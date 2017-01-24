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Зеленые зоны надо отдать. Под защиту закона

Иначе скверы превратятся в супермаркеты
Зеленые зоны надо отдать. Под защиту закона

Жители города защитили сквер на Эгершельде от застройки. Но сколько еще зеленых уголков Владивостока в опасности?

Эксперты утверждают: необходимо законодательно определить зеленые зоны, которые не могут быть застроены.

Застройщик участка в сквере на улице Бестужева, 40 отказался от планов строительства. «В» подробно рассказывал об этой ситуации. Эксперты называют данный эпизод чудом и отмечают его уникальность. Проблема застройки зеленых зон во Владивостоке намного серьезнее. Землей в городе распоряжаются региональные власти, и многие территории находятся в не защищенной от застройщиков позиции.

Этому вопросу была посвящена программа «Разговор с Калачинским» на радио «Лемма», в которой приняли участие владивостокские активисты, помогшие отстоять сквер на Бестужева: Николай Смирнов и Сергей Мильвит.

История вопроса

– Началось все 8 декабря: в 4 часа утра люди в доме № 40 на улице Бестужева проснулись от того, что строители под их окнами начали пилить деревья и возводить ограждение, – описал историю Николай Смирнов. – Жильцы возмутились. На все вопросы строители отвечали, что производят порубку деревьев законно, что здесь скоро будет супермаркет. Жильцы пожаловались в СМИ, разместили информацию в Интернете. Мы приехали на место. Увидели забор, спиленные деревья и людей с потерянными глазами, которые просто не знали, что им делать. Познакомились с ними, они объяснили ситуацию. Раньше здесь был сквер, и жильцы пытались взять территорию в придомовую собственность, но им этого сделать не позволили. Оказывается, это место уже находится в аренде.

По словам активистов, застройщик перед началом строительства нарушил несколько формальностей. В частности, у него не было документов на въезд строительной техники. А информационный стенд с описанием объекта строительства появился на ограждении не сразу, а через несколько дней.

– Первое, что мы предложили, – организовать собрание жильцов, – рассказал Сергей Мильвит. – Нужен какой-то документ, от которого можно было бы отталкиваться. Жильцы провели общедомовое собрание, оформили протокол. В протоколе указали суть вопроса, расписались под ним.

Собрание состоялось 13 декабря. Оно получило большой резонанс в СМИ. Затем в Думе Владивостока был организован круглый стол, в котором приняли участие все заинтересованные стороны, в том числе и Дмитрий Сулеев – депутат гордумы и бизнесмен, чей супермаркет строился на улице Бестужева. 14 января активисты вместе с жильцами организовали митинг на площади перед памятником Ленину. Помимо этого, шли обращения во все возможные инстанции. В том числе было написано письмо президенту. Николай Смирнов в конце прошлого года был приглашен в качестве участника на пресс-конференцию с Владимиром Путиным. Задать вопрос главе государства не смог, но пообщался с прессой, высказал свою позицию.

Все по закону, только люди против

В итоге бизнес уступил напору общественности. От стройки Дмитрий Сулеев публично отказался.

– Ситуация такова, что общее количество озелененной междомовой территории, которую люди называют сквером, составляет 42 сотки, – прокомментировал Дмитрий Сулеев. – Еще 38 соток – озеленение на придомовой территории. Из этого количества озелененной территории под стройку было задействовано всего 14 соток. По моему мнению, если бы мы построили супермаркет, то сквер бы никуда не исчез. Он, возможно, был бы даже более современным, благоустроенным и красивым. Мне непонятно, почему нужен сквер именно такой – никак не меньше 40 соток. Более того, ситуация эта никогда не умалчивалась. Мы уже согласовывали проекты с общественностью. Изначально проект предполагал строительство четырехэтажного здания. Под давлением общественности мы изменили проект до полутора этажей. Все разрешительные документы были получены, плата за аренду участка производилась. Мы имели полное право осуществить проект. Но если бизнес социально ответственный, то он должен прислушиваться к мнению жителей. Всегда можно найти компромисс.

Ни один сквер не защищен?

Однако компромисса не получилось. Новая вспышка недовольства жильцов и ее широкое обсуждение в СМИ привели к тому, что инвестор отказался от стройки.

– Следует отметить, что бизнесмен получил эту землю законным образом, – подчеркнул Андрей Калачинский. – Разрешение выдал профильный департамент администрации края. Сейчас один из главных вопросов по застройке в городах заключается в том, что городскими землями распоряжаются не городские власти, а краевые или областные администрации. Отказавшись от стройки, Сулеев поступил благородно, но как бизнесмен он проиграл. То, что произошло, можно назвать чудом. Если бы не сложился целый ряд факторов, добиться от бизнесмена отказа от проекта, в который вложены большие деньги, было бы сложно.

Сегодня во Владивостоке как минимум два сквера находятся под угрозой застройки. Это Чеховский сквер (около бывшей гостиницы «Владивосток») и сквер имени Игнатьева на Океанском проспекте.

– Очень важный момент: если вы думаете, что сквер, парк, сад – это места для отдыха горожан, то по Градостроительному кодексу все немного не так. Один из регламентов кодекса гласит: сады, парки, скверы и бульвары – это зарезервированные участки для строительства, – сообщил Андрей Калачинский.

– У нас город уже плотно застроен, точечными застройками развиваться нельзя, – подчеркнул Сергей Мильвит. – Это неправильно. Сейчас нужно двигаться не вглубь города, не уплотнять то, что есть, а направляться в сторону выхода с полуострова.

– Мне кажется, власть должна с этой ситуацией определиться, – подытожил Андрей Калачинский. – Нужно в рамках Градостроительного кодекса определить зоны, которые не могут быть застроены. Уже лет 20 как идет разговор о том, что Владивостоку тесно на полуострове, что надо двигаться в Надеждинский район, в сторону Артема. Ситуация на улице Бестужева меня не столько радует, сколько тревожит. Это единичный случай, рождественское чудо. А ключевой вопрос – вопрос разумного и правильного распоряжения городскими землями – остается. Необходимо принципиально на законодательном уровне решить, что если стоит сквер, то никто не имеет права там что-то строить. Так будет проще и понятнее и для бизнеса, и для жителей.

        

Автор : Евгений СИДОРОВ

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Зеленые зоны надо отдать. Под защиту закона
Зеленые зоны надо отдать. Под защиту закона

Иначе скверы превратятся в супермаркеты

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