У границы выходной

Новый год по восточному календарю наступит в ближайшую субботу, 28 января. На время новогодних праздников граница с Китаем будет закрыта.
Как сообщили в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, с 27 января по 3 февраля меняется режим работы автомобильных пунктов пропуска через государственную границу с КНР.
Ни один из них не будет работать с 28 по 30 января.
С 27 января по 2 февраля закрываются пункты пропуска – «Пограничный-автомобильный», «Марково» и «Турий Рог».
3 февраля «Пограничный-автомобильный» будет работать только на пассажирском направлении.
Пункт пропуска «Краскино» с 31 января по 3 февраля работает в обычном режиме, а на «Полтавке» 31 января и 1 февраля будет работать только пассажирское направление, затем – в обычном режиме.
График работы железнодорожных, воздушных, морских пунктов пропуска на участке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю не изменится.
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