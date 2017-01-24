Не делайте из ребенка звезду. Может быть, он – планета

Как правильно искать и развивать таланты своего чада, советует практический психолог

Многочисленные конкурсы детских талантов на федеральных телеканалах разбередили душу родителей: чем наш хуже, он тоже звезда! И создается впечатление, что «гонки по кружкам» стали еще круче. Но слишком настойчивое стремление родителей дать чаду шансы для его взлета могут просто привести к нервному расстройству ребенка…

В детстве я мечтала танцевать. И не просто танцевать, а в балете! Я грезила кипенно белой пачкой и пуантами. Однако была я девочкой, мягко говоря, вовсе не балетного сложения, и мама на мои требования записать меня в студию, вздыхала: «Доченька, ну не бывает таких упитанных балерин». Но я очень хотела блистать в фуэте, а потому потопала записываться самостоятельно. Не взяли… Поэтому неудивительно, что, как только моя дочь научилась ходить, я отправила ее учиться танцам. В итоге у девочки за плечами три танцевальные студии и патологическая ненависть к балету...

К чему это я? Пытаюсь понять, зачем мы стремимся реализовать наши неисполненные мечты в наших детях.

Осчастливить против воли нельзя

Давайте честно ответим на вопрос: на что мы (пусть не все, но большинство точно) ориентируемся, отдавая детей в спортивные секции, музыкальные или художественные школы? Однозначно – на свои собственные не реализованные когда-то желания да на модные нынче тренды! А если к маминым «балетным» мечтам добавляются еще папины спортивные, например?

– Хорошо если детей двое-трое, тогда у них есть возможность этот груз поделить. А если ребенок, бедолага, один? Тогда ему придется отдуваться и за маму, и за папу в одиночку, – рассуждает заместитель директора Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи психолог Надежда Соболева. – Мамы (чаще все-таки именно мамы) авторитарны в выборе увлечений для своих чад. Они твердо знают, чем и когда должен заниматься их ребенок, стараясь загрузить его по максимуму. Особенно тяжело, когда на эти цели они «жизнь кладут», таская детей из школы в студию, из студии в секцию, из секции в кружок. И так изо дня в день, таким образом реализовывая свое материнство.

Да, на нашем местном мамочкином форуме таких более чем достаточно, они с удовольствием расписывают свой распорядок дня, перечисляя множество кружков и студий, в которых занимаются их дети. При этом помыслы их благородны: они уверены, что чем больше дадут своему ребенку, чем больше навыков в него впихнут, тем счастливее он будет. Ребенка при этом не спрашивают.

В приоритете – удовольствие

Еще одна проблема заключается в том, что, отдавая ребенка в спорт, музыку или танцы, мы изначально программируем его на успех, на призовые места. Тем более что с недавних пор появилась одна завлекаловка: успехи в спорте, например, дают вполне реальные шансы при поступлении в вуз.

– Для ребенка важен процесс, а не достижения, первые места, призерство, медали, – утверждает Надежда Соболева. – О победах стоит начинать говорить, когда ребенок в спорте (в музыке, танцах и т.д.) минимум три-четыре года, после того как он вжился в то направление, которым занимается, когда научился получать кайф от самого процесса. Ну а если будет результат, считайте его дополнительным бонусом.

Только прежде чем нацеливать ребенка на победы, родители должны осознавать все сопутствующие нюансы, предупреждает психолог. Как ни крути, а профессиональный спорт (а бывает, и танцы) зачастую связан с серьезными травмами. И речь идет не только о травмах физических – растяжениях, ушибах, переломах. Неизбежны и психологические травмы. Когда ребенок, изначально уверенный в победе (потому что его на это настраивают), победы не добивается, это становится тяжелым ударом для детской психики.

Спроецируйте подобную ситуацию на себя: каково осознавать, что, несмотря на все ваши немалые усилия, победа досталась не вам? Тяжело? Обидно? Заметьте, речь идет о взрослом человек, с уже закаленной психикой. А каково ребенку? Подобные переживания на грани страдания свойственны не только спортсменам. С этим могут столкнуться юные танцоры, музыканты, художники.

Но если б дело ограничивалось неисполнением собственных ожиданий! Больше всего ребенок боится того, что поражение лишит его родительской любви. Особенно если за поражением следуют упреки, мол, для чего я тогда на твой спорт (музыку, рисование и т.п.) трачу время и деньги. Дети ведь еще не знают о тонкостях безусловной любви...

А еще есть дети, которые, насколько бы досконально они ни выучили пьесу, танец, упражнение, при виде зрителей впадают в транс. Это такая личностная особенность: ребенок может быть прекрасным вокалистом или танцором, но на публике выступать не может. Так вот, у ребенка должен быть выбор: выступать или нет. А если родители нацелены на результат, то такой выбор детям просто не предоставляется.

– Дело в том, что, когда ребенок выходит на сцену, он заинтересован прежде всего в одобрении родителей. А это вновь возвращает нас к приоритетам, – напоминает психолог. – Когда ребенок (неважно, в каком возрасте) берет инструмент и с ним сливается, ему все равно, есть аудитория или нет, он играет или рисует для себя, он получает удовольствие от процесса. И он не боится, если что-то не получится: мама и так его любит...

Последствия заказывали?

Однако мы, таская детей в музыкалку, на языки, в секции, настойчиво требуем результатов: авось где-нибудь да выстрелит. А выстрелить при больших нагрузках и завышенных ожиданиях может и в нервную систему, и в мозг ребенка.

– Если выстрелит в нервную систему, мы получим ребенка с абсолютно неустойчивой эмоциональной сферой, – объясняет Надежда Геннадьевна. – Что это значит? Практически неконтролируемое изменение поведения. Смех, переходящий в слезы, вспышки агрессии, направленной на предметы, на родителей, на себя. А неустойчивая эмоциональная сфера влечет за собой целый спектр проблем в отношении с родителями, со сверстниками, со взрослыми. И, к сожалению, без медицинской помощи здесь уже не справиться.

А может выстрелить и в голову. Каждый отдел мозга отвечает за определенную работу: прием, хранение, переработку, запоминание, выдачу информации. Если вы перегрузите какую-то из этих зон, это выльется в изменение интеллектуальной сферы, и тут прогноз очень неблагоприятный. К сожалению, с такими патохарактерологическими изменениями личности мы уже сталкиваемся. И речь идет, увы, не об абстрактных местах и людях. Я говорю о вполне конкретном городе Владивостоке и о поколении детей 11-14 лет.

Ищите талант... в песочнице

Ну хорошо, скажете вы, а если в ребенке действительно дремлет божий дар уровня гениальности? Как его разбудить?

– Никакие школы раннего развития не нужны! До трех лет ребенок развивается только в семье и получает комплекс тех знаний и умений, которые ему в силах дать мама и папа, – утверждает Надежда Соболева. – Ему достаточно, чтобы мама до двух-трех лет была рядом и знакомила его с миром. Достаточно опыта общения с близкими.

Рисование, музыка, пение – этого достаточно в тех объемах, что дают в детском саду (разумеется, речь идет о тех садах, где занятия ведут специалисты, любящие свое дело).

Ближе к пяти годам мы уже можем говорить о том, что у ребенка есть определенные способности, наклонности и талант в каком-то виде деятельности.

Есть более конкретные методики («Выявление творческих и креативных способностей», например), направленные на детей от девяти лет. Потому что до девяти лет ребенок может комплексно развиваться абсолютно во всех направлениях.

Иностранный язык? Во втором классе добавляется язык для всеобщего развития, а раньше и не надо, если только в семье нет языкового носителя, то есть нет возможности естественного погружения в язык. Если есть острая необходимость в знании чужого языка (например, если родителям предстоит длительная командировка в другую страну), к его изучению можно приступать только в том случае, если с родным языком у ребенка все хорошо, если не наблюдается нарушений речи.

Сколько же направлений можно осваивать одновременно? Не более двух, говорит психолог, с учетом того, что много времени и сил требует общеобразовательная школа.

А еще при сочетании направлений принято чередовать спорт с музыкальным или художественным образованием, так сказать, для разнопланового развития. Так ли это?

– Ничуть не бывало! Не каждому нравится бегать, прыгать и скакать, – уверяет Надежда Геннадьевна. – Есть дети, которые идут в спорт и с удовольствием занимаются легкой атлетикой, гимнастикой, футболом. Либо занимаются в театральных студиях, где тоже нужно прыгать, танцевать. А есть дети, которые предпочитают на чем-то сосредоточиться. Обратите внимание на то, как они ведут себя в песочнице. Одни малыши терпеливо, с удовольствием лепят куличики и строят домики. Другие с неменьшим удовольствием носятся по этой песочнице и разрушают сотворенное другими. Вот где нужно искать задатки способностей и талантов!

Мы как-то работали с семьей. Мальчик–интеллектуал (таких сразу видно), постоянно с книжкой в руках, донимает родителей всевозможными «почему» да «расскажи». Родители решили изменить интересы сына, когда у него появились проблемы со зрением. И отдали его в спорт. Остановились на бадминтоне – здесь развивается глазодвигательная реакция. Мальчик занимался через силу, надолго его не хватило. Потом была секция айкидо с таким же результатом. Сейчас он занимается робототехникой. В очках, но доволен безмерно. Что ж, папе пришлось «подвинуть» свое желание сделать из ребенка единоборца, поскольку он смог вовремя осознать: его сын – не спортсмен. Это будущий профессор...

В общем, наблюдайте за своим ребенком, когда он в песочнице, и не сравнивайте его с другими детьми. Смотрите, к чему он тянется. Для сына одной моей подруги лучшими игрушками с года были предметы кухонной утвари. Ему не нужны были конструкторы «Лего» и машинки, он обожал греметь кастрюлями и сковородками. И что вы думаете? Из него вырос отличный повар, честное слово!

Конечно, есть дети, у которых в принципе отсутствует интерес к чему-либо. У них просто не хватает энергии и, увы, способностей. И это нужно признать. Им, возможно, просто нужно находиться дома, наслаждаться уютным домашним миром. Вполне вероятно, что такие дети впоследствии станут хорошими родителями, прежде всего потому, что они выросли в комфорте – их никуда насильно не толкали. Возможно, из такой домашней девочки получится замечательная домохозяйка. Или она реализует себя в бизнесе, открыв, например, клининговую компанию. А из мальчика, возможно, выйдет прекрасный строитель. А может быть, они смогут сами выбрать себе направление развития, когда подрастут и убедятся в том, как много всего интересного в мире...