Триумф и крах империи молочного короля

Как наследие, оставленное гением предпринимательства, пало под натиском эпохи перемен

От редакции. Не так давно «В» сообщал вам, дорогие читатели, о выходе в свет новой книги краеведа и историка Нелли Мизь «Владивосток. Прогулки в прошлое. Французские страницы», рассказывающей о том, какой вклад в развитие и освоение Приморья и Владивостока внесли французы. С любезного разрешения Нелли Григорьевны сегодня мы публикуем (с сокращениями и для удобства редакционной разбивкой на части) отрывок из книги – «Август Менард и его наследие».

Французский предприниматель Август Алексеевич Менард (по некоторым документам – Авир Августин Минар) был одним из первых иностранцев, появившихся во Владивостоке, и проявил в городе весьма активную деятельность в хлебопекарном деле, в скотоводстве, в сельском хозяйстве, в добыче и обработке строительного камня. Он стал основателем большой семьи, потомки которой и сейчас живут во Владивостоке и Приморье.

Французская булка со сливками

Несмотря на достаточное количество документальных сведений о семье Августа Менарда, до сих пор остаются невыясненными многие вопросы, в том числе неизвестно, откуда он прибыл на Дальний Восток России и по какой причине, неизвестна также судьба его жены-японки.

По документам гос-архива Дальнего Востока известно, что 44-летний французский подданный Август Менард явился к начальнику Суйфунского округа 6 октября 1875 года для получения билета на право жительства в крае.

В 1881 году француз открыл во Владивостоке хлебопекарню и булочную. Хлебобулочные изделия он реализовывал через собственный магазин, кроме того, поставлял сухари Военному ведомству. По данным сборника «Статистические сведения по городу Владивостоку за 1887 г.», в пекарне Менарда действовали 3 печи, работали 17 рабочих и в течение года выпускалось продукции на 25 тысяч рублей.

Несмотря на успешность хлебопекарного производства, Менард решил заняться еще и сельским хозяйством, для чего взял в аренду участок земли, принадлежавший ранее Сибирскому флотскому экипажу, в верховьях долины речки Объяснения.

Успешное занятие сельским хозяйством на бывшем Экипажном хуторе, видимо, давали Менарду неплохой доход: он торговал в городе молочными продуктами в собственном магазине, построил жилой дом и хозяйственное подворье на пересечении улиц Семеновской и Суйфунской, рядом с пожарной частью и полицейским управлением, открыл французский ресторан.

Сельскохозяйственными работами и молочным скотоводством он, по всей вероятности, начал заниматься еще до заключения с Городской управой 30 марта 1888 года контракта об аренде бывшего Экипажного хутора, поскольку его «Молочное заведение» в центре города открылось в феврале 1888-го, о чем известило объявление в газете «Владивосток»: «Сегодня открыто Молочное заведение г-на Менара на Светланской улице в бывшем доме Пиллера. Можно получать молоко, творог, сметану, сливки и все продукты молочного производства. Там же открыт зал, где можно пить чай, кофе, молоко, шоколад и содовую воду». В мае появилось новое объявление: «Честь имею известить публику, что в моем Молочном заведении (на Светланской улице) приготовляется кефирный кумыс. Можно получать ежедневно по 50 копеек за бутылку и по 30 копеек за полбутылки. Менард».

Хорошие отзывы о ресторане Августа Менарда публиковались в разных источниках. Краткую характеристику ресторану дал граф Альфред Кейзерлинг, который состоял на российской государственной службе в качестве чиновника по особым поручениям в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Выполняя разнообразные поручения Приамурского генерал-губернатора барона Андрея Николаевича Корфа, он часто бывал во Владивостоке. Во время одного из визитов Кейзерлинг писал: «Невзирая на светские и служебные нагрузки, я провел с моими милыми друзьями не один приятный ночной час в великолепном французском ресторане Менарда».

Плодородный остров Попова

В октябре 1890 года в жизни Августа Менарда произошли изменения – он принял российское подданство.

В начале 1890-х Менард значительно расширил свое сельскохозяйственное предприятие, перебазировав его на остров Попова, для чего был расторгнут договор с Городской управой об аренде хутора Сибирского экипажа в долине речки Объяснения. В одном из постановлений Владивостокской городской думы от 4 апреля 1895 года сообщалось: «Местность под названием «Экипажный хутор» вместе с постройками была арендована г-ном Менард за 360 рублей в год. Но 15 ноября 1894 года от аренды г-н Менард отказался. В связи с этим в феврале 1895 года состоялись новые торги на эту площадь».

Более подробные сведения о новом расположении сельскохозяйственного предприятия Менарда сообщила газета «Приамурские ведомости» в публикации «Переход молочной фермы г-на Менарда под Владивостоком на остров Попова»: «Еще в начале осени минувшего года владивостокскому 2-й гильдии купцу Августу Алексеевичу Менарду, известному владивостокским жителям по его молочной ферме, снабжавшей город молоком, маслом и другими продуктами, для дальнейшего развития фермерского хозяйства было разрешено приобрести покупкою из свободных казенных земель на острове Попова 300 десятин по 3 рубля за десятину, с добавкою по принятому порядку 25 копеек за десятину на расходы по межеванию, с правом аренды на том же острове остального пространства в размере 650 десятин.

К концу третьего года после принятия земли г-н Менард обязывается построить на покупаемом участке ферму стоимостью не менее 2500 рублей, разработать не менее 5 десятин земли и снять с них урожай хлеба или овощей, иметь не менее 50 голов рогатого скота в возрасте не менее 2-х лет, одного породистого бугая и 10 голов приплода телок…

Должны быть соблюдены правила: половину стоимости покупаемой земли он должен внести сразу же. Если в течение трех лет не выполнит принятых на себя обязательств, то лишится не только внесенных в казну денег и права на покупку земли, но и права на аренду остального пространства острова. В благоприятном же случае аренда разрешается на 24 года по 15 копеек за десятину в год, считая со времени принятия земли в пользование».

Юридическое оформление права пользования землей на острове Попова потребовало немало времени и усилий, о чем свидетельствует прошение Августа Менарда генерал-губернатору Приамурского края генерал-лейтенанту Сергею Михайловичу Духовскому: «Согласно распоряжению Вашего Высокопревосходительства от 25 сентября 1893 года за № 3539 я заключил 11 марта с.г. с казной прилагаемый при сем в копии контракт на аренду о. Попова и приобретении в собственность 300 десятин при исполнении мной известных условий.

Требуемые параграфом 2 контракта условия я исполнил и 20 февраля сего года обратился к г-ну военному губернатору Приморской области Павлу Федоровичу Унтенбергеру с ходатайством о командировании на Попов комиссии, согласно ст. 8 Правил для покупки земли в области, и о закреплении этих 300 десятин за мной, но дело мое затянулось почему-то, а затем в силу нового закона в ходатайстве моем мне было вовсе отказано.

В силу изложенного и того, что Ваше Высокопревосходительство находитесь в Петербурге, я решился обратиться к Вам с просьбой оказать содействие, чтобы за мной, к которому в действительности новый закон применять нет основания, были закреплены эти 300 десятин.

Как Вам известно, я человек старый, почему и желал бы урегулировать свои дела, чтобы детям пришлось, окончив Московскую земледельческую школу, приступить к делу, а не начинать с приведения в порядок оставленного мной им дела и, наконец, Ваше Высокопревосходительство, сами поймете, что кому охота выкладывать свои средства – а хозяйство на Попове поглотило их в очень короткое время очень много – не на собственность, а на имущество, находящееся во временном владении, и из которого в данный момент могу быть изгнанным. Если я и затрачивал деньги на фермы, то только полагаясь на то, что казна исполнит принятое на себя обязательство, т.е. закрепит землю за мной».

Окончание в следующем выпуске «Исторического клуба»



