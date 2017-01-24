Приморский океанариум пополнится пингвинами

​Круглосуточное наблюдение за животными ввели в научно-образовательном комплексе на острове Русском. Эта мера безопасности была принята в связи с гибелью сразу нескольких обитателей океанариума.

До сих пор продолжается следствие по фактам гибели сивуча Старка и двух дельфинов-белобочек. Возбуждены уголовные дела по статьям «Халатность» и «Жестокое обращение с животными, повлекшее гибель», сообщает ИА «Дейта».

По информации директора Национального научного центра морской биологии Андрея Адрианова, курирующего работу океанариума, животные погибли не своей смертью. В отношении каждого из них были совершены насильственные действия.

– Сейчас задача следствия – завершить расследование и наказать тех, кто к этому причастен. Сивуч и позднее два дельфина были погублены в октябре прошлого года в результате злодейских действий. Это наша общая беда. Когда это случилось, были введены строжайшие меры безопасности.

Андрей Адрианов отметил, что после произошедшей трагедии ряд сотрудников были уволены из океанариума.

Всего за 2016 год в учреждении по разным причинам погибло около десяти животных.

Восстанавливать популяцию обитателей научно-образовательного комплекса начнут уже в текущем году, с этой целью планируется закупить пингвинов и тюленей.

По словам академика Адрианова, обитателями Приморского океанариума станут не королевские и уж точно не императорские пингвины.

– Скорее всего, это могут быть пингвины Гумбольта, – уточнил Адрианов. – Многие другие пингвины весьма требовательны к условиям обитания. Хотя практически все они совершенно не боятся человека.

По словам нового руководителя Приморского океанариума Александра Михайлюка, затраты на приобретение новых питомцев не спровоцируют повышение цен на билеты, наоборот, тариф, возможно, будет снижен.

– Папе и маме билет обойдется в пару тысяч рублей, ребенку – в несколько сотен… Семейный поход получается дороговатым. Возможно, билет буднего дня сделаем дешевле, – поделился Михайлюк.

Кстати, уже сейчас по средам для организованных групп детей посещение океанариума бесплатное.

– Детсадовцы у нас организованы в группы, школьники – в классы. Везите на остров, посещайте океанариум, – призывает директор образовательного комплекса. – Именно для таких посещений нами подготовлены знающие экскурсоводы. Кстати, не исключено, что в будущем все посетители будут перемещаться по океанариуму группами, то есть организованно. В том числе в целях безопасности обитателей океанариума и оборудования центра.