Зелье припрятал в носок

Сотрудники Владивостокской транспортной полиции задержали подозреваемого в незаконном хранении в значительном объеме синтетического наркотика.

Наркомана полисмены вычислили случайно. Во время патрулирования железнодорожного вокзала Владивостока они обратили внимание на молодого человека, дымящего сигаретой в общественном месте, где курение категорически запрещено. Правоохранители сделали замечание. Парень тут же прекратил курить, но полицейские заметили, как тот заволновался: у него стали дрожать руки и забегали глаза. Стражи порядка пригласили курильщика в отдел дознания Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте, чтобы проверить документы. Во время личного досмотра у злоумышленника нашли в носке бумажный сверток с синтетическим наркотиком.

По словам 24-летнего подозреваемого, наркотическое вещество он заказал через пользователя известной социальной сети и планировал использовать зелье для личного употребления. Но полисмены ему не поверили – слишком крупная была доза для одного человека. Наркотик наверняка предназначался для продажи. Было принято решение возбудить уголовное дело в отношении злоумышленника за незаконное хранение и перевозку наркотического вещества. Максимальная санкция за данное правонарушение – лишение свободы сроком до трех лет.

По этой же статье, только на более длительный срок, пойдет в колонию 32-летний безработный житель села Новосысоевка, у которого транспортные полицейские обнаружили свыше одного килограмма марихуаны. Дурь была обнаружена в ходе оперативного мероприятия, которое проводилось в доме наркомана, ранее судимого за кражу. В тайнике стражи порядка нашли смесь табака и гашишного масла. Задержанный признался, что является наркозависимым и что наркотическое средство изготовил для личного употребления из дикорастущей конопли.