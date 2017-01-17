В пути не доверяйте милым собеседницам

Новостная лента
Январь, 21 суббота
01:36
Дневник девушки: Почему просто не есть не поможет? Эксклюзив
01:36
Рейтинг губернатора Приморья Миклушевского упал до критического уровня
01:17
Подросток "придумал" собственное похищение, чтобы оправдать школьные прогулы
00:01
В Приморье и на Камчатке идет подготовка кораблей ТОФ к выходу в море
Январь, 20 пятница
23:21
Внук, угрожая ножом, ограбил свою бабушку
22:02
Мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку
21:33
В России могут запретить автомобили с правым рулем
20:06
Романтический ужин закончился преступлением
20:00
Стали известные первые шаги, которые сделает Трамп, когда станет президентом США
19:31
Приморцам рассказали правду о генно-модифицированной сое
19:15
Администрацией Владивостока с начала 2017 года выявлено свыше 280 незаконно вырубленных деревьев и кустарников Фото
18:36
Британских велосипедистов обвинили в загрязнении воздуха
18:09
Самые актуальные события на VladNews за 20 января
17:46
Почти половина россиян недовольна положением дел в стране
17:44
Аллигатор размером с динозавра вышел к людям во Флориде Видео
17:33
Жители улицы Бестужева: Сулеев восстанавливает сквер с нарушениями Фото и Видео
17:27
Минвостокразвития: Безвизовый режим свободного порта Владивосток пригодится во время третьего ВЭФ
17:25
Выплату в 5 000 рублей получили 70% пенсионеров
17:15
Эксперт: Как прописаться в дачном доме
17:14
Ржавые "Жигули" из Сибири покорили Африку Фото
17:03
Во Владивостоке начался аварийно-восстановительный ремонт дорог холодным асфальтом
16:53
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 5-летнего ребенка в Приморье
16:51
Повышение зарплаты медикам в 2017 году в России: последние новости
16:46
Около 10% молодых пап оказались подвержены послеродовой депрессии
16:43
В Приморье обнаружены небезопасные БАД Адреса
16:34
Малыши с необычными именами родились в Приморье
16:34
Приморец после застолья угнал автомобиль у своего знакомого
16:31
​Приморские коммунисты выйдут на митинг в день смерти Ленина Фото
16:22
​Более 1,5 миллиарда рублей будет направлено на благоустройство Владивостока
16:17
Игры сильно меняют мозг геймеров, - ученые
16:08
Тараканы бегают по хлебной продукции в Приморье Видео
16:02
Обзор новинок кино во Владивостоке Фото
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4069 (8) от 20 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Не жалейте пьяных за рулем
Истинной вере холод не страшен
Отопительный сезон в Приморье ограничат санкциями?
На билеты накинули по рублю
Бюджет – в помощь
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Правопорядок

В пути не доверяйте милым собеседницам

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Уссурийск раскрыли по горячим следам кражу денежных средств в поезде.
В пути не доверяйте милым собеседницам

В пассажирском поезде сообщением Совгавань – Владивосток к наряду сопровождения Уссурийской транспортной полиции обратилась женщина с заявлением о пропаже из ее дамской сумочки около 7,5 тысячи рублей.

Стражам правопорядка пассажирка рассказала, что в купе она и ее попутчица, незнакомая ей ранее дама, вместе почаевничали, мило поболтали и легли спать под стук вагонных колес. Перед тем как заснуть, потерпевшая оставила свою сумку на полу рядом с собой.

Пропажу денег женщина обнаружила сразу, как проснулась. В купе она была уже одна. По словам проводника, ее попутчица вышла час назад.

Похитительницу денег, 34-летнюю жительницу поселка Пограничного, сотрудники транспортной полиции задержали по горячим следам. В ходе личного досмотра в ее вещах и одежде были обнаружены спрятанные купюры. Женщина разрыдалась и рассказала, что совершила преступление в связи с тяжелым материальным положением. Свою вину она признала полностью. Деньги были возвращены потерпевшей в полном объеме. А в отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Не исключено, что дама может провести до пяти лет в колонии за колючей проволокой. 

Автор : Отдел новостей «В»

comments powered by Disqus
В этом номере:
Не жалейте пьяных за рулем
Не жалейте пьяных за рулем

С начала года в Приморье привлечено к ответственности более 500 нетрезвых водителей

Отопительный сезон в Приморье ограничат санкциями?

Объекты краевого предприятия «Примтеплоэнерго» грозят отключить от электроснабжения за долги, сообщила пресс-служба ПАО «ДЭК».

Истинной вере холод не страшен
Истинной вере холод не страшен

Православные владивостокцы встретили светлый праздник Крещения омовением в иордани, организованной сотрудниками МЧС на станции Санаторной.

На билеты накинули по рублю

С понедельника, 23 января, во Владивостоке на один рубль повышается стоимость проезда на всех видах наземного общественного транспорта. Соответствующее решение принял департамент по тарифам администрации Приморья.

Бюджет – в помощь

На сохранение одной из коммерческих компаний края – Лермонтовского ГОКа – направят из регионального бюджета 250 миллионов рублей.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4068

Любой подъезд должен быть парадным
Депутат Сулеев обещает исправиться
Студентам доверят полосатый жезл
Опытом Владивостока заинтересовались на Сахалине
Великолепный Владислав споет в «Макбете»
Букет роз не завянет даже в зимнюю стужу

газета
газета "Владивосток" № 4067

Отлученные от иордани
Автомобилистам пришла «Эра-Глонасс»
Школам предложат курсы дояров и трактористов
Акушеры-гинекологи надели сарафаны и сварили 13 каш
Бюст Сталина как ответ на бюст Николая Второго
Владивосток – выбор иностранцев

газета
газета "Владивосток" № 4066

Застрахованного бюджет бережет?
Наши садоводы не называют актинидию кишмишем
Жители Сибирцево замерзают в своих домах
Девять вагонов – это выставка
Танкер «Эгвекинот» попал в сети
Выносила миллионы. Ветхими купюрами

газета
газета "Владивосток" № 4065

От хрустального мальчика до Булыги
Пограничник, спасший детей из горящего дома, представлен к госнаграде
Европейский суд принял жалобу на арест главы Владивостока
Старушки подались в аферистки
Пешеходам предложен виадук
«Щедрый вечер» под старый Новый год