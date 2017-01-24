У границы выходной

Новый год по восточному календарю наступит в ближайшую субботу, 28 января. На время новогодних праздников граница с Китаем будет закрыта.

Как сообщили в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, с 27 января по 3 февраля меняется режим работы автомобильных пунктов пропуска через государственную границу с КНР.

Ни один из них не будет работать с 28 по 30 января.

С 27 января по 2 февраля закрываются пункты пропуска – «Пограничный-автомобильный», «Марково» и «Турий Рог».

3 февраля «Пограничный-автомобильный» будет работать только на пассажирском направлении.

Пункт пропуска «Краскино» с 31 января по 3 февраля работает в обычном режиме, а на «Полтавке» 31 января и 1 февраля будет работать только пассажирское направление, затем – в обычном режиме.

График работы железнодорожных, воздушных, морских пунктов пропуска на участке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю не изменится.