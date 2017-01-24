Велико Приморье. А назначить некого?

Контрольно-счетную палату может возглавить бывший куратор главных долгостроев края

Контроль за стройками «Хаяттов» и прочими бюджетными расходами могут отдать экс-главе компании «Наш дом – Приморье»

Сегодня, 25 января, депутаты Законодательного собрания на очередном заседании должны выбрать председателя Контрольно-счетной палаты региона.

Своего кандидата представил краевым депутатам губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Это Игорь Ватулин – ныне директор департамента государственных программ и внутреннего финансового контроля, а в недавнем прошлом – руководитель ОАО «Наш дом – Приморье» – компании, курирующей строительство пятизвездочных гостиниц «Хаятт» во Владивостоке. Каким бы удивительным ни казалось кадровое решение, неожиданным его назвать нельзя.

Где директор?

Март 2014 года. Заседание бюджетного комитета Законодательного собрания региона. В зале нет свободных мест. Требуются дополнительные стулья. Пришли журналисты почти всех региональных СМИ. Главная тема повестки – отчет Контрольно-счетной палаты об эффективности расходования средств ОАО «Наш дом – Приморье» (НДП) в части возведения двух отелей «Хаятт» во Владивостоке.

Данный отчет парламентарии и журналисты ждали долго – мероприятие откладывалось трижды. Каждый раз причиной служило отсутствие главного действующего лица – директора компании – заказчика строительства Игоря Ватулина (на тот момент он уже два года руководил НДП). И на этот раз Игорь Ватулин не пришел. На публичное «растерзание» он отправил своего первого заместителя (который, кстати, приступил к обязанностям за месяц до данного заседания).

Дмитрий Виноградов, глава КСП, докладывает: первоначальная сметная стоимость гостиницы на мысе Бурном увеличилась в 1,9 раза, по отелю на Корабельной набережной – в 2 раза. На завершение зданий необходимы миллиарды рублей. Дебиторская задолженность компании-застройщика (то есть сумма, которую ей должны подрядные организации) составляет 4,8 миллиарда рублей. Иными словами, НДП проавансировала генподрядчика почти на пять миллиардов рублей. Деньги ушли, а ничего не сделано. И печальный итог: существующие темпы строительства гостиниц не позволят завершить их в текущем году.

Обсуждение главных приморских долгостроев велось эмоционально. Вскоре комитет стал напоминать судебное заседание во время прения сторон. Депутаты призывали представителя НДП давать прямые ответы.

– Где директор? – спрашивал Игорь Чемерис. – Почему он никогда не является на заседания?

– Меня сюда направили, поскольку Игорь Игоревич с утра уезжает в командировку, – оправдывался заместитель. – С утра я его видел, но где он конкретно сейчас, сказать не могу.

– У вас директор то под капельницами, то в командировке, – возмущался депутат. – Господин Ватулин возглавляет и Корпорацию развития Приморского края, и ОАО «Наш дом – Приморье», а мы его, сколько ни звали, так и не увидели.

Игоря Ватулина в качестве главы НДП депутаты так и не дождались. Через два месяца после данного заседания – в мае 2014 года – он перешел в администрацию края, где возглавил только что созданный департамент государственных программ и внутреннего финансового контроля. Иными словами, из проверяемого превратился в проверяющего. Гостиницы с тех пор так и стоят недостроенными.

По проторенному пути

Следует отметить, что в карьерном взлете Игоря Ватулина существенную роль сыграл (и продолжает играть) Владимир Миклушевский. Еще в доприморский период они вместе трудились в Московском институте стали и сплавов, в 2010 году вместе переехали в Приморье. Владимир Миклушевский возглавил ДВФУ. Игорь Ватулин стал проректором университета по экономике и финансам. В 2012 году Миклушевский назначен губернатором Приморья. В том же году Ватулин возглавил компанию «Наш дом – Приморье», 100 процентов акций которой принадлежит администрации региона. С того момента, как Игорь Игоревич переехал в Приморье, почти все его назначения были сделаны по рекомендации, решению или с одобрением бывшего коллеги из МИСиС.

Нынешнее назначение Игоря Ватулина кандидатом в руководители КСП региона нельзя назвать сюрпризом. Дорога ему была проторена заранее. Данная перестановка обсуждалась еще в ноябре прошлого года, когда вносились поправки в краевой закон «О Контрольно-счетной палате Приморского края».

Напомним, что корректировка имела единственную цель – упростить требования к кандидату на должность председателя КСП. Раньше главный аудитор Приморья должен был иметь профильное высшее образование в области экономики и финансов. В ноябре это ограничение было снято. Сегодня должность может занять любой человек с высшим образованием, отработавший на государственной должности более 5 лет.

По официальной версии, делалось это ради того, чтобы расширить круг лиц, способных возглавить Контрольно-счетную палату, влить в структуру новую кровь, разнообразить выбор претендентов. Однако, по неофициальной версии, корректировка имела обратную цель: готовилась она под одного конкретного человека из ближайшего окружения губернатора.

Тем более что полномочия действующего председателя краевой КСП Дмитрия Виноградова истекают 1 февраля 2017 года. Аудитор известен своей принципиальной позицией по отношению к эффективности расходования бюджетных средств. В частности, его доклады о проверках трат на строительство гостиниц «Хаятт» и о строительстве жилья для детей-сирот вызывали большой резонанс в СМИ и далеко не всегда были приятными для краевых властей. Добавим, что практически вся конкретика по этим стройкам, которая сегодня доступна журналистам (цифры, суммы, сроки) взята из докладов Виноградова.

Желание иметь в качестве главного финансового контроллера своего человека вполне предсказуемо. Однако из всех возможных кандидатов выбор пал на наиболее парадоксального. Проверять расходование средств на «Хаятты» (да и вообще все траты администрации Приморья) будет человек, приложивший руку к самым, пожалуй, громким недостроям в Приморье.

Пойти против кандидатуры главы региона, какой бы парадоксальной она ни казалась, – на это требуется большая воля и самостоятельность.

Кстати, Игорь Ватулин до официального назначения уже заявил, что готов переформатировать работу КСП и максимально ускорить изготовление квартальных отчетов. По его словам, доклады будут предоставляться парламентариям в течение двух-трех дней с завершения отчетного периода.

Кстати:

Одновременно парламентарии изберут аудитора КСП региона. Кандидатуру на эту должность предложил Дмитрий Виноградов. Это Светлана Ионина. На данный момент она занимает должность главного инспектора аппарата КСП. Несмотря на относительно молодой возраст – 36 лет, Ионина уже зарекомендовала себя хорошим профессионалом и подходит по всем требованиям на должность. В ходе проведенных ею проверок выявлены недостатки и нарушения, допускаемые органами исполнительной власти при исполнении краевого бюджета по расходам, в части соблюдения нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетную сферу.



