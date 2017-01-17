Совершая преступление, не подумала о дочери

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы краевого центра Светланы Скорик*, обвиняемой в мошенничестве и краже – преступлениях, на первый взгляд, обыденных.

Так, по данным МВД России, в 2016 году половину всех зарегистрированных преступлений составляли хищения чужого имущества, совершенные путем кражи, и мошенничества. Более того, в прошлом году количество уголовных дел, возбужденных по «мошенническим» статьям, увеличилось на 25 %.

Тем не менее, по словам следователя отдела по расследованию преступлений ОП № 3 УМВД России по городу Владивостоку Ирины Ющенко, уголовное дело Светланы Скорик на фоне общей преступности отметилось своей циничностью. Гражданка Скорик 1985 года рождения обворовала свою мать и малолетнюю дочь.

…В октябре прошлого года в полицию поступило заявление от пенсионерки Марии Руденко* о пропаже из ее квартиры мобильного телефона ASUS и телевизора марки Sony. Женщина обвиняла в хищении имущества свою дочь.

По словам заявительницы, она жила с 12-летней внучкой в своей квартире, а ее дочь с двухлетним сыном и третьим по счету гражданским мужем – в своей. У Марии Федоровны были натянутые отношения с дочерью, она называла ее беспутной и гулящей. Светлана не работала и не искала подработок. Иногда она приходила проведать дочку, причем чаще всего в отсутствие бабушки: у Скорик были свои ключи от квартиры. В тот день, когда у девочки пропал сотовый, Светлана тоже навещала дочь.

Как рассказала следователю девочка, мама попросила у нее телефон, чтобы посмотреть в Интернете, где можно устроиться на работу. Дочь мобильный дала. Позже бабушка обнаружит исчезновение документов на телефон вместе с коробкой. А еще через несколько дней во время уборки выяснится, что пропал старый телевизор. Он стоял на полу в комнате внучки, и им давно никто не пользовался за ненадобностью. В зале на стене висела новая плазма. И поскольку посторонние в квартиру не заходили, то в краже телевизора Мария Федоровна сразу заподозрила свою дочь.

Светлана очень удивилась, когда узнала, что ее мать написала на нее заявление в полицию. Она считала, что не совершила ничего предосудительного. Ведь она взяла вещи у близких людей, когда ей были нужны деньги. Мобильник стоимостью 7 тысяч рублей дама заложила в ломбард за 1500 рублей, а телевизор продала. Позвонила по телефону скупщику бытовой техники, через 20 минут приехал мужчина, дал ей три тысячи рублей и забрал телевизор. При этом он не спросил, есть ли на технику документы и где женщина его взяла. Скупщика старой техники следствие так и не нашло, а телефон девочке вернули – его изъяли в ломбарде.

– Скорее всего, до условного срока дело в суде не дойдет, а закончится примирением сторон. Деньги за телевизор Скорик матери вернула, и мобильный находится у его владелицы. Конечно, эта история не улучшит и без того натянутые отношения в семье. И ребенок никогда не забудет, как его обманула мама. Девочка даже не подозревает, что из-за судимости матери она не сможет в будущем трудоустроиться на госслужбу и в правоохранительные органы, – рассказала «В» лейтенант юстиции Ирина Ющенко. – Совершая неблаговидные поступки, люди не думают о своем будущем. Тем более о будущем своих близких. И, как показывает жизнь, совершенно напрасно.

* – фамилии изменены