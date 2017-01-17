Семилетний мальчик не смог назвать свою фамилию и адрес

В Приморском крае сотрудники Находкинской и Владивостокской транспортной полиции вернули родителям потерявшихся детей.

13 января в дежурную часть Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от охранника промышленного предприятия, который сообщил, что на проходной к нему обратился 7-летний мальчик и сказал, что потерялся.

Незамедлительно с заявителем и ребенком встретился старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Находкинского линейного отдела майор полиции Владимир Ким. Оказалось, что ребенок плохо разговаривает, он не мог назвать свою фамилию и адрес, где живет. Однако в ходе опроса местных жителей полицейский все-таки установил место жительства несовершеннолетнего. При встрече мальчика с матерью выяснилось, что женщина даже не хватилась своего наследника, хотя он ушел из дома еще утром. Более того, выяснилось, что ребенок не ходит в школу, отстает в развитии и со стороны родительницы контроля за мальчиком нет.

Полицейский составил в отношении женщины протокол об административном правонарушении. Не исключено, что неблагополучная семья будет взята на контроль в инспекции по делам несовершеннолетних.