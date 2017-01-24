«Список мечт» от журналиста

В издательстве «Рубеж» готовится к выходу сборник повестей и рассказов «Список мечт». Его автор – владивостокская журналистка Татьяна Таран.

– Эту книгу отличают легкость и искренность, лиризм и романтика, – делится впечатлением издатель Александр Колесов. – Точно подмеченные, бережно перенесенные на бумагу приметы нашего времени и пространства создают у читателя чувство причастности к происходящим событиям. Герои повествования живут во Владивостоке и Москве, строят семейные отношения, грустят и радуются, воспитывают детей и совершенствуются сами. Решают непростые вопросы, которые ставит перед ними жизнь. Литературные персонажи создают впечатление подлинности благодаря тонкой проработке характеров и точно описываемым деталям бытия. Сборник отличают легкий стиль повествования, интересные сюжеты, доверительное отношение к читателю.

В преддверии выхода книги состоялась творческая встреча с любителями чтения. Она прошла в мастерской владивостокской художницы Елены Гуляевой, которая нарисовала обложку для сборника.