Светофор на Уборевича вновь работает

Движение на перекрестке улиц Суханова и Уборевича стало вновь безопасным. Особенно для пешеходов.
Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» восстановили здесь работу светофора.
Световой объект, регулирующий движение, пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия. Ущерб, причиненный виновником ДТП, составил более 100 тысяч рублей. Эти деньги будут взысканы с автолюбителя, повредившего городское оборудование. В связи с тем, что на этом участке улицы Уборевича высокая интенсивность пешеходного потока, в том числе учащихся образовательных учреждений, светофор был восстановлен в кратчайшие сроки, уточнили в пресс-службе администрации Владивостока.
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