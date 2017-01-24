Хроническое замерзание

Приморское Сибирцево в очередной раз осталось без угля и тепла

В поселке Сибирцево Черниговского района теплоснабжающая организация оказалась не готова к отопительному сезону: оборудование котельных морально и технически устарело. На складах отсутствуют запасы угля. Точнее, он есть, но крайне низкого качества, с большой примесью земли и горной породы. Практика показала, что топить им невозможно.

Результат этой беспечности: с начала января низкие температуры в 44 многоквартирных жилых домах, в школе и двух детских садах. В некоторых квартирах на улице Красноармейской температура опустилась до 10 градусов со знаком плюс, в детском саду «Ручеек» – плюс 16. Местные жители обогреваются электрокаминами и электроплитками, кутаются в теплые одежды, ночью спят под пятью одеялами. К счастью, нынешняя зима еще не показала, на что способна. Даже в крещенские морозы температура воздуха в Сибирцево не опускалась ниже 25 градусов по Цельсию. Хотя в прошлые годы мороз давил под 30 с хвостиком.

Молчали до последнего

Не дождавшись вразумительного ответа от администрации Сибирцевского городского поселения (СГП) на вопрос, когда же в дома придет тепло, замерзающие граждане написали петицию в прокуратуру района с просьбой проверить работу главы СГП, а также руководства компании «Живая планета», в чьем ведении находятся пять поселковых котельных.

– Так откуда же теплу взяться, если трубы теплоцентрали голые и топим черт знает чем! Это же не уголь, а голимая вскрыша (верхний слой карьера, фактически земля. – Прим. авт.), посмотрите сами, – возмущается кочегар котельной № 22 Сергей Мечик, тщетно пытаясь разбить лопатой смерзшуюся серую глыбу.

Кочегар заявляет, что не боится увольнения за откровение с прессой. Тем более он и сам собирался уходить. Тяжелая и грязная работа сутки через двое, без напарника, за 11 тысяч рублей его не устраивает.

По словам жителя поселка Сибирцево Игоря Кишко, люди были вынуждены обратиться за помощью к прессе, вплоть до Москвы, потому что в единой диспетчерской службе администрации Приморского края долгое время на них не обращали внимания, мол, надоели уже своими звонками. Но когда информация о критической ситуации с отоплением в Сибирцево появилась в СМИ, в поселок прибыли вице-губернатор Евгений Вишняков, представители МЧС и других госструктур, а также аварийная бригада КГУП «Примтеплоэнерго» из Спасска-Дальнего.

– Местная власть молчала до последнего, пока народ шум не поднял. Наверное, надеялись, что все само как-нибудь утрясется. Не вышло, – рассуждает Игорь Кишко.

Как стало известно «В», 23 января, в понедельник, отопление в многоквартирных домах поселка Сибирцево появилось. Тем не менее у граждан нет уверенности, что ситуация не повторится. Как метко подметил один из местных жителей, администрация поселения трижды наступала на одни и те же грабли, и пойдет ли им наука впрок, уже вызывает сомнение у жителей поселка.

Наука впрок не идет

В первый раз Сибирцево прогремело на всю Россию в конце января 2006 года, когда поселок также замерзал из-за поломок котельного оборудования и поставок некачественного угля на котельные № 18, 19 и 20. В те годы отопление жилого фонда поселка обеспечивало КГУП «Примтеплоэнерго». В многоквартирных домах на улицах Строительной, Красноармейской и Мелиораторов температура не поднималась выше 12 градусов тепла. В школе № 5 из-за холода в классах были отменены занятия. Существовала реальная угроза размораживания системы отопления поселка. Одиннадцать лет назад местные жители от отчаяния предприняли попытку перекрыть федеральную трассу Хабаровск – Владивосток, чтобы на них обратили внимание. Об этой акции протеста сообщали едва ли не все региональные и федеральные СМИ. К вечеру 20 января 2006 года восстановительные работы на 18-й котельной были завершены. К 22 января заработали котлы 19-й и 20-й котельных. Режим ЧС в поселке был снят.

В 2012 году подобная проблема с отоплением стоила должности тогдашнему главе Сибирцевского городского поселения Владимиру Седину. Еще утром 17 декабря 2012 года он стоял у руля муниципального образования, а ближе к полудню оказался безработным. Потому что не обеспечил нормальную жизнь местным жителям. То есть не справился со своими должностными обязанностями. Для его отставки понадобились желание односельчан и приезд на тот момент первого вице-губернатора Александра Костенко, предложившего господину Седину два варианта выхода из управленческого тупика: либо добровольное сложение полномочий, либо... визит в прокуратуру. С вещами. Конечно, Седин выбрал первое. В свое время «В» рассказывал об этой ситуации. И тогда, как и в январе 2017 года, люди жаловались на отсутствие запасов угля на поселенческих котельных и холод в квартирах. Напомним, что пять лет назад теплоснабжением поселка занималось МУП СГП «Теплоэнерго». К сожалению, у жителей Сибирцевского городского поселения оказалась короткая память. Прошло совсем немного времени, и они избрали Владимира Седина… депутатом Думы Черниговского района. Говорят, что он планирует баллотироваться на должность главы СГП. Впрочем, это уже иная песня…

В 2012 году помощь жителям Сибирцево оказало краевое предприятие «Примтеплоэнерго», прислав две бригады специалистов. Для дробления смерзшегося угля доставили специальные дробилки, оголенные трубы теплоцентрали покрыли изоляцией. И тепло в домах появилось.

В январе же 2017 года, когда в поселке случился очередной отопительный коллапс, за тепло в домах отвечало ООО «Живая планета». Компания, зарегистрированная в 2014 году, никогда до этого не занимавшаяся коммунальными проблемами. Тем не менее администрация Сибирцевского городского поселения именно этой частной фирме поручила по договору аренды отопление многоквартирных домов поселка. Что из этого альянса вышло, ощутили жители замерзающего поселка. Своим безответственным отношением к подготовке к предстоящему отопительному сезону руководство предприятия «Живая планета» едва не превратило часть Сибирцево в мертвую зону.

Прокуратура задает вопросы

Как рассказала «В» старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, перебои в подаче тепла в поселке Сибирцево стали основанием для прокурорской проверки деятельности местной власти и ресурсоснабжающей организации. Именно они ответственны за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также температурного режима в многоквартирных домах и объектах соцкультбыта.

– К настоящему времени по фактам зафиксированных нарушений жилищных прав граждан прокуратурой района уже принят ряд мер реагирования: внесены представления главе администрации СГП Александру Шейко и генеральному директору теплоснабжающей организации ООО «Живая планета» Сергею Власенко. Также Власенко вызван в прокуратуру для возбуждения административного дела в связи с нарушением нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Проверка обстоятельств произошедшего продолжается. В качестве экспертов привлечены специалисты Управления Ростехнадзора, Государственной жилищной инспекции края, правоохранительные органы, – подчеркнула Елена Телегина. – У надзорного ведомства уже имеются вопросы к действиям администрации Сибирцевского городского поселения, с письменного согласия которой здания котельных, сети теплоснабжения были неправомерно переданы в аренду ООО «Живая планета». В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском в защиту прав жителей СГП о признании недействительным договоров аренды этого имущества, поскольку его незаконное использование указанным обществом нарушает права населения на получение бесперебойной и качественной услуги теплоснабжения. Одновременно по данным фактам органы предварительного расследования проводят свою процессуальную проверку.

Отсюда вопрос: если аренда котельных была неправомерной, то деньги с населения за отопление «Живая планета» тоже брала незаконно? Надеемся, что следствие и прокуратура расставят все точки над «i» в этой истории.

Между тем, по словам вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова, именно местные власти не обеспечили должную подготовку котельного оборудования. И, как стало известно «В», перед началом предстоящего отопительного сезона ни одна котельная поселка Сибирцево не проходила паспортизацию по полной схеме с привлечением специалистов Ростехнадзора. Поэтому извинения администрации СГП жителям поселения, размещенные на официальном сайте Сибирцевского городского поселения, а также речи в СМИ Сергея Дьяконова, первого заместителя главы администрации Сибирцевского городского поселения, о том, что надо качественно выбирать поставщиков угля и заниматься входным контролем, – лишнее подтверждение непрофессионализма менеджмента команды нынешнего главы администрации СГП. Неужели Александр Шейко не проверил опыт деятельности в коммунальной сфере ООО «Живая планета», чтобы убедиться в компетентности компании, с которой заключает договор на теплоснабжение поселка и кому отдает в аренду ветхие котельные? Или он думал, что в этом году зимы не будет?

Владивосток – пос. Сибирцево – Владивосток