телеканалы. Среди тех, кто пострадал от действий организаторов «престижной премии», были и приморские коллективы.

Поэтому «В» решил выяснить, почему родители юных звезд и руководители творческих коллективов так падки на всевозможные фестивали, как не попасть в ловушку мошенников и не травмировать горьким разочарованием детские души и почему не надо принимать на веру слова даже «представителей ЮНЕСКО».

Напомним, что изначально премия Art-Premium People Awards позиционировалась как стартовая площадка для талантливых музыкантов, вокалистов, актеров, которые только начинают свой профессиональный путь. Участие в отборе – платное, приезд в город, где проходил фестиваль, проживание и награды также за счет конкурсантов.

Для многих участников этого фестиваля, прилетевших в январе в Москву, награждение и финальный концерт в Кремлевском дворце стали сущим кошмаром. Мероприятие началось с огромной задержкой. Сначала детей и родителей продержали на морозе, затем – в душном зрительном зале. Конкурсанты не успели поесть, поэтому были голодными, у нескольких детей случился обморок, пришлось вызывать «скорую». А затем церемонию награждения для тех, кто не прошел в финал, отменили. Хотя обещали осчастливить всех. Грамоты и кубки выложили в фойе гостиницы, где предложили участникам разобрать, где чье.

– Может быть, после такого общественного резонанса на тот факт, что фестивальная, конкурсная деятельность, по сути, никак не регламентируется законодательно и в целом представляет собой привлекательную нишу для нечистоплотных людей, наконец обратят внимание и законодатели, и компетентные органы, – рассуждает Светлана Чепинога, директор АНО «Центр поддержки и развития фестивально-конкурсных, праздничных программ «Рустика». – Сегодня в этой области основные регламентирующие документы – закон о культуре и Конституция, все остальное – чистая самодеятельность…

Лауреат фестиваля – это звучит гордо

Светлана Чепинога знает, о чем говорит. Не первый год АНО «Рустика» помогает творческим коллективам Приморья, особенно детским, разбираться и принимать участие в самых разных фестивалях и конкурсах как в России, так и за рубежом.

– Светлана Степановна, а зачем, спросят некоторые читатели, вообще нужно участие в конкурсах, премиях, фестивалях? Разве не достаточно просто заниматься творчеством и давать концерты?

– Если творческий коллектив варится только в собственном соку, не соревнуется с другими, он никогда не будет расти – это аксиома. Вам это подтвердит любой артист, музыкант, танцор.

Другой вопрос – в каком именно конкурсе участвовать. Тут все зависит от того, какие цели ставит руководитель коллектива или родители ребенка. Например, есть известные, уважаемые конкурсы, в жюри которых сидят преподаватели ведущих творческих вузов Москвы и Санкт-Петербурга. И они могут, если участник произведет достойное впечатление, пригласить его на учебу, минуя этап прослушивания, например, или творческого экзамена.

Есть конкурсы, в жюри которых – известные продюсеры. То есть тут у ребенка, у коллектива может начать строиться карьера в шоу-бизнесе. Есть конкурсы, в которых главный приз – это, например, концерт в одном из всемирно известных залов. Для профессионалов запись в портфолио «Выступал на сцене такого-то дворца или театра» – как особая рекомендация…

Повторюсь, каждый конкурс дает свои преимущества. Даже самый маленький, краевого уровня – это все равно возможность поддержать творческий полет ребенка, укрепить его уверенность в себе.

– И все, скажет скептик, за деньги родителей: перелеты, переезды, гостиницы…

– Да. Такова реальность. В любом ансамбле, самодеятельном театре, любой студии вам скажут: родители платят не только за занятия, но и за костюмы, за съемки роликов, за поездки. Увы, уже много лет финансирование на эти цели в бюджетах краев, областей, городов просто не предусмотрено или крайне мало. Поэтому и ищут творческие коллективы спонсоров, придумывают другие способы заработать на поездки.

Но я вам скажу: участие в высококлассном фестивале или конкурсе оправдывает затраты! Вы знаете, сколько детей каждое лето приводят родители записывать в те ансамбли, которые ездят на конкурсы, занимают почетные места? Очень много! Потому что понимают: если коллектив приглашают на престижные смотры, значит это показатель качества, значит в портфолио ребенка будут такие грамоты, которые в перспективе, например, смогут помочь ему поступить в вуз на бюджетной основе.

Поле чудес оказалось минным

– Но как же вычислить, какой фестиваль или премия достойны доверия и действительно классные, а какие – обман? Стоит ли покупаться на звездные имена в составе жюри?

– А вот это серьезное дело. Наш основной девиз «Точка опоры молодых и талантливых». А это значит, что мы владеем информацией и внимательно изучаем все сведения о проводимых в нашей стране и за рубежом фестивалях самых разных направлений, рекомендуем коллективам Владивостока и Приморья, в каких из них принять участие…

Десять лет назад мне повезло встретиться с одним из основателей всероссийского фестивального движения Сергеем Пичуричкиным, основателем проекта «Танцевальный клондайк». Он много лет говорит о том, что в нашей стране, увы, создана благодатная почва для разного рода нечистоплотных игр вокруг фестивалей и творческих конкурсов. Он проводит семинары, пишет статьи, в которых предупреждает о неблагонадежных организаторах фестивалей. Сергей Анатольевич – это просто кладезь информации. Он научил нас, как анализировать документацию, на что обращать внимание.

Тогда в Приморье еще не проводились частные фестивали, но в Центральной России это движение уже набирало обороты, и мы получили от Пичуричкина список – шесть стабильных и ответственных организаторов фестивалей. С тех пор этот список расширяется, но в то же время растет и тот, который можно назвать черным. Просто не все скандалы вокруг фестивалей достигают таких масштабов, а на самом деле творческие коллективы по всей России регулярно сталкиваются с непорядочными организаторами, с обманом…

Например, стоит набрать в поисковике Art-Premium People Awards, и сразу же появятся публикации о том, как организаторы этой премии пригласили людей в Сочи на финал, собрали деньги и исчезли, а коллективы, прилетев в Сочи, остались буквально на улице. Несколько раз мы проводили курсы и семинары, которые посетило большинство руководителей творческих коллективов края. Мы рассказывали, как нужно анализировать фестивали, на что обращать внимание. Но даже на старуху бывает проруха… В Art-Premium People Awards вляпался один из уважаемых художественных коллективов Приморья. Мы спрашивали потом руководителя, как же так, а она ответила: да, были сомнения, но организаторы так просили нас приехать, говорили, что мы лучшие, и мы поехали. Она с содроганием вспоминала, как непрофессионально вело себя жюри на конкурсе, как разочарованы были дети и родители. А кроме того, после таких ужасных поездок руководители рискуют потерять репутацию. Сами подумайте, ну кто поведет своего ребенка в коллектив, о котором говорят: «Да они в сомнительных фестивалях участвуют»...

Как разглядеть подвох

– На самом деле просто не всегда люди в курсе, сколько разных нечистоплотных личностей обретается именно на ниве проведения конкурсов, премий.

За последние несколько лет мы смогли не пустить в Приморье «отборщиков» от двух фестивалей весьма сомнительного уровня. Два месяца назад ко мне обратилась директор одного из дворцов культуры Владивостока: к ней пришли респектабельного вида мужчины из Москвы, показали представительные корочки чуть ли не из Госдумы и предложили провести в ее учреждении отбор на некий «фестиваль под эгидой ЮНЕСКО». «Вот вроде все красиво, а я кожей чую, что тут подвох», – призналась директор и попросила меня проанализировать документацию, которую они представили. Я сидела ночь. К утру было ясно, что это обман. Я не нашла ни единого подтверждения тому, что мероприятие действительно проводится под эгидой ЮНЕСКО, да и сами документы были составлены очень подозрительно. В итоге остапам бендерам было отказано.

– А на что следует обращать внимание руководителям коллективов и родителям и что входит в понятие «проанализировать документы»? Расскажите, пожалуйста…

– Вы очень правильно сказали: руководителям и родителям. Коллективы, где родители активны, вникают в детали вместе с педагогами, почти никогда не попадают в подобные истории. А на что обращать внимание?..

Во-первых, тщательно, вдумчиво читайте положение о фестивале. Чем грамотнее, подробнее оно расписано, тем лучше. Указано, кто организатор или учредитель, – сразу заходите в Интернет, находите данные этой компании, звоните туда, уточняйте, есть ли на самом деле у этой компании такой фестиваль. В правильном положении будет написано, какова у фестиваля информационная поддержка, зайдите на эти сайты, позвоните по телефонам.

Не стесняйтесь спрашивать детали у организаторов и всегда обращайте внимание на то, как вам отвечают. Если вы нарываетесь на ответы типа «Я тут только за билеты отвечаю и ничего про расселение в гостинице сказать не могу, не отвлекайте от работы» – это уже тревожно. На самом деле ответ должен быть другим: «Я сейчас не могу ответить вам подробно, я узнаю и перезвоню через 10 минут». А чаще всего вас просто должны соединить с конкретным человеком, владеющим информацией. Хорошие организаторы всегда охотно отвечают на звонки, все рассказывают подробно, всегда готовы выслать вам официальные письма-приглашения.

Затем обязательно попросите представить вам протоколы предыдущих фестивалей – там должны быть указаны победители (в серьезном конкурсе не может быть 12 лауреатов первой степени, это нонсенс!). Попросите показать списки жюри – в серьезных конкурсах они готовы уже за несколько месяцев до начала.

Ну и, наконец, есть такие детали, которые не могут не насторожить специалиста. Ситуации, когда после отборочного тура лауреатами становятся едва ли не все, кто участвовал в нем, когда на финал приглашают опять же всех и всем дают гарантии, мол, ваш коллектив выступит на сцене Кремлевского дворца, просто противоречат здравому смыслу… Ну, скажите на милость, сколько должен длиться концерт в Кремле, чтобы в нем приняли участие все?

Надо понимать, что выгода от таких вот фестивалей для их организаторов весьма велика: они берут деньги за участие в отборе, за участие в конкурсе в Москве, за участие в финальном концерте и даже с родителей за то, что они будут в зале смотреть на своих детей. При этом перелеты, гостиница – за счет самих коллективов. Вот и подумайте, сколько денег удалось собрать организаторам Art-Premium People Awards...

Повторюсь, очень хочется верить, что после этого скандала на ситуацию с фестивалями обратят внимание те, кому положено. Как когда-то законодатели занялись туроператорами – после многочисленных скандалов, помните? Сегодня их деятельность четко регламентируется. А что до фестивалей и творческих конкурсов, то пока тут нужно надеяться только на себя…