«Список мечт» от журналиста

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Январь, 25 среда
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Приморцы подписывают петицию к президенту об отставке губернатора Миклушевского
10:29
Приморцам предлагают похудеть к лету и выиграть путевку в Таиланд Эксклюзив
10:29
Приморский океанариум готов пускать посетителей бесплатно Эксклюзив
10:27
Во Владивостоке на профессора устроили крупную облаву за мелкую взятку
10:25
В Приморской "Мариинке" - кадровые перестановки Эксклюзив
10:16
Житель Владивостока застрелился на АЗС из ружья
10:03
В Хабаровске пенсионерку-зоозащитницу съели ее же собаки
10:01
Приморские студенты празднуют Татьянин день
09:52
Владивостокских студентов-юристов отправили в ППС
09:34
Часть Владивостока останется сегодня без электричества Адреса
09:21
Гороскоп на 25 января
09:15
Женщина, "приютившая" у себя 9 тысяч мигрантов, заплатит штраф в 100 тысяч рублей в Приморье
08:54
Приморье - во власти оттепели до конца рабочей недели
08:03
Приморцы могут проголосовать за Матч звезд КХЛ во Владивостоке
07:34
Современным детям не придется самим водить машину‍
06:17
Распитие алкоголя едва не закончилось трагедией
05:05
Россияне все чаще "сидят" в соцсетях
04:29
Женщина выпрыгнула из окна со своим 4-летним сыном
03:03
35-летний мужчина покончил жизнь самоубийством
02:22
Иностранное судно нарушило границу у берегов Сахалина
01:01
Женщины хотят случайного секса больше мужчин
00:20
Творческим мероприятием во Владивостоке отметят 79-й день рождения Владимира Высоцкого
Январь, 24 вторник
23:07
В Хабаровске из-за пожара несколько семей осталось без крова
22:30
Вулкан Ключевской выбрасывает пепел
21:02
На Луне хотят варить пиво
20:23
Курилы "встряхнуло" на 4,5 балла
19:09
Почти половина мужчин заражена смертельным вирусом
18:25
Хабаровского душегуба, убившего свою жену, двоих малолетних детей и свою бабушку, задержали Фото
17:59
Во Владивостоке открыли буерный сезон-2017 Видео
17:41
На заводе в Приморье сгорело "ценное" имущество Эксклюзив
17:36
Сильный снег обрушится на Приморье в ночь на пятницу
17:12
По "наводке" иностранных таможен в ДФО возбуждены десятки уголовных дел
17:08
Как слон играет черепахой в футбол? Видео
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

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Новости

«Список мечт» от журналиста

В издательстве «Рубеж» готовится к выходу сборник повестей и рассказов «Список мечт». Его автор – владивостокская журналистка Татьяна Таран.

– Эту книгу отличают легкость и искренность, лиризм и романтика, – делится впечатлением издатель Александр Колесов. – Точно подмеченные, бережно перенесенные на бумагу приметы нашего времени и пространства создают у читателя чувство причастности к происходящим событиям. Герои повествования живут во Владивостоке и Москве, строят семейные отношения, грустят и радуются, воспитывают детей и совершенствуются сами. Решают непростые вопросы, которые ставит перед ними жизнь. Литературные персонажи создают впечатление подлинности благодаря тонкой проработке характеров и точно описываемым деталям бытия. Сборник отличают легкий стиль повествования, интересные сюжеты, доверительное отношение к читателю.

В преддверии выхода книги состоялась творческая встреча с любителями чтения. Она прошла в мастерской владивостокской художницы Елены Гуляевой, которая нарисовала обложку для сборника.

Автор : Отдел новостей «В»

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