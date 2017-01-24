Светофор на Уборевича вновь работает

​Движение на перекрестке улиц Суханова и Уборевича стало вновь безопасным. Особенно для пешеходов.

Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» восстановили здесь работу светофора.

Световой объект, регулирующий движение, пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия. Ущерб, причиненный виновником ДТП, составил более 100 тысяч рублей. Эти деньги будут взысканы с автолюбителя, повредившего городское оборудование. В связи с тем, что на этом участке улицы Уборевича высокая интенсивность пешеходного потока, в том числе учащихся образовательных учреждений, светофор был восстановлен в кратчайшие сроки, уточнили в пресс-службе администрации Владивостока.