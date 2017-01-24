Петух любит тех, кто принимает решения и дорожит семьей

Восточный гороскоп на 2017 год представляет салон «Мандрагора»

Год Огненного Петуха буквально у порога – он начнется 28 января 2017-го, а завершится 16 февраля 2018-го. В этом году удача будет сопутствовать дерзким и смелым, тем, кто не останавливается перед трудностями и готов на решительные поступки.

Характеристика года

Петух первым встречает каждый день и потому является символом всего нового. Вот почему 2017 год принесет много незабываемых счастливых дней, связанных с новым партнерством и новыми чувствами.

Петух общителен, любит привлекать к себе внимание и привык одерживать победы. А еще он очень практичен и расчетлив. Поэтому год хорошо подходит для осуществления глобальных проектов: открытия собственного бизнеса, приобретения недвижимости и т.п.

С другой стороны, в силу консервативности и нелюбви Петуха к переменам это идеальный год для того, чтобы закончить ранее начатое: контракты, научные изыскания, ремонт дома или дачи, работу над пополнением семьи.

Петух бережлив, внимателен к своему внешнему виду и здоровью, поэтому все приобретения и инвестиции в себя в 2017-м будут исключительно удачными.

Отличительной чертой Петуха является его компанейская натура, он не терпит одиночества. Исходя из этого на 2017 год можно планировать совместный отдых в кругу коллег, друзей, большие семейные торжества, юбилеи, свадьбы – любое подобное мероприятие пройдет отлично и запомнится всем надолго.

Петух очень разборчив, важные решения принимает взвешенно. В этом плане год принесет удачу тем, кто занимает ключевые, руководящие должности, является организатором или создателем чего-либо, будь то новая компания или большая семья. Петух вообще любит тех, кто принимает решения, и готов поддержать самые амбициозные и смелые идеи, но к этому нужно будет тщательно подготовиться.

Если в 2017-м вы хотите путешествовать, лучше отложить поездку. Все потому, что Петух – заядлый семьянин и домосед. Именно это поможет принести гармонию и взаимопонимание в семью. Если же поездку отменить нельзя, то хотя бы поезжайте с семьей.

В целом прогноз на Год Огненного Петуха оптимистичный, важно встретить его с оптимизмом и хорошим настроением – и хозяин года оценит ваши усилия.

Предсказания Огненного Петуха

А теперь подробнее о том, что несет хозяин этого года тем, кто рожден в годы, когда правили другие символы восточного гороскопа.

КРЫСА

Вам 2017-й подарит много приятных моментов. Петух желает, чтобы под его покровительством вы добились успеха и процветания. В этом году вы сумеете проявить себя в сфере предпринимательства – самое время открыть свое дело и воплотить в жизнь давние мечты. Тем, кто находится на госслужбе (силовые ведомства, бюджетники и т.д.), кропотливая и честная работа принесет неожиданный и приятный результат. Многие могут попробовать силы в политике. Стоит по-настоящему захотеть, и все у вас получится. В творчестве идей у вас будет море, главное, найти подходящую команду. В сфере любви много интересного. Ваше обаяние будет зашкаливать. Старайтесь быть заметными, иногда полезно быть даже дерзкими – противоположный пол только этого и ждет. Многим свободным Крысам в 2017-м удастся решить семейный вопрос.

БЫК

Самые упорные поднимутся по карьерной лестнице. В роли начальников вы проявите лучшие качества, подчиненные будут довольны, чего не скажешь о конкурентах. Быки всегда соблюдают условия и традиции, однако в этом году вам придутся по вкусу нововведения и никто не помешает достичь успеха в бизнесе или творчестве. Рядовые Быки своей целеустремленностью и мотивацией добьются поставленной цели и уже осенью получат хорошие дивиденды. В 2017-м приветствуется умственная деятельность – ваши идеи помогут вам обогатиться. Есть шанс выиграть в лотерею. В любовной сфере вы романтичны и сентиментальны. Семейные Быки порадуются улучшениям отношений с домочадцами. Свободные могут перебираться со своего пастбища на новые луга – романов будет достаточно.

ТИГР

Вы всегда идете к своей цели, и Петух создаст условия, где вы можете проявить решимость и стремление к победе. Профессиональная сфера будет наполнена увлекательными событиями, вы можете стать руководителями в любой области, важно лишь определиться с тем, что нужно именно вам. Хотя вы относитесь к деньгам спокойно, сейчас получите шанс сколотить состояние. Главное, не размениваться по мелочам и научиться экономить. В 2017-м очень важно прислушиваться к своей интуиции, она подскажет верные решения и убережет от опасных сделок. Многие сумеют решить жилищные проблемы. В любовной сфере Петух позволит вам разгуляться. Свободных Тигров ждут приятные знакомства и страстные романы. У семейных радостных событий тоже будет достаточно для того, чтобы почувствовать себя счастливыми.

КРОЛИК

Вы можете расслабиться – Петух вам благоволит и готов сделать вас счастливыми. Работа будет радовать вас, а коллеги начнут уважать еще больше. Появятся возможности для смены работы, но не спешите: Кролики не любят перемен, так что не прогадайте. Благодаря своей стремительности вы сможете добиться успеха там, где вы сейчас. В 2017-м деньги так и липнут к вам – пользуйтесь возможностями года по полной. И в любви в этом году тоже везет – вас невозможно не обожать. Одинокие Кролики могут обрести вторую половину, стоит только захотеть. Семейные тоже будут на вершине блаженства. Мечтаете о потомстве? Год Петуха богат на рождение детей, так что поспешите.

ДРАКОН

В деловой сфере вы стремитесь к идеалу, и Петух обязательно вам поможет. Вы станете первыми в любой области, будь то социальная сфера или политика. В 2017-м вы – неисправимые трудоголики, не можете сидеть без дела, даже в отпуске вас нетрудно отыскать, энтузиазм так и выплескивается из вас. Это не зря, ваши труды будут признаны и материально, и морально. Вообще, Драконов в этом году будет просто зашкаливать, Петух создаст вам все условия для шикарной жизни, тратьте, пока не надоест. Но не забывайте о будущем. В любовной сфере все неплохо, старайтесь избегать ссор, скандалов, мелких упреков, и это удержит ваши отношения на долгий срок.

ЗМЕЯ

Вам этот год принесет много интересного и силы для очередного рывка. В 2017-м многих ожидает удача в профессиональной сфере. Можно и дело собственное открыть, и работу смело менять, и наукой заняться, главное, вдумчивый подход, но с этим у вас проблем не будет. Что касается денег, у вас нет повода для беспокойства. Ваш девиз на этот год: чем больше даешь, тем больше получаешь. Можете вложиться в выгодное предприятие. Год удачен для путешествий. Благодаря дару ясновидения, которым вас наделила природа, вы можете обрести свою вторую половину. А семейные Змеи могут предупредить разлад в семье.

ЛОШАДЬ

Вам Петух обещает, что год будет счастливым. Вы трудолюбивы, и хозяин года решил вас поощрить. Тем, кто мечтает проявить себя в бизнесе, повезет вдвойне: можете пробовать силы в любом направлении, будь то сельское хозяйство, высокие технологи или сфера услуг. Многие смогут обратить на себя внимание и в творческих профессиях. В области финансов придется применить находчивость и смекалку. Работы будет много, возрастут и траты. Надо грамотно рассчитать силы, возможно, придется обратиться за помощью к родственникам или друзьям. В личных отношениях все спокойно. Если соберетесь создавать семью, чувствуйте сердцем, но решайте головой: вам необходим партнер-единомышленник, с которым вы сможете прожить долгую семейную жизнь.

КОЗА

Вы останетесь довольны этим годом. Петух сделает все, чтобы вы ни в чем себе не отказывали. В 2017-м придется быть в центре внимания, ваши идеи достойны того, чтобы о них услышали все. На работе дела будут складываться для вас хорошо, только если вы не мечтаете о кресле руководителя. Впрочем, доход обеспечен, главное, не переигрывать в отношениях с коллегами или деловыми партнерами. Есть большая вероятность, что вам вернут старый долг или вы получите наследство, словом, неожиданные денежные удачи не обойдут вас стороной. У многих семейных Коз откроется второе дыхание, вы заново можете пережить впечатления медового месяца. Одиноким следует быть внимательными к новым знакомствам: возможны обман и притворство.

ОБЕЗЬЯНА

С приходом Огненного Петуха в вашей жизни мало что изменится. Вы знаете, чего хотите, однако ваши желания меняются каждую минуту: сегодня вы в одном месте, а завтра готовы мчаться совсем в другую сторону. Чтобы у вас все получилось, попробуйте жить по плану. Петух с радостью будет помогать вам, занимайтесь чем угодно, главное, чтобы вам нравилось, но только в определенном порядке. С этим связано и финансовое благополучие. Банкротство и безработица вам не грозят, но судьба дает возможность хорошего заработка в этом году, если вы не растратите себя по мелочам. Лучше холодная голова, чем горячее сердце. Зато в области любовных отношений наоборот: смело знакомьтесь, посещайте различные мероприятия, вы получите от этого не только массу положительных эмоций, но и удачные новые знакомства и будете просто нарасхват.

ПЕТУХ

Вы в 2017-м можете пробовать себя во многих сферах. Для вас наступило начало нового 12-летнего цикла, поэтому будущий успех напрямую будет зависеть от приложенных в этом году усилий. Особенно важна первая половина года, главное, не расслабляться и показать себя с лучшей стороны. Судьба дает вам много хороших шансов, только сумейте ими воспользоваться. Финансовая ситуация стабильна, однако не вздумайте играть в азартные игры и не поддавайтесь на уловки мошенников – можете многое потерять. Если вы будете осторожны, деликатны и крайне осмотрительны, то сможете избежать проблем и в семье.

СОБАКА

Для вас Огненный Петух припас много интересного. Собаки – народ честный и надежный, и эти качества помогут вам в работе. Если вы решили поменять рабочее место, не торопитесь, хорошенько подумайте. Первую половину года придется пользоваться старыми наработками, а вот уже потом вы упрочите свои деловые позиции, а некоторые даже могут перейти на руководящую должность. Материальное положение стабильно растет, особенно вы почувствуете это к осени. Также к осени у свободных Собак могут возникнуть новые любовные отношения. Семейных ждет прибавление в семье, будь то дети или внуки.

СВИНЬЯ

Вы воспринимаете мир таким, каков он есть, и Петуху нравится этот подход. Год обещает быть очень хлопотным и напряженным, особенно его первая половина. Потребуются значительные усилия для решения повседневных дел. В этом году надо продвигаться к намеченной цели шаг за шагом, и тогда уже летом вас ждут удача и признание. Ваш девиз в этом году: курочка по зернышку клюет. Свиньи – народ чувствительный, и к вам вечно тянутся хитрецы и мошенники – не поддавайтесь, будьте предельно осторожны. И в деловой жизни, и в личной. Семья в течение всего года будет отнимать у вас много времени и забот, вы всем и всегда нужны, но в этом и есть ваше счастье.