В пути не доверяйте милым собеседницам

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Уссурийск раскрыли по горячим следам кражу денежных средств в поезде.

В пассажирском поезде сообщением Совгавань – Владивосток к наряду сопровождения Уссурийской транспортной полиции обратилась женщина с заявлением о пропаже из ее дамской сумочки около 7,5 тысячи рублей.

Стражам правопорядка пассажирка рассказала, что в купе она и ее попутчица, незнакомая ей ранее дама, вместе почаевничали, мило поболтали и легли спать под стук вагонных колес. Перед тем как заснуть, потерпевшая оставила свою сумку на полу рядом с собой.

Пропажу денег женщина обнаружила сразу, как проснулась. В купе она была уже одна. По словам проводника, ее попутчица вышла час назад.

Похитительницу денег, 34-летнюю жительницу поселка Пограничного, сотрудники транспортной полиции задержали по горячим следам. В ходе личного досмотра в ее вещах и одежде были обнаружены спрятанные купюры. Женщина разрыдалась и рассказала, что совершила преступление в связи с тяжелым материальным положением. Свою вину она признала полностью. Деньги были возвращены потерпевшей в полном объеме. А в отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Не исключено, что дама может провести до пяти лет в колонии за колючей проволокой.